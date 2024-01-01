Полина Путякова журналист Развенчание ПИФов За долгое время динамика открытия паевых инвестиционных счетов оказалась отрицательной Поделиться Твитнуть

В 2024 году впервые за семь лет динамика открытия новых паевых инвестиционных фондов (ПИФов) оказалась отрицательной. Несмотря на это, эксперты считают этот инвестиционный инструмент по-прежнему интересным. И даже прогнозируют одному из сегментов рынка кратный рост.

За январь—апрель количество сформированных фондов по сравнению с тем же годом сократилось на 33,7% — до 65. Такие данные приводят «Ведомости» со ссылкой на реестр российских ПИФов Центробанка. Из этого количества 54 — закрытые ПИФы, 9 — открытые и 2 — биржевые.

Паевой инвестиционный фонд — это инструмент коллективного инвестирования. Инвесторы вкладывают в него средства, а фонд покупает на них активы, зарабатывая деньги для пайщиков. Каждый ПИФ имеет заранее объявленную инвестиционную стратегию, в соответствии с которой действует. В стратегии указано, в частности, в какие активы вкладываются средства — акции, облигации, недвижимость и другие. А также в стратегии определено, как распределяется прибыль и размер комиссии за управление.

По мнению генерального директора Пермской фондовой компании Сергея Токарева, такая динамика отражает снижение интереса к ПИФам со стороны основной массы розничных инвесторов. Это произошло из-за ввода Центробанком ограничений для неквалифицированных инвесторов. Во-первых, покупка паёв части ПИФов для них запрещена, во-вторых, для покупки паёв даже разрешённых видов нужно пройти тестирование на знание рынка.

«Результат этого ограничения — неквалифицированным инвесторам часто проще купить облигации федерального займа», — говорит Сергей Токарев.

Если учитывать количественное соотношение между квалифицированными и неквалифицированными инвесторами, этот фактор имеет существенное значение. Несмотря на то что в прошлом году количество квалифицированных инвесторов выросло на треть, неквалифицированные по-прежнему составляют большинство — порядка 92%. Такие данные приводит Центробанк в своём «Обзоре ключевых показателей брокеров». В то же время основной объём притока средств на фондовый рынок в 2023 году сформировали квалифицированные инвесторы.

Однако директор по инвестициям «БКС Мир инвестиций» Михаил Кузин уверен, что замедление темпов создания новых ПИФов не является следствием снижения интереса к этому инструменту, а связано с отложенным влиянием ограничения доступа инвесторов к иностранным ценным бумагам. Дело в том, что после начала СВО управляющие компании лишились значительной части своей продуктовой линейки в связи с блокировками инвестиций через иностранную финансовую инфраструктуру. В 2022—2023 годах управляющие компании проводили перестройку продуктовой линейки под новые реалии.

«При этом новых фондов появлялось не так много, поскольку продуктов на российском рынке и так было достаточное количество. По­этому, когда заблокированные активы выделены в ЗПИФ-А (амортизационный закрытый ПИФ), в линейку внесены другие точечные изменения, остался небольшой простор для создания новых фондов», — констатирует эксперт.

Как отмечает продакт-менеджер УК «Финам Менеджмент» Евгений Цыбульский, ПИФы были частично заменены консервативными продуктами (облигации, депозиты), замещёнными еврооблигациями и акциями с дивидендной доходностью.

Интересно, что при этом негативную тенденцию открытия ПИФов почувствовали не все инвестиционные компании.

«В рамках нашей компании мы не наблюдали такого сильного снижения, наоборот, увеличилось количество запросов на структурирование активов частных инвесторов в закрытых ПИФах», — отмечает Евгений Цыбульский.

Эксперт обращает внимание, что на данный момент наиболее популярными ПИФами являются закрытые и интервальные, к тому же постепенно увеличивается количество запросов на личные фонды.

Эту же тенденцию отмечает Сергей Токарев. По его словам, на рынке сейчас «праздник» индивидуальных ПИФов — когда ПИФ создаётся для какого-то одного инвестора, им может быть и физическое лицо.

«Они подходят, когда крупный инвестор не хочет инвестировать в текущий рынок ввиду его хаотичности, непредсказуемости и высокой ставки. Тогда можно «заказать» себе индивидуальный ПИФ, вывести его на биржу (или не выводить) и проинвестировать в него свой капитал», — рассказывает эксперт.

А вот интерес к открытым ПИФам падает. Они были интересны с точки зрения потенциальной доходности при ключевой ставке, близкой к 4%. Сейчас таких ставок нет, и доходности в таких ПИФах сейчас трудно предсказуемы, говорит Сергей Токарев.

В свою очередь Михаил Кузин отмечает рост популярности фондов с выплатами: по его словам, новые запуски в основном были именно в этом формате.

Открытые и биржевые паевые фонды с регулярной выплатой дохода появились на российском рынке лишь два года назад. Их плюс — сходство с банковскими депозитами. Впрочем, доход здесь, в отличие от депозитов, не фиксирован и зависит от результатов работы ПИФа. При этом выплата дохода снижает стоимость пая, кроме того, с произведённых выплат будет удерживаться НДФЛ, поэтому на длинном горизонте доходность таких ПИФов будет ниже классических.

И ещё один приоритет текущего времени — ПИФы на денежный рынок, говорит Михаил Кузин. Они привлекательны благодаря устойчиво высокой ставке и минимальной волатильности.

В целом, по мнению Евгения Цыбульского, ПИФы являются сейчас крайне интересным инвестиционным инструментом. Более того, эксперт ожидает кратного увеличения объёмов рынка закрытых ПИФов в случае изменения налогообложения физических лиц. В этом случае инструмент в перспективе может стать неотъемлемой частью портфелей состоятельных клиентов, прогнозирует Евгений Цыбульский.

Речь идёт о поручении внести изменения в налоговое законодательство с целью «справедливого распределения налоговой нагрузки с учётом размеров доходов налогоплательщиков», которое в послании Федеральному собранию дал президент России Владимир Путин. Фактически это означает повышение в перспективе налоговой нагрузки, в первую очередь для людей с высокими доходами.

При этом закрытые ПИФы дают возможность реинвестировать налоговые отчисления во время периода владения паями. Налогом облагается лишь финансовый результат клиента при продаже или погашении паёв. Соответственно, доходность таких ПИФов выше, чем открытых при той же инвестиционной стратегии.

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