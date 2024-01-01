Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Мы побежим рядом и, если нужно, подхватим» Директор благотворительного фонда «Берегиня» Татьяна Голубаева — о пятнадцати годах поддержки семей с больными детьми Поделиться Твитнуть

— Фонд «Берегиня» отмечает 15-летие, и все 15 лет вы работаете в фонде. Наверняка хорошо помните, с чего всё начиналось?

Фото: пресс-служба фонда «Берегиня»

— Всё начиналось с желания делать добро. Наш фонд семейный, и все члены семьи, которая когда-то основала фонд, работают с нами по сей день. Это обыкновенная семья. Не депутаты, не чиновники, не медийные лица — просто люди, которые решили, что делом их жизни будет организация системной помощи тем, кто в ней нуждается. Фонд был организован из желания постоянно помогать, быть всегда на связи с теми, кому нужна помощь.

— Что первое нужно сделать тому, кто хочет основать благотворительный фонд?

— Нужно пойти к тем, кому нужна помощь. Первой точкой приложения сил у нас был детский онкогематологический центр, и первым делом мы познакомились с врачами — Ольгой Владимировной Рыскаль и Ольгой Евгеньевной Никоновой, узнали, что им необходимо, и построили планы на ближайшее будущее.

— За 15 лет с тех пор, наверное, многое произошло…

— За это время 11 тысяч детей получили нашу помощь. Мы смогли привлечь больше 200 млн рублей, но главные наши достижения в цифрах не измерить. За этими цифрами всегда стоят люди. Самое большое количество пожертвований всегда составляли небольшие суммы — по 350—400 рублей, но многие люди участвуют по-другому: приходят на наши субботники в онкоцентр, участвуют в подготовке спектаклей «Музыка жизни», собирают подарки. Всё больше организаций жертвуют средства не единоразово, а системно. Это позволяет нам планировать работу, поддерживать деятельность фонда и его команды, не существовать от пожертвования к пожертвованию, а рассчитывать наши действия стратегически, на длительное время, потому что в этих партнёрах мы уверены.

За время существования фонда у нас получилось выстроить системную помощь детям и их семьям. Сейчас мы всё больший акцент делаем на семье, у нас очень много семейных программ. Семьи, столкнувшиеся с тяжёлым заболеванием ребёнка, могут рассчитывать на нашу поддержку на протяжении пяти, шести и более лет.

— Расскажите о самых ярких страницах в истории фонда.

— Их столько было! Помогать можно по-разному. Огромный потенциал благотворительной помощи скрыт в творчестве. Наше сотрудничество с творческими людьми даёт нам возможность говорить с публикой на языке чувств, говорить сердцем. Именно так появились наши музыкальные спектакли: «Музыка жизни» о ребёнке, который борется с онкологическим заболеванием, и «Музыка жизни 2» — уже о подростке.

Наш первый благотворительный концерт прошёл 16 декабря 2010 года во Дворце молодёжи, и там было всего 50 зрителей, а премьера спектакля «Музыка жизни 2» состоялась в Пермском театре оперы и балета, на главной площадке города, и все билеты — вовсе не дешёвые! — были раскуплены. С помощью этого спектакля мы привлекли около 1 млн рублей.

Это колоссальный рост, который стал возможен не только благодаря усилиям команды фонда, но и благодаря людям, которые были готовы создавать творческие проекты.

Сейчас у нас готовится «Музыка жизни 3», премьера пройдёт 3 июля, снова в Пермском театре оперы и балета. Будет два спектакля — в 15:00 и в 19:00.

— Помочь каждому при всём желании невозможно. Кто и как принимает решение, кого фонд возьмёт под опеку? Что влияет на решение?

— Мы очень редко отказываем, разве что по каким-то объективным причинам, прописанным в нашем уставе: мы поддерживаем детей и молодёжь до 25 лет, живущих в Пермском крае. Если к нам обращаются из других регионов или если пациент старше 25 лет, мы вынуждены отказать. Всем остальным мы стараемся найти способ помочь.

У нас есть специалисты по социальной работе. Даже если вопрос не касается финансов, мы выстраиваем маршрут социальной помощи. Мы умеем находить способ получения помощи через государство, через те инструменты, которые есть у государства, — выстраиваем маршруты и проводим через них за руку. И мы, конечно, всегда полагаемся на врачебную экспертизу, пере­проверяем все документы. Уточняем диагнозы, потому что мы отвечаем за благотворительные средства, а это большая ответственность.

— Как по-вашему, пермяки — отзывчивые люди?

