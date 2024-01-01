Творческая лаборатория, Хемингуэй и лютня Афиша на неделю 20-26 мая Поделиться Твитнуть

Частная филармония «Триумф» продолжает проект ABENDMUSIK (в переводе с немецкого «вечерняя музыка») — цикл концертов духовной и светской музыки в особой атмосфере старинной церкви. В программе «С мёртвыми на живом языке» музыкант Константин Щеников-Архаров исполнит на лютне соло вокальных пьес из кодекса Росси, шансон Беншуа и Дюфаи, переложения органных табулатур XV века и самую раннюю лютневую музыку из манускриптов Вольфенбюттеля и Тибо. Уникальная храмовая акустика позволяет получить незабываемый опыт восприятия музыки.

Лаборатория ±ЗИН — очередная попытка Центра городской культуры (ЦГК) найти новый способ коммуникации с городом и его жителями. На этот раз ЦГК предлагает осмыслить город через неочевидные объекты, по той или иной причине значимые для конкретного человека — непримечательные с первого взгляда архитектурные формы, отдельные деревья, рекламные носители или даже скопления мусора. В качестве метода планируется использовать зины — так принято называть малотиражные любительские издания, не ограниченные строгими рамками и определённой тематикой. В рамках лаборатории на протяжении двух недель в центре будут работать три мастерских, в которых художники и дизайнеры представят некоторые из возможных подходов к созданию зинов: это и классическая печать, и тиражная художественная графика, и более экологичный DIY-подход — работа с подручными средствами. В рамках встреч каждый участник сможет создать свой уникальный продукт, отображающий личное восприятие города. Подробное расписание мастер-классов — на сайте ЦГК.

Театральное бюро PROCESS в коллаборации с рестораном Nolan Wine & Kitchen представляют аудиоспектакль «С любовью, Эрнест», который предлагает слушателю стать собеседником знаменитого Эрнеста Хемингуэя. Спектакль соединяет малоизвестную историю первой любви знаменитого американского писателя с особенным форматом — возможностью, общаясь с Хемингуэем, пропустить за разговором пару коктейлей. Пьеса для аудиоспектакля была написана обладателем престижной британской кинопремии BAFTA Владимиром Красильниковым. Эрнеста Хемингуэя озвучил заслуженный артист РФ Олег Выходов. Специально для спектакля ресторан Nolan Wine & Kitchen разработал два эксклюзивных безалкогольных коктейля, которые подаются прямо во время него и идеально дополняют историю. Показы будут проходить еженедельно по понедельникам, вторникам и средам в 19:00, 20:00 и 21:00. Приобрести билеты можно на сайте театрального бюро PROCESS.

Солисты оркестра театра Кристина Лебедева (скрипка), Роман Ефимов (виолончель), Ирина Марцинкевич (флейта) и Елисей Кротов (фортепиано) исполнят сразу три сочинения для трио. Первым прозвучит трио для фортепиано, скрипки и виолончели Антона Аренского, пользовавшееся большой любовью публики в начале ХХ столетия и не уступавшее в популярности сочинениям Сергея Рахманинова. Далее будет исполнено трио для фортепиано, флейты и виолончели Карла Марии фон Вебера. Это произведение родилось в 1819 году, когда Вебер исполнил свою давнюю мечту и поселился за городом. Возможно, именно это и послужило вдохновением для создания столь чарующего сочинения. В заключение артисты сыграют трио-сюиту для флейты, скрипки и фортепиано Мела Бони. Настоящее имя композитора — Мелани Элен Бони. Она писала под псевдонимом, чтобы скрыть тот факт, что она женщина. В музыке Бони присутствуют черты постромантизма, а произведения публиковали крупнейшие нотные издатели Франции.

Впервые в концертном проекте Piano Gala на сцене «Триумфа» окажутся два рояля, а значит прозвучат фортепианные дуэты. Во всем абонементе Piano Gala это будет самый звёздный концерт. За одним роялем будет мировая звезда фортепианной музыки Алексей Гориболь, за вторым — специальный, не менее знаменитый, приглашённый гость. Вместе они сыграют композиции Моцарта, Шумана, Дебюсси, Шнитке, Петрова, Таривердиева, Гаврилина и Десятникова. Значительная часть программы концерта связана с музыкой театра и кино. Это неслучайно. Оба музыканта заражены любовью к этим видам искусства и прекрасно ощущают природу театральности и кинематографичности. Они обладают несомненным актёрским дарованием. Каждая их программа выстроена драматургически и проживается как своеобразный музыкальный спектакль, перформанс, что сообщает их выступлениям особую магию, завораживает слушателей.

