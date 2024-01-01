Пасха, спектакль-дрейф и концерт в темноте Афиша на выходные 4-5 мая Поделиться Твитнуть

Спектакль Location создан из историй горожан — незнакомцев, а может, и кого-то из тех, с кем зритель уже встречался. В спектакле есть рассказчики — реальные люди — и ведущий-проводник, который помогает зрителям следовать по маршруту. Маршрутов два, на выбор. Зрители сами решают, куда они отправятся и какой испытают опыт, какие городские истории им откроются и какое участие они в них примут. Неспешно перемещаясь в городском пространстве, они откроют знакомые места с новой стороны и, возможно, впервые услышат их живые рассказы. Старт спектакля — на площади перед Пермским театром оперы и балета.

«Три дня дождя», «Дайте танк (!)», ssshhhiiittt!, ЛСП и множество других исполнителей и групп на одном концерте. В программе — каверы, благодаря которым, как обещают организаторы, гости смогут погрузиться в невероятную космическую атмосферу любимой музыки. Сыграют их музыкальные коллективы Dozen Doors, BELIEVER, CanDieS и «нет идей».

Невероятная история, основанная на реальных фактах удивительной судьбы Великого Человека. Детективная пьеса о Льве Термене — гениальном русском учёном, родоначальнике электронной музыки, по воле рока ставшим агентом русской разведки. Действие пьесы происходит в 1928-1938 годы и относится к американскому периоду жизни Термена. Триумфальные концерты по всему миру, серийное производство терменвокса (единственного в мире бесконтактного музыкального инструмента), тайный брак с негритянкой и, наконец, — рискованное возвращение в СССР в 1938 году.

Главному провокатору европейской киноиндустрии — датскому режиссёру Ларсу фон Триеру — 30 апреля исполнилось 68 лет. В честь этого события команда Arthouse и Пермская синематека проводят специальные показы его фильмов. В субботу состоится показ музыкальной драмы «Танцующая в темноте» (18+) о рабочей-эмигрантке, которая спасается музыкой и танцами от наступающей слепоты и безысходности. В воскресенье в «Кристалее» можно будет посмотреть триллер «Антихрист» (18+), рассказывающий о том, как психотерапевт пытается помочь своей жене, которая сходит с ума после смерти сына. Показы пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами.

Музей современного искусства PERMM совместно с галереей современного искусства Anna Nova представляет тотальную инсталляцию санкт-петербургской художницы Александры Гарт «туту» — поэтическое переосмысление концепции «не-места». Гарт погружает зрителей в состояние напряженного ожидания, концептуализируя феномен «не-места» — переходной зоны, в которой человек одновременно является и зрителем, безразличным к тому, что видит, и наблюдателем, который сам для себя становится объектом созерцания. В инсталляции «туту» посетитель музея оказывается в одном из таких переходных мест: железнодорожная насыпь, пустырь, каменистый осыпающийся склон с черным безводным колодцем, пристанище духов или вязкое сновидческое безместье. В проекте «туту» художница создает пространство, наполненное поэтикой индустриальных материалов — щебень, деревянные шпалы, гудрон.

В воскресенье село Архангельское (Юсьвинский муниципальный округ) приглашает гостей на обрядовый праздник Вежалун Ыджыт лун, что в переводе с коми-пермяцкого означает «Праздник Пасхи» или «особый, значимый день». После праздничного колокольного перезвона, дети и молодёжь отправятся славить Христа по улицам села. Затем гостей ждут пасхальное угощение, театрализованный спектакль, игры на свежем воздухе, общественные качели, песни, пляски, частушки, печка со свежими шаньгами, мастер-класс по гончарному делу, катание пасхальных яиц на горке и другие развлечения.

Жизнь города собирается, как пазл, из событий разных эпох, переплетений человеческих судеб, особенностей природного ландшафта и архитектуры, городских легенд и культурных явлений. Авторы экскурсии в одной прогулке собрали известные и неизвестные факты, которые представят Пермь с разных ракурсов: от истории до современности. Для гостей города экскурсия станет идеальным сценарием первого знакомства с местом, а для пермяков — возможностью открыть свой город заново. Участники экскурсии узнают, что означают топонимы «Пермь» и «Кама», откуда взялось «Пермское море» и как оно связано с расхожей фразой «пермяк — солёные уши», что определяет уникальный городской ландшафт и почему в столице Прикамья несколько центров.

Концерт фортепианной музыки от легендарного музыканта из Санкт-Петербурга Станислава Чигадаева — ученика Нью-Йоркской джазовой школы, композитора и старшего преподавателя Российского государственного педагогического университета им. Герцена. Концерт будет проходить в нестандартной обстановке. Свет в зале будет полностью выключен, чтобы усилить чувствительность и позволить зрителям раскрепоститься. Можно будет занять любое место — даже возле самого рояля — и принять удобную позу. Рекомендуется не делать акцент на парфюме и приходить в комфортной для тела одежде, чтобы ничего не отвлекало от погружения в музыку. В программе: Циммер, Эйнауди, Тирсен, Сати и Гласс.

Психологический триллер американской режиссёра Тины Саттер с Сидни Суини в главной роли. Ветеран ВВС и инструктор по йоге Реалити Ли Уиннер возвращается из продуктового магазина и неожиданно встречает двух агентов ФБР на пороге своего дома. Бывшая специалистка американской разведки подозревается в незаконной передаче секретной информации СМИ о фальсификации выборов в США. Показы фильма проходят как с субтитрами, так и в дубляже.

Выставка посвящена 30-летию кафедры живописи Пермского государственного института культуры (ПГИК), которую более 20 лет возглавлял Народный художник СССР Евгений Широков. Организаторам хотелось показать ценность академической школы и напомнить о том, что искусство не только развлекает, но и помогает ориентироваться в окружающей действительности, раскрывает не всегда видимую красоту и гармонию, что даёт точку опоры и позволяет видеть будущее. В экспозиции представлено около 100 работ художников разных выпусков ПГИК. Наряду с произведениями живописи и графики на выставке можно увидеть фотографии периода учёбы, поездок на пленэр, снимки, выполненные после окончания вуза.

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