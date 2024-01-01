Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Культура для пермской глубинки В Пермском муниципальном округе появился автоклуб Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Российской Федерации

В Центре развития культуры, молодёжи и спорта Пермского муниципального округа появился свой автоклуб. Это очень хорошая новость для жителей территории: в Пермском округе 231 населённый пункт, а стационарные учреждения культуры есть только в 27 из них.

Как рассказала «Новому компаньону» начальник управления по делам культуры, молодёжи и спорта администрации Пермского муниципального округа Людмила Глумова, жители округа уже знакомы с работой автоклубов: в последние годы округ сотрудничал с Пермским домом народного творчества «Губерния», который помогает сельским территориям с проведением концертов и праздников; так, автоклуб «Губернии» принял активное участие в возрождении традиционного для посёлка Юго-Камский Фестиваля отцов, приезжал в территории округа на Масленицу. Возможности передвижного культурного центра произвели впечатление на жителей, поэтому появление собственного автоклуба здесь очень приветствуют.

По словам Людмилы Глумовой, собственный автоклуб очень важен не только для зрителей, но и для творческих работников муниципального округа. «У нас есть народные коллективы, образцовые коллективы, и далеко не все жители округа их видели, а сейчас наши артисты и музыканты смогут по-настоящему широко показать своё творчество», — говорит специалист.

Новый автоклуб, приобретённый благодаря национальному проекту «Культура», — уже восьмой в Пермском крае. Кроме Пермского дома народного творчества «Губерния», автоклубы работают в Лысьвенском, Чусовском, Кунгурском, Верещагинском, Чайковском и Юсьвинском округах.

Специализированный автобус оборудован сценой-трансформером, укомплектованной всевозможными современными техническими средствами: здесь и спутниковая связь, и видеопроекция, и световая и звуковая аппаратура. Это не клуб в привычном понимании, поскольку зайти в него нельзя: автомобиль приезжает и раскрывается как конфетная коробка, превращаясь в сцену на колёсах, а зрители — снаружи. Зато такая машина, оборудованная на базе отечественного ГАЗа, проберётся в любую отдалённую деревню, где давно забыли, что такое концерт или кино.

Автоклубы не имеют мировых аналогов. Это уникальная российская разработка, которая делает культуру и искусство доступными для жителей самых отдалённых регионов страны. Пермский край активно приобретает и использует эти машины, поскольку они радикально решают приоритетную задачу руководства региона и Министерства культуры Пермского края — обеспечивают равный доступ к культурному продукту для жителей всей территории региона, независимо от удалённости от его центра.

Виртуальные концертные залы, модельные библиотеки-медиатеки, социальные кинозалы, а теперь и автоклубы — всё это способы донести культуру и искусство до тех, кому трудно самим добраться до культурных ценностей.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— Поддержка культурной сферы не только в краевой столице, но и в территориях позволяет делать жизнь людей интересной и разнообразной, приобщать их к искусству и творчеству. Для жителей всех без исключения муниципалитетов региона необходимо создавать комфортные условия, в которых они смогут реализовать свои творческие способности.

Конкурс на покупку автоклубов в рамках национального проекта «Культура» проходит один раз в два года. В 2022 году Пермский край приобрёл четыре автоклуба для Кунгурского, Верещагинского, Чайковского и Юсьвинского округов. С момента приобретения они совершили 85 поездок, на мероприятиях с их участием побывали порядка 11 тыс. зрителей. Для победы в федеральном конкурсе важно, чтобы в решениях задач национального проекта «Культура» была весомая региональная составляющая, и в Пермском крае она есть.

Сейчас новый передвижной культурный центр проходит регистрацию в ГИБДД, идёт набор персонала, чтобы автоклуб был полностью готов к началу летнего сезона. Людмила Глумова уверена, что он не будет простаивать: планируется работа передвижной концертной площадки не только на сельских праздниках, но и в детских лагерях и домах отдыха.

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