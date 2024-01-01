Полина Путякова журналист Занятный эксперимент Число плательщиков налога на профессиональный доход растёт взрывными темпами Поделиться Твитнуть

По данным Корпорации развития МСП Пермского края, на 25 апреля в регионе зарегистрировано 165,3 тыс. самозанятых. Прирост этой цифры за год, с февраля по февраль, составил 70%.

Налог на профессиональный доход был введён в 2019 году, в Пермском крае — с 2020 года. Действие эксперимента продлится 10 лет. Его суть заключается в льготной ставке налога на профессиональный доход, которую могут применять физические лица и индивидуальные предприниматели, подходящие под условия проекта: 4% при работе с физлицами и 6% — с юрлицами. При этом самозанятость можно совмещать с официальной работой.

Суммарный доход самозанятых Пермского края в 2023 году составил 17,1 млрд руб., что на 61% превышает показатель предыдущего года. Интересно, что темпы роста даже превышают общероссийские — они составили 48%. Общий доход самозанятых России за 2023 год составил 1,4 трлн руб. — это сравнимо с выручкой таких корпораций, как «Транснефть» или «Татнефть».

Факторы роста

По мнению завкафедрой учёта, аудита и экономического анализа ПГНИУ доктора экономических наук Михаила Городилова, привлекательность этого налогового режима объясняется его льготным характером — низкими ставками, а также широким диапазоном доступных видов деятельности. Кроме того, представитель B2B-маркетплейса BirdsBuild Ольга Бондаренко отмечает, что самозанятость значительно упрощает ведение предпринимательской деятельности. Это быстрая регистрация без посещения налоговой инспекции, возможность ведения деятельности без отчётности и бухгалтерии, формирование чеков без кассового оборудования, единоразовый налоговый вычет при регистрации в размере 10 тыс. руб., автоматическое начисление налога, а также возможность совмещать самозанятость с основной работой без прерывания стажа или вести несколько направлений одновременно.

Ещё одной причиной быстрого роста этого сектора стало распространение на самозанятых специальной 25%-ной квоты на закупки у малого и среднего предпринимательства с 1 апреля 2020 года. Это упростило для них процедуры участия в закупках госкомпаний по 223-ФЗ. По информации Корпорации МСП Пермского края, объём таких закупок у самозанятых региона вырос на 74% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В I квартале 2024 года он составил более 17,5 млн руб., а в I квартале 2023 года — около 4,6 млн руб. (рост в 3,8 раза).

Кроме того, с 2023 года доступ к режиму самозанятости получили жители новых регионов, и это повлияло на динамику общероссийских цифр, отмечает руководитель департамента экономики и финансов НИУ ВШЭ — Пермь Тать­яна Букина.

При регистрации самозанятые не обязаны указывать виды деятельности. Однако, по данным Корпорации МСП Пермского края, чаще всего самозанятые действуют в сферах красоты, торговли продукцией собственного производства, пассажирских перевозок, доставки, рекламы и маркетинга, а также строительства.

Данные Платформы поставки данных ФНС приводят «Ведомости». Согласно им, в декабре 2023 года наибольшая доля самозанятых приходилась на отрасли «Ремонт» (7% от общего числа), «Авто» (6%), IT (4,5%) и «Индустрия красоты» (3,7%).

Зависимая самозанятость

По мнению Ольги Бондаренко, введение режима самозанятости благодаря его технической простоте дало толчок к действию тем, кто не начинал бизнес только потому, что не понимал, как работать в качестве ИП или ООО. Однако всё-таки за приростом количества самозанятых в большей степени стоит «обеление» уже действовавших бизнесов.

Действительно, «обеление» действовавших ранее бизнесов изначально было провозглашено целью внедрения данного налогового режима, продолжает Михаил Городилов. Однако он действует уже более четырёх лет на всей территории РФ и все, кто хотел «обелиться», сделали это в первые год-два. Эксперт считает, что в последние два года в новые ряды плательщиков налога на профессиональный доход вступают новые предпринимательские инициативы и зависимые самозанятые.

«Одной из тенденций самозанятости в РФ в последнее время становится зависимая самозанятость — когда у самозанятого один клиент, который полностью обеспечивает его доход. В качестве примеров можно привести курьеров или таксистов, крупные IT-компании, которые де-юре выступают посредниками между плательщиком налога на профессиональный доход и клиентом, де-факто же самозанятый находится в зависимости от данного посредника. По сути, это является маскировкой трудовых отношений и, по мнению налоговых органов, незаконно», — отмечает Михаил Городилов.

Пенсионный вопрос

Специфика налогового режима самозанятости состоит в том, что его участники платят только единый налог, у них нет обязанности отдельно уплачивать социальные взносы. Как следствие, и социальную защиту они получат в меньшем объёме, чем другие.

«Налог на профессиональный доход делится на две части: 63% перечисляется в доходы бюджетов субъектов РФ, 37% — в ФОМС. Пенсионное (исключая минимальную пенсию) и социальное обеспечение на сегодняшний день полностью находится в сфере ответственности самих плательщиков НПД. Они могут добровольно делать взносы в Социальный фонд или в НПФ и повышать качество их социальной защиты, но обязанности такой нет», — говорит Михаил Городилов.

