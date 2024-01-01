Екатерина Артёмова Праздник весны и «Ловушка для марсианина» Афиша на выходные 28 апреля — 1 мая Поделиться Твитнуть

Ранее в Краснодаре состоялись два четвертьфинальных поединка серии плей-офф Единой лиги ВТБ между «Пармой» и местным БК «Локомотив-Кубань». Оба раза победа осталась за краснодарцами: в первом матче они обыграли пермскую команду со счётом 112:85, второй поединок завершился со счётом 97:60 в пользу железнодорожников. Серия продолжится до трёх побед. Следующая игра между «Локомотивом-Кубань» и «Пармой» пройдёт в это воскресенье в Перми.

Пермская синематека покажет в «Кристалле» фильм «Сияние обрушится вниз» — запись последнего концерта рок-группы «Гражданская оборона», состоявшегося 9 февраля 2008 года в екатеринбургском клубе Tele-Club. Концерт был снят практически случайно, а в конце 2017-го съемки перемонтировали в документальный фильм-концерт с профессиональным звуком силами фонда «Сияние», независимой московской киностудии «Космосфильм» и вдовы Егора Летова Натальи Чумаковой. В результате удалось добиться эффекта полного присутствия, так что зрители смогут почувствовать себя словно на настоящем концерте группы, вошедшей в историю российской музыки.

Fiori musicali, в переводе с итальянского «цветы музыки» — новый проект частной филармонии «Триумф», цикл органных концертов в атмосфере церквей Перми. Проект назван в честь сборника сочинений для органа Fiori musicali Джироламо Фрескобальди (1635), который оказал огромное влияние на европейскую музыку. На ближайшем концерте выпускница Казанской государственной консерватории Аида Глухова исполнит на органе произведения Иоганна Себастьяна Баха, Георга Бёма, Джироламо Фрескобальди и других композиторов того периода.

Эко-отель приглашает жителей и гостей края присоединиться к гастрономическому приключению и вместе радоваться весне. В программе: весеннее меню от шефа Сергея Юрина, ⁠концерт-квартирник «Вечная Молодость» от Стаса Корна (гитара) и баяниста ЩекОлда, ⁠семейные состязания по стрельбе из лука, праздник «Зарыбления пруда», соревнования по игре в петанк, открытие сезона крокета и другие развлечения.

Улицу Сибирскую можно смело назвать архитектурной энциклопедией Перми. Пройдя по ней от Горьковского парка до набережной Камы, участники экскурсии увидят всё многообразие стилей — классицизм, эклектику, модерн, конструктивизм, сталинский ампир. На маршруте встретятся такие достопримечательности, как ротонда в парке им. Горького, Дом чекистов, дом Дягилева, особняк Елизаветы Любимовой архитектора Александра Турчевича и много других любопытных объектов. Во время прогулки аккредитованный гид по Перми и Пермскому краю Лиана Жигарева расскажет, почему Иван Свиязев считается не только архитектором, но и изобретателем, какой архитектурный стиль преобладает в центре старой Перми и в чём секрет конструкции здания Пермского театра оперы и балета.

Группа «Гудтаймс» является одним из самых позитивных и безудержных проектов России. Коллектив собрался 1 июля 2008 года. «Гудтаймс» — это провокация, ирония и дикий драйв, приправленный мощным звучанием целого ряда духовых инструментов. Сейчас группа проводит концертный тур по городам России с презентацией нового альбома «Классика. Часть 2. Хиромантия» и в ближайший понедельник, после концерта в Екатеринбурге, выступит в Перми.

Концерт симфонического оркестра театра под управлением дирижёра Петра Белякина к 200-летию со дня рождения австрийского композитора. В программе — симфония №6 ля мажор, WAB 106 (1881). Шестая занимает среди симфоний Брукнера особое место. Долгое время её считали своего рода «гадким утёнком», исполняя и записывая реже других. При жизни автора в концерте всего раз были исполнены средние её части. Потребовалось 52 года, чтобы симфонию впервые сыграли по оригинальной авторской партитуре целиком. Это самая короткая и, возможно, самая светлая по настроению из всех брукнеровских симфоний. Её сравнивают с «Пасторальной» Бетховена, видя в обеих гимн мирозданию, «хвалебную песнь красоте земли».

В версии Сергея Федотова культовая рок-опера сохраняет и романтический ореол невероятной истории любви русского путешественника графа Резанова к 16-летней испанской красавицы Кончите, и волшебную музыкальность, и поэтическую пронзительность. При этом спектакль «У Моста» совершенно самобытный, очень камерный и лиричный. Это опера-литургия, богослужение, ритуальный обряд, воспевающий великую любовь.

Детективный триллер режиссёра Мартина Скорсезе снова в прокате. Действие фильма происходит в 1954 году. Федеральный маршал Тедди Дэниелс вместе с новым напарником прибывает на остров, где находится лечебница для душевнобольных преступников, чтобы расследовать исчезновение пациентки. Тедди беспокоит не только новое загадочное дело, но и постоянные кошмары из военного прошлого и боль от гибели жены. Чем больше он узнает об обитателях острова и методах лечения, тем больше начинает сомневаться — в правдивости показаний, в партнёре и даже в собственном рассудке…

Пермская Арт-резиденция представляет персональную выставку художника Елизаветы Юшковой. Её работы — своеобразное размышление о жизни, времени и сложности общения. Она пытается донести до зрителя свои сокровенные мысли и переживания. О нетривиальности задачи можно судить уже из названия выставки. Автор как бы противопоставляет свой «марсианский» язык общепринятому, но подчёркивает — найти взаимопонимание придётся. Безысходная «ловушка» перерастает в безусловный творческий интерес. На выставке представлены живопись, графика и другие художественные объекты.

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