Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Поэт-мудрец и авиатор, художник, лектор и мужик…» В Центральном выставочном зале проходит выставка к 140-летию со дня рождения Василия Каменского Поделиться Твитнуть

«Голова в облаках» (6+) — авторский проект Центрального выставочного зала, посвящённый Василию Каменскому, — проходит с большим успехом. Судя по соцсетям, эта выставка стала настоящим хитом сезона, что неудивительно: Каменский, поэт, авиатор, художник, «мать русского футуризма», будетлянин и «непромокаемый оптимист» — одна из немногих по-настоящему культовых фигур в культуре Прикамья.

Татьяна Тоболова

У кураторов юбилейной выставки о великом человеке всегда есть искушение нафаршировать экспозицию старыми фото, документами и подлинными вещами героя — последние вызывают у зрителя особенный пиетет; но куратор ЦВЗ Элла Наруллина задумала не просто биографическую выставку, а творческий проект, включающий в себя арт-резиденцию, студенческий конкурс и большую экспозицию произведений искусства.

Любители истории и ценители подлинных предметов из прошлого обнаружат в ЦВЗ материалы из личных архивов родственников Каменского и из Государственного архива Пермского края: личные фотографии поэта от детства до старости, статьи, машинописная драматическая поэма «Ермак Тимофеевич», рукописи, письма, поздравительные телеграммы; из архивов краевого радио — аудиозаписи голоса Василия Васильевича; из музея Пермского театра оперы и балета — афиши и эскизы спектаклей; из библиотеки им. Пушкина — всевозможные издания произведений футуриста.

Особое место занимает макет самолёта «Блерио», выполненный моделистом-авиаконструктором Сергеем Ерофеевым.

Однако основной массив предметов — это не исторические артефакты, а авторские произведения искусства. Они связаны с героем выставки иногда стилистически или тематически, иногда ассоциативно. Здесь, разумеется, много портретов Каменского, в том числе известный портрет работы Давида Бурлюка — в виде копии, а вот рисунок Владимира Маяковского «Портрет поэта Каменского» — подлинный, из бездонного и неисчерпаемого собрания Пермской художественной галереи. Есть и портреты работы пермских художников, в том числе Петра Оборина.

Собственные живописные и графические работы Каменского здесь все, сколько их удалось раздобыть.

Среди необычного — большой раздел, посвящённый творчеству потомков главного героя. У Каменского было трое сыновей, и двое из них — Алексей Васильевич и Василий Васильевич — стали художниками. Василий Васильевич, старший сын, работал в Перми и писал производственные пейзажи и портреты Леночки — своей дочки, ставшей знаменитой балериной. Кроме того, он снимался в эпизоде в фильме Сергея Бондарчука «Война и мир», и дотошные кураторы отразили это в экспозиции.

Средний сын «будетлянина» Алексей Васильевич прославился далеко за пределами Перми — это крупный автор ХХ века, много экспериментировавший со стилем. Его работы есть в частных коллекциях во всём мире. Элла Наруллина мечтает сделать в Перми его персональную выставку. Супруга Алексея Васильевича Марта Каменская — художник-модельер, наряды которой носили советские кинозвёзды, и её творчество кураторы выставки тоже не обошли вниманием.

Показать Каменских как большую и талантливую семью было одной из целей кураторов, и, разумеется, фигура Елены Каменской, солистки Пермского балета во второй половине ХХ века, заняла в экспозиции достойное место, так же как и фигура её мужа, артиста и хореографа Кирилла Шморгонера. Елена, как и сыновья Василия Васильевича, увлекалась живописью — именно она скопировала портрет деда работы Давида Бурлюка, который Элла Наруллина называет «иконой» выставки.

Для двадцатилетнего правнука поэта, тоже Василия, который сейчас учится на скульптора, экспозиция в ЦВЗ стала первой серьёзной выставкой — здесь представлен скульптурный портрет его девушки Лизы.

В подборе экспонатов участвовали многочисленные Каменские со всего света — от Перми до Парижа, и неудивительно, что многие из них прибыли на вернисаж.

Те, кто интересуется современной художественной жизнью Перми, обнаружат в экспозиции работы молодёжного объединения Союза художников Перми, учащихся Пермского института культуры и художественного училища. В рамках небольшой арт-резиденции они создавали полотна по мотивам стихов Каменского. Знатоки, несомненно, порадуются работам Виктории Ушаковой — обманчиво простодушным, нарочито наивным, созданным с применением речного песка, дрифтвуда и других природных фактур.

Здесь же — эскизы памятника поэту-авиатору, созданные Рустамом Исмагиловым.

Известнейший пермский экскурсовод и крае­вед Милана Фёдорова выступила в качестве сокуратора выставки, именно она написала кураторские тексты, разделив все факты биографии Каменского на четыре стихии: «воздух» — всё, что связано с авиацией; «вода» — Кама, работа матросом; «земля» — увлечение садоводством, селекцией растений, охотой; «огонь» — это поэзия. Сейчас Милана водит по выставке авторские экскурсии.

Экспозиция очень большая, плотная, смотреть её можно долго, особенно если задержаться для просмотра фильма «Самолёт — слово пермское» из альманаха «Молотов-коктейль» (12+): такая возможность у посетителей выставки тоже есть.

Здесь вообще чего только нет! Например, «футуристическое» интерактивное устройство для производства стихотворных строчек…

Эта насыщенность, сложность кураторской позиции и некоторые другие качества выставки вызывают у придирчивых наблюдателей вопросы. В социальных сетях звучат не только восторги поклонников Каменского, но и сдержанная критика профессионалов.

Кроме всего прочего, проект ЦВЗ может похвастать разнообразным и стильным мерчем — это тоже продукт арт-резиденции, в рамках которой студенты художественного училища изучали футуризм и создавали эскизы, лучшие из которых пошли в производство, так что посетители выставки могут обзавестись симпатичным шопером или футболкой.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.