— Очень! Я сейчас общаюсь с большим количеством людей в переписках и созвонах, потому что у нас идёт подготовка к благотворительному забегу. Из десяти человек, которым я позвонила за вечер, все десять сказали: «Да, конечно». Кто-то подвезёт воду для участников, кто-то соберёт свою команду бегунов, кто-то пригласит ещё партнёров. За 15 лет работы в фонде я сделала вывод: люди в душе очень добрые и открытые, но часто просто не знают, как реализовать эти качества, их просто никто в глаза не попросил о помощи. Постоянное общение с добром, с отзывчивостью — то, что столько лет держит меня в этой сфере. Вокруг меня удивительные люди — у нас около полутысячи волонтёров, больше ста творческих людей, с которыми мы реализуем наши проекты, и, конечно, наша команда, сотрудники фонда — все потрясающие.

Даже прохожие на улице, по нашим наблюдениям, всегда готовы откликнуться на доброе дело. Во время наших акций к нам подходят со словами вроде: «Надо же! А я и не знал, что так можно!» Это очень вдохновляет: понимаешь, что у нас ещё огромный человеческий ресурс, ещё многих можно вовлечь в добрые дела.

— Что у вас в планах?

— То, что мы задумали в мае 2009 года, по-прежнему является нашим приоритетом. Адресная помощь семьям никуда не делась, мы растим и расширяем эту программу, хотя наши творческие проекты, конечно, больше на виду. У нас каждый год больше тысячи подопечных семей.

Мы постоянно расширяем список тяжёлых заболеваний, столкнувшись с которыми, семьи могут рассчитывать на нашу поддержку в любое время дня и ночи, в любой день недели. Наша работа — это поддержка и сопровождение на протяжении всего лечения, а также в период после завершения лечения, когда семье нужно восстановиться, — это занимает пять—семь лет.

Кроме того, мы помогаем лечебным организациям: делаем ремонт в помещениях, помогаем с оснащением, с обучением врачей новым методикам, ведём работу по профилактике профессионального выгорания — это тоже очень важно.

Глобальный вектор развития мы видим в том, чтобы стать центром социальных знаний и компетенций для других некоммерческих организаций в сфере помощи детям. Мы стали одним из 19 победителей федерального конкурса на создание методических центров для НКО, и в течение трёх лет мы должны организовать работу Центра социальных знаний и компетенций «Мост»: будем передавать и помогать внедрять наши наработки по жизнестойкости детей, по устойчивости фонда и подбору команды. Нам важно передать наш опыт, чтобы он мог найти применение в других городах и регионах.

Наша цель — чтобы ни одна семья, столкнувшаяся с тяжёлым заболеванием ребёнка, не осталась без поддержки.

— Можете рассказать какую-то вдохновляю­щую историю из вашей практики?

— Оооо… Их так много! У нас есть проект «Игры победителей» — это спортивные состязания для детей, которые перенесли онкозаболевания. Мы не хотим, чтобы дети соревновались друг с другом, — это соревнование с самим собой. Виды спорта самые простые: бег на 60 м, ходьба на 60 м, прыжок с места, футбол, настольный теннис, шахматы. Участвовать могут все — дети с любыми особенностями и потребностями. Иногда бывает сложно убедить родителей дать ребёнку разрешение участвовать: родители, особенно мамы, иногда излишне ограничивают своих детей, опасаясь за них. Приходится тратить довольно много усилий, чтобы убедить их в том, что ребёнок есть ребёнок и надо дать ему возможность побыть ребёнком.

Однажды мальчик с опухолью мозга в неоперабельной стадии приехал, чтобы участвовать в ходьбе на 60 метров. У него немного замедленная походка, но, когда он прошёл дистанцию, он сказал встречающему его волонтёру: «Я видел, что участвуют даже ребята на колясках! А можно я пробегу эти 60 метров?» И вот тут надо было видеть маму: «Нет! Тебе же нельзя! Ты же споткнёшься!» Но мы сказали: «Мы побежим рядом с двух сторон и, если нужно, подхватим. Давайте дадим ему эту возможность». Новость о том, что Серёжа участвует в соревнованиях по бегу, распространилась по спорткомплексу имени Сухарева, и на дорожку вышло множество людей, чтобы его поддержать. Серёжа пробежал 60 метров, ему не понадобилась помощь. У него на лице была сияющая улыбка, а на лице мамы — слёзы. Ей это было нужно даже больше, чем ему.

Нас очень вдохновляет то, что родители из опекаемых семей становятся нашими волонтёрами. Те, кто получил благотворительную помощь, очень хотят сами помогать. Помогать можно всегда. Главное, чтобы было желание, а возможность найдётся.

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