Кроме того, самозанятые не имеют возможности получать пособие по временной нетрудоспособности (больничный), также у них нет ежегодного оплачиваемого отпуска, отмечает Татьяна Букина.

В конце прошлого года Министерство труда и социальной защиты РФ сообщало, что добровольные взносы на пенсию делают только 258 тыс. самозанятых — это менее 3% от общего количества тех, кто использует этот налоговый режим. Такие данные публиковали «Известия».

Рост доли самозанятых, которые не делают страховые взносы в общую систему, которая работает по принципу финансирования пенсий и пособий действующими работниками, может иметь долгосрочные последствия, считают эксперты.

С одной стороны, бюджет недополучает часть возможных доходов, отмечает Татьяна Букина. При этом Социальный фонд России обязан выплачивать самозанятым минимально возможное пенсионное обеспечение.

С другой стороны, проблемой может стать и жизнь сегодняшних самозанятых спустя несколько десятков лет.

«Сейчас, по подсчётам экспертов, средний возраст самозанятых — около 35 лет. Их пока не сильно заботят вычеты на медицинские услуги, на обучение детей и будущая пенсия. Но время летит очень быстро, и тревожно, что произойдёт, когда текущие 10 млн самозанятых России вступят в пенсионный возраст. Сейчас самозанятые не делают никаких отчислений в пенсионные фонды и могут рассчитывать только на пенсию по старости. В 2023 году её размер ненамного превысил 7 тыс. руб.», — говорит старший преподаватель кафедры экономики и финансов ПНИПУ Юлия Стародумова.

В то же время для 42% самозанятость является только подработкой. Кроме неё они имеют основную работу по трудовому договору, что позволяет им иметь доступ к социальным гарантиям, в том числе к формированию пенсии. Такие цифры со ссылкой на Федеральную налоговую службу публикует «Российская газета».

Цифровой лёд и перекосы

Итоги прошедших после введения режима самозанятости четырёх или пяти лет в зависимости от региона эксперты оценивают в целом позитивно.

По мнению Михаила Городилова, главное сейчас — правильно оценить его результаты и скорректировать дальнейшую стратегию развития. Отдельно эксперт отмечает положительный «цифровой след» от применения налога на профессиональный доход.

«С его помощью отрабатываются максимально удобные цифровые методы декларирования и взимания налога «в один клик» с помощью онлайн-приложений на мобильных устройствах. Это действительно очень удобно, и в будущем, я уверен, данный механизм будет распространён и на иные налоговые режимы. Мы проводим научные исследования по этому вопросу с нашими аспирантами», — говорит он.

В том числе благодаря своей лёгкости и низким ставкам внедрение режима самозанятости привело к пополнению казны за счёт налогов, которые ранее не взимались или не взимались бы при отсутствии такого режима, отмечает Ольга Бондаренко.

По словам Татьяны Букиной, к положительным сторонам эксперимента можно отнести повышение предпринимательской активности, а также сокращение расходов государства на поддержание уровня занятости и социальную поддержку безработных. И в дальнейшем при развитии этого налогового режима при соответствующем госрегулировании он может стать источником гибкого и адаптивного поведения населения на рынке труда и позволит рассчитывать на более устойчивое развитие экономики страны.

В то же время в применении режима самозанятости остаются и вопросы.

Этот налоговый режим во многих компаниях используется для оформления трудовых отношений с действующими сотрудниками, что помогает существенно сэкономить на страховых взносах на заработную плату, отмечает Юлия Стародумова. Она приводит данные, согласно которым сейчас среди самозанятых насчитывается до 5% топ-менеджеров различных компаний.

«Изначально этот режим планировался как оформление экономических отношений между физическими лицами (лица, осуществляющие уход за больными, няни, репетиторы и так далее). Однако, как считают различные эксперты, сейчас порядка 20% из количества самозанятых — это бывшие штатные работники, просто оформленные так в целях экономии на страховых взносах на заработную плату их работодателями. Иначе говоря, самозанятость используется для ухода от налогов, вывода сотрудников за штат, оформления трудовых отношений с релоцировавшимися сотрудниками и других вариантов оформления сотрудников без уплаты за них страховых взносов», — констатирует эксперт.

Если такие перекосы продолжатся, то со стороны законодателей следует ожидать запрета на заключение договоров с самозанятыми организациями и индивидуальными предпринимателями, полагает Юлия Стародумова.

Возможен и такой вариант, что при достижении цели «обеления» бизнеса и получении информации о налоговой базе государство прекратит данный налоговый эксперимент и сравняет ставки налогообложения по обычному режиму и данному льготному режиму.

«Исторически мы такое уже неоднократно наблюдали, например, при взимании страховых взносов (ранее — единого социального налога) с налогоплательщиков, применяющих упрощённую систему налогообложения на рубеже 2010-х годов, когда они были выравнены для всех», — заключает Михаил Городилов.

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