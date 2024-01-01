«Похождения повесы», вечеринка и встреча астроклуба Афиша на неделю 13-19 мая Поделиться Твитнуть

В галерее Анастасии Поповой последние дни работает выставка художника Ольги Молчановой-Пермяковой. Ольга окончила Уральский филиал Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова по курсу станковой живописи. Сейчас работает в различных техниках изобразительного искусства. На выставке представлены работы последних двух лет, созданные чернилами, а также в технике текстиля и коллажа.

В основе спектакля лежит классика немецкой литературы — философская драма «Фауст» Иоганна Гёте о снедаемом скукой и тоской учёном, который заключает сделку со злым духом Мефистофелем. В авторской интерпретация художественного руководителя театра Сергея Райника легенда о Фаусте рассказана с помощью языка современной хореографии, произведений Бетховена и рок-музыки. Кроме того, появляются новые герои: аккадская богиня плодородия, плотской любви, войны и распри Иштар, которая действует сообща с Мефистофелем, и молодой человек Агнец — собирательный образ тех, кого лечит Фауст.

В Доме художника открывается персональная выставка Кирилла Зибницкого, приуроченная к 60-летнему юбилею художника. В экспозиции представлены произведения, созданные им за последнее десятилетие, в основном живопись. Кирилла Зибницкого, прошедшего хорошую архитектурно-строительную школу, привлекает Пермь урбанистическая: улицы, постройки, их структура. Ещё одно художественное увлечение автора, как и многих уральских художников — Пермь индустриальная. Это тема поездов, локомотивов, электричек, пароходов и барж, ржавеющих в затонах, авиадвигателей, революционных паровозов, то ли летящих вперед, то ли замерших на запасных путях. В творчестве художника запечатлена летопись пермской индустрии 1970-1980-ых годов, в нём уживаются природное и механическое, вечное и преходящее, личное и общее.

Мюзикл о любви и предательстве по роману Александра Дюма. Чужие зависть, ревность и страх отняли у молодого моряка Эдмона Дантеса имя, любовь, свободу. На долгие годы сама судьба, казалось, позабыла о нём, безымянном узнике мрачного замка Иф… Но судьба бывает прихотлива. И вот уже высший свет Парижа трепещет от восторга при встрече с таинственным графом Монте-Кристо. Блестящий бал, сверкают бриллианты, плетутся интриги — и да свершится справедливое возмездие! Одна за другой слетают маски. Но кто же скрывается под маской самого Монте-Кристо? Есть ли в его сердце место любви или там навеки поселилось чувство мести? Кто в этом пёстром маскараде кукла, а кто кукловод?

На творчестве группы «Король и Шут» выросло целое поколение русского хоррор-панка. Созданный ими уникальный стиль, стал особенным вкладом в развитие целой культуры. Загадочно-зловещие сюжеты и необычное звучание нашли отклик среди слушателей нового поколения, сделав группу настоящим бессмертным феноменом российского панк-рока. В год 35-летия группы и 10-летия со дня смерти её основателя Михаила «Горшка» Горшенева CAGMO Rock Orchestra подарит всем поклонникам «Короля и Шута» возможность услышать любимые хиты в новом прочтении: в исполнении струнного оркестра и хора. Оркестровое звучание композиций оживит фантастические сюжеты песен и позволит окунуться в атмосферу «страшных сказок» и лирических баллад.

Пермский астрономический клуб «Телескоп» приглашает на встречу, где можно будет познакомиться с нашумевшим фильмом Кристофера Нолана «Оппенгеймер» (18+) и обсудить его с экспертом. Картина, вышедшая в 2023 году, рассказывает о создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере. Участники встречи поговорят не только о драме жизни учёного и истории программы «Проект Манхэттен», но и о последствиях, к которым привела работа команды Оппенгеймера. Мероприятие будет интересно тем, кто любит смотреть и обсуждать кино про учëных, процесс рождения научных открытий, а также историю проведения ядерных исследований не только в США, но и в СССР и других странах «ядерного клуба». Чтобы принять участие, нужно написать сообщение руководителю астроклуба «Телескоп» Сергею Полищуку.

Джазовый вокалист Валентин Лакодин и его соул-джаз бенд Cigar Hall представляют программу Brother Ray, посвящённую творчеству одного из величайших музыкантов Америки — легендарного певца и пианиста Рэя Чарльза. Несмотря на слепоту, Рэй Чарльз сумел стать звездой. Пел в различных стилях, особенно прославился как исполнитель в стилях соул и ритм-энд-блюз. Журнал Rolling Stone назвал его имя десятым в «Списке Бессмертных» и вторым — в сотне лучших вокалистов всех времен. Соул-джаз бенд Валентина Лакодина исполнит свои версии хитов музыканта, а также песни его современников и последователей, таких как Бобби Тиммонс, Дон Гибсон, Билл Монро, Фред Роуз, Бобби Шарп, Перси Мэйфилд, Спенсер Уильямс, Айзек Хейз.

Вечерника в честь дня рождения проекта m.perm — небанального городского медиа, которое через мемы и креативный контент рассказывает о Перми и пермяках. Проект придумала Эрика Панфилова, которая сейчас является главным редактором m.perm. Всего в команде сегодня пять человек: сама Эрика, Лиза Минеева, Диана Рекунова, Ксюша Ланг и Яся Кульпина. В этом году m.perm исполняется три года. За это время медиа успело поработать с киноцентром «Премьер», фестивалем документального кино FUTURE.DOC, Театром-Театром, музеем PERMM и другими проектами Перми. В программе вечеринки: смешные клоуны, магические фокусники, высокие ходулисты, люксовая муз. группа The Hard Lux, диджейские DJ-сеты, мастерский мастер-класс по воздушным шарам, гадающая гадалка и special guests!

Всякому, кто пережил 2000-е, известно, что одно из главных зол на планете — это гламур и глянец: такие медиа навязывают нам нереалистичные стандарты красоты и пустое потребительство, превращают жизнь в погоню за недостижимым счастьем. История цивилизации сделала ещё один виток, и тогдашние страхи кажутся сегодня наивными: благодаря социальным медиа мы сами теперь создаём друг для друга нормативный дискурс, сами насаждаем стандарты и сами себя под них подгоняем. Почти любое событие становится поводом для общественного раскола, вызывает неконтролируемый всплеск эмоций и мгновенно забывается. О том, как устроена эта среда, и как не лишиться в ней рассудка, расскажет критик и обозреватель «Коммерсантъ Weekend» Юрий Сапрыкин. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

«Похождения повесы» — опера композитора Игоря Стравинского в духе неоклассицизма, написанная на либретто великого английского поэта Уистена Хью Одена. В основу оперы легла серия гравюр художника Уильяма Хогарта «Похождения повесы», рассказывающая историю наивного провинциала Тома Рэйкуэлла, доведённого соблазнами светской жизни Лондона до сумы, тюрьмы и Бедлама. Стравинский увидел гравюры на выставке в Чикаго в 1947 году. Спустя четыре года в венецианском театре La Fenice прошла премьера написанной им одноименной оперы. В данной сценической версии опера будет впервые будет представлена в Перми. Этим спектаклем на оперных подмостках дебютирует Андрей Прикотенко — главный режиссер новосибирского театра «Красный факел» и один из ведущих постановщиков российской драматической сцены. Опера исполняется на английском языке с русскими титрами.

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