«Работодатели определённо готовы к приёму студентов» Депутат Пермской городской думы Даниил Морозов — о летней занятости студентов и молодёжи, вакансиях и ярмарках труда Поделиться Твитнуть

Фото из личного архива

— Даниил Александрович, приближаются летние каникулы, а с ними и возможность для студентов и молодёжи найти работу или временную подработку на этот период. Готовы ли пермские работодатели к их приёму?

— У нас достаточно позитивная ситуация на рынке труда в плане безработицы. В Пермском крае сейчас этот показатель очень низкий — около 2% и, наоборот, наблюдается дефицит кадров. Поэтому работодатели определённо готовы к приёму студентов, они заинтересованы в рабочей силе.

— Какая работа по содействию в трудоустройстве молодёжи организована в Пермском крае?

— Служба занятости ведёт планомерную работу с работодателями, собирает их заявки на вакансии для студентов и молодых людей. У нас более 250 работодателей, которые готовы принять порядка 5 тыс. подростков в Пермском крае. Они предлагают различные вакансии: от разнорабочих до инструкторов по спорту, официантов и библиотекарей. Можно выделить ряд сфер, в которых всегда есть вакансии для молодых людей, например общественное питание. Так, компания «Алендвик» готова взять молодых людей на должности сборщика заказов, помощника повара. В сфере местного само­управления некоторые ТОСы готовы трудоустраивать подростков разнорабочими по благоустройству территорий. Они не предлагают сверхзарплаты, тем не менее для молодых людей на время каникул это хорошее подспорье.

— Как студентам и старшеклассникам найти для себя подходящие вакансии?

— Во-первых, как я уже сказал, через службу занятости. Ещё один прекрасный ресурс — Всероссийская трудовая акция «Труд крут», которую запустили российские студенческие отряды. Они ежегодно проводят набор студентов и школьников от 14 лет. Этот масштабный всероссийский проект даёт им возможность попробовать себя в разных направлениях. Ещё у нас есть зарекомендовавшие себя «Отряды мэра». Информацию о них можно найти на сайте администрации города. Этот механизм существует уже не первый год в Перми. Проект предлагает также несколько разных направлений деятельности, в которых участники от 14 до 25 лет могут себя попробовать: «Культурный дежурный», «Экодежурный», «Книжный фонд», «Медиаиндустрия», «Вожатый», «Консультант-экскурсовод» и «Помощник инструктора по ЗОЖ». Смены пройдут с 31 мая по 14 июня, с 17 по 28 июня, с 1 по 12 июля и с 15 по 26 июля.

— Предусмотрены ли меры поддержки для работодателей, принимающих на работу молодёжь?

— Со стороны федерального правительства есть программа господдержки юридических лиц и некоммерческих организаций, которые принимают на работу молодёжь. Крупные пермские предприятия, такие как «Машиностроитель» и вся группа ОДК, активно пользуются этим механизмом и получают меры поддержки со стороны государства, когда принимают на работу молодых людей.

— Для содействия в трудо­устройстве студентов в Перми также проводятся молодёжные ярмарки труда. Насколько интересны подобные мероприятия для молодёжи?

— Молодёжная ярмарка труда — ежегодное мероприятие. В этом году она прошла в январе. Традиционно в ней приняли участие все наши крупные промышленники. Помимо этого, 12 апреля во флагманском кадровом центре состоялась Всероссийская ярмарка вакансий. Её могли посетить все желающие, но особо востребованной площадка оказалась именно среди молодых людей.

В части трудоустройства молодёжи есть улучшения. Благодаря совокупности мероприятий: ярмарки вакансий, «Отряды мэра», российские студотряды, летние стажировки на крупных предприятиях, — эта сфера для молодых людей стала более привлекательной и прозрачной. Возможно, раньше просто не было необходимого информационного поля, чтобы узнать, где и как можно развиваться в нашем регионе. Сейчас таких возможностей достаточно. И всё больше молодых людей хотят развивать себя и свой город.

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