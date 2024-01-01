Парад, выставки и последние показы «Пермских богов» Афиша на выходные 9-12 мая Поделиться Твитнуть

Праздничные мероприятия начнутся 9 мая в 08:30 с церемонии возложения цветов и венков у монумента «Героям фронта и тыла» в центральном квартале городской эспланады. В 10:00 на Октябрьской площади состоится торжественное прохождение войск Пермского гарнизона с участием военной техники. После парада на площади перед Театром-Театром с 12:00 до 20:00 пройдут выступления пермских творческих коллективов и певца Алексея Гомана. На ул. Ленина возле театра будет организована выставка военной техники (в связи с этим движение личного и общественного транспорта будет перекрыто на весь день). Также с 12:00 до 19:00 будут развернуты тематические интерактивные площадки и фотозоны на набережной Камы.

Военная драма режиссёра Анатолия Колиева. Действие происходит в 1942 году в высокогорном селе в Северной Осетии. Все мужчины ушли на войну, а их семьи со страхом ждут вестей с фронта. Когда в дома соседей начинают приходить похоронки и лишать людей всякой надежды, два брата подговаривают почтальона прятать «чёрные бумаги» до конца войны. Смогут ли мальчики обмануть горе, или их действия лишь отдалят встречу с неизбежным?

Спектакль-реквием, трагическая кантата о погибших в Великой Отечественной войне. Повесть Бориса Васильева основана на реальных событиях. Вдали от прифронтовой полосы пять девушек-зенитчиц и старшина Васков принимают неравный бой с отрядом фашистских диверсантов. Эти молоденькие смешные девочки мечтали о большой любви, нежности, семейном тепле, но на их долю выпала жестокая доля, и они до конца выполнили свой воинский долг…

На Большой сцене Театра-Театра завершается серия показов знаменитого фантастического балета в исполнении артистов Пермского театра оперы и балета им. Чайковского. В редакции Алексея Мирошниченко «Лебединое озеро» корреспондирует и с немецким романтическим эпосом, и со стилем британских прерафаэлитов, поэтизировавших смерть, и с христианской идеей о спасении души. Балетмейстер сохраняет канонические фрагменты хореографии и дополняет их собственным танцевальным рисунком. Меняется и прочтение сюжета. Центральным персонажем становится принц Зигфрид, за душой которого охотится Злой гений Ротбарт, здесь приобретающий дополнительные силы, — его партия более танцевальная. В художественном отношении спектакль стилизован под балет «большой формы» образца девяностых годов XIX века.

Пермская Арт-резиденция представляет первую персональную выставку молодого художника Марка Егошина. Многие члены его семьи занимаются творчеством — живописью, резьбой по дереву, шитьём, вязанием, поэзией. Сам Марк не получал специального художественного образования, а решил самостоятельно осваивать мастерство через подражание работам других художников, через наблюдения и эксперименты с материалами и стилями. Начинал с импрессионизма, пробовал себя в фовизме, экспрессионизме. Сейчас, по его собственным словам, «душа лежит к авангарду и, в то же время, к реализму». Выставка «Начало» представляет собой его творческую лабораторию. В экспозиции будут представлены живопись и графика.

В эти выходные в Перми пройдут дни известной актрисы Любови Толкалиной. Запланированы показы спектаклей из репертуара её авторского московского театра «Собор» и творческие встречи. В первый день, 10 мая, в Центре городской культуры состоится обсуждение спектакля «Поэма горы» с Любовью Толкалиной и режиссёром Серафимой Красниковой (12+). Второй и третий дни пройдут в «Триумфе». В субботу, 11 мая, там покажут спектакль «Жена Баха» (12+) — исследование жизни великого композитора через неизвестные истории жизни его возлюбленных. После него будут чайная церемония и разговор по душам с актрисой (16+). В воскресенье, 12 мая, на сцене филармонии пройдёт показ знаменитого камерного спектакля «Последняя русская царица» (12+) — о взаимоотношениях Евдокии Лопухиной и Петра I.

В Музее современного искусства PERMM открылась выставка «Антихрупкость», представляющая результаты одноимённой экспериментальной лаборатории, открытой в 2022 году на единственном на Урале фарфоровом заводе «Фарфор Сысерти». Художники и дизайнеры, отобранные через опен-колл, переосмыслили наследие завода, существующие на производстве идеи, формы и технологии и предложили новые. Цель проекта — дать новый импульс предприятия, в прошлом известному на весь СССР, а в настоящее время переживающему последствия турбулентных 1990-х. В экспозиции представлено более 100 объектов — работы 20 участников лаборатории, созданные за последний год. Выставка проходит в пространстве будущего сувенирного магазина PERMM, часть работ можно купить.

Спектакль «Пермские боги» — копродукция Театра-Театра и Пермской художественной галереи. Это эссе о связи искусства, религии и современного человека. В основе спектакля лежит исследование уникального пермского феномена — коллекции деревянной скульптуры XVII-XIX веков. В деревянных фигурах Христа запечатлены портреты современников, крестьян, живших здесь триста лет назад. Печальные мужики из окрестных деревень замерли в вечности, подперев щёки руками. Посетители смотрят на них, а они — на посетителей. Что в них от современности, повседневности, а что в нас от вечности? Актёры интервьюируют своих современников, изучают культурный слой, перекидывают мостик через трёхсотлетнюю дистанцию, выявляя связи, сходства и различия нас «тех» и нас «сегодняшних». Спектакль идёт на «Сцене-Молот» уже пять лет. В театре сообщили, что это будут последние показы.

Прогулка по парадной улице Перми позапрошлого века, ставшей своеобразными воротами в город. Участники экскурсии мысленно заглянут за фасады домов в их истории, пройдут сквозь три столетия от основания города до XXI века, вообразят встречи с пермяками, знаменитыми и не очень гостями губернского города. Экскурсовод расскажет, как Михаил Сперанский и Михаил Романов жили на соседних улицах с разницей в 100 лет, что объединяло Речной вокзал и баню, где же монастырь на Монастырской улице и многое другое.

Ещё один новый проект в PERMM — Sonatrip 2 («Жидкий металл») — интерактивная звуковая инсталляция композитора Петра Айду, созданная в соавторстве с художником Вадимом Кондаковым. Материальная основа Sonatrip 2 — инсталлированные в определённом порядке металлические объекты, они же — перкуссионные инструменты. С точки зрения жанров Sonatrip 2 — интерактивная звуковая скульптура, но в то же время — музыкальное произведение, партитура которого неотделима от инструмента. В ходе показа проекта пройдёт несколько концертов музыканта-перкуссиониста Евсевия Зубкова. Кроме того, любой гость музея сможет самостоятельно поиграть на этом музыкальном инструменте.

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