Новый показ спектакля «Посмешище», премьера которого состоялась в театре в конце марта. Постановка посвящена 255-летию со дня рождения Ивана Крылова. В её основу легли популярные басни знаменитого русского писателя. Хореограф Алексей Расторгуев с юмором и иронией показывает зрителю различные ситуации — простые, смешные, порой даже нелепые до глупости, которые являются неотъемлемой частью нашей жизни и перекликаются с сюжетами произведений Крылова. В центре внимания — отношения человека к истинным добродетелям и моральному выбору. Спектакль состоит из танцевальных миниатюр, отражающих определённую мораль. Кто или что является посмешищем в каждой из них — решает зритель.

В четверг клуб документального кино «Доколе» проведёт майское заседание. Участники посмотрят фильм «В Россию пешком, или Как закончить фильм» (16+). Это документальная картина о французе Жан-Эльдаре, который в 20 лет узнал, что его усыновили в России, а первые годы своей жизни он прожил на берегу Волги. Волгу, впрочем, он не помнил, как и детский дом, в котором рос, не помнил и маму. Жан-Эльдар очень хотел узнать что-то о ней и о своей сестре. Поэтому он решил отправиться в Астрахань пешком. После просмотра картины состоится её обсуждение с пермским кинооператором Семёном Сосниным. Зарегистрировать на мероприятие можно по ссылке.

Во внутреннем дворе театра, обычно недоступном для зрителей, состоятся показы постановки «Кама. Горт. Легенды» по мифам и легендам народов Пермского края, вошедшей в список «100 лучших спектаклей сезона 2022/23» премии «Золотая маска». На фоне древнего леса несколько пар влюблённых пройдут главное испытание жизни — свадебный обряд инициации. Каждая деталь мистического пространства подобрана с особой тщательностью: аутентичные вещи народного быта (прялки, ухваты, сито, коромысла) искали на барахолках, детали костюмов расшивали вручную, а ветки и корни старых деревьев для декораций собирали на берегу Камы. Музыкальное полотно для этно-ландшафтного действа создан из многообразия жанров, где народная музыка существует наравне с эмбиентом, техно и электроникой. Чтобы погрузить гостей в атмосферу постановки, перед показами в фойе театра пройдёт дегустация блюд по национальным рецептам от кафе коми-пермяцкой кухни «Чӧскыт Керку».

Каждый спектакль Марка Букина — это исследование. Обратившись к роману И.С. Тургенева «Отцы и дети», режиссёр сосредоточился на фигуре Евгения Базарова. Для многих первое, школьное, знакомство с ним ограничивается тем, что нигилист Базаров — представитель революционного строя, выступающий против русской аристократии. Но до сих пор Базаров остаётся героем сегодняшнего дня — возможно, такой человек есть и в нашем зрительном зале. Оттого изучать его вдвойне интересно. Косую черту в названии спектакля не следует воспринимать как противопоставление: при всех различиях в мировоззрении и «отцы», и «дети» хотят одного и того же — найти ориентиры и обрести смысл. Через сложные взаимоотношения тургеневских героев режиссёр выстраивает диалог классика с сегодняшним зрителем, ведь «Отцы/Дети» — это история о каждом из нас и о тех вопросах, которыми мы задаёмся.

Впервые опера «Аида» появилась в репертуаре театра «Геликон-Опера» в сезоне 1995/96, став сенсацией, «оглушительным прорывом, поставившим на уши всю Москву». Древняя, как сам Египет, загадочная история любви и противостояния добра злу и в наше время волнует и творцов, и публику. Но современный мир требует нового осмысления, и в 2022 году постановка вернулась в «Геликон» в новом обличье. Режиссёр и художественный руководитель театра Дмитрий Бертман известен своими неожиданными решениями и загадками, и новая «Аида» не стала исключением — свежий взгляд на знаменитую оперу подарил театральному миру спектакль, который удивит даже самых искушённых поклонников и знатоков этого театрального жанра.

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