Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Мы живём в ситуации многопотоковости» Режиссёр Дмитрий Волкострелов — о работе в Перми и предстоящей премьере в Театре-Театре Поделиться Твитнуть

Дмитрий Волкострелов ставит в Перми третий спектакль: в 2019 году в «Сцене-Молот» он выпустил поэтических «Пермских богов» (16+), в 2023-м поставил в Пермской опере «Человеческий голос» (16+) Пуленка. Сейчас он завершает новую работу в Театре-Театре — камерный спектакль «Коридор» (16+), о котором мало что известно — в афише нет даже имени автора пьесы…

Дмитрий Волкострелов, режиссёр

Никита Чунтомов

— У вас будет третья работа в Перми. Это для вас обычно — что вы в каком-то нестоличном российском городе ставите спектакль за спектаклем?

— Нет, это необычно. С Пермью получилось по-особенному. Не знаю почему, может быть, зов предков (мама Дмитрия Волкострелова родом из Осинского района Пермского края. — Ред.), а может, просто стечение обстоятельств.

— Вашей первой постановкой в Перми были «Пермские боги» в 2019 году. Это был очень необычный спектакль, зрители увидели совсем не то, что ожидали…

— А что они ожидали?

— Ожидали что-то про пермскую деревянную скульптуру, про её историю, а получили совсем другое. А как вам кажется, удачно ли этот спектакль прошёл в Перми?

— Мне этот спектакль нравится, я его нежно люблю, он для меня очень ценный. Я в нём попробовал что-то новое для себя: новые темы, новую структуру, эксперименты со временем… Я говорил о том, что для меня важно, что меня волнует. Это для меня очень ценная работа… Хотя у меня вообще не бывает проходных спектаклей.

— «Пермские боги» и «Человеческий голос», который вы поставили в Пермской опере, — очень многослойные. Зритель должен одновременно воспринимать несколько пластов изображения и звука, несколько сюжетов… Почему это и зачем? Ваш личный метод, тенденция современного театра, или это современная реальность диктует такое сложное сценическое решение?

— Это связано со всем тем, что вы перечислили. Я, конечно, слежу за современным театром; это не значит, впрочем, что я повинуюсь чему-то; что должно быть именно так, потому что «так теперь носят». Просто мы живём в ситуации многопотоковости и всегда вынуждены воспринимать одновременно несколько информационных источников.

Но это всегда бывает по-разному. В «Пермских богах», хотя на сцене и присутствует одновременно несколько медиумов, но информационная среда разрежённая, много пауз, там были дневные и ночные сцены, они отличались друг от друга…

— Да, и разные времена года.

— Конечно! Это было разрежённое пространство. Всё зависит от материала. В «Человеческом голосе» идея с фильмом, который идёт параллельно сценическому действию, возникла как противовес музыкальному материалу. Фильм создаёт равновесие.

— Вы работаете в оперном театре и в драматическом. В чём разница?

— Ну, у меня не такой большой опыт оперной режиссуры, всего три постановки.

Прежде всего, разница в том, что в опере я лишён одного из главных инструментов, которые есть у режиссёра, — это работа со временем. В опере время за тебя решено композитором, ты не можешь сделать паузу там, где тебе нужно, где хочется. Это совершенно особая ситуация! Время за тебя решено, есть партитура, есть музыка, и твоя задача — вторичная, в хорошем смысле этого слова. В драме режиссура в каком-то смысле тоже вторична: ты идёшь за текстом, за материалом, но в опере всё гораздо более детерминировано и есть ещё дирижёр, который тоже многое решает из того, что в драме отдано режиссёру, и нужно с ним договариваться.

К тому же ты работаешь не с драматическим артистом, а с певцом, и у него иные актёрские задачи.

Но в то же время в опере можно себе больше позволить, там другая степень свободы в том смысле, что музыка тебя в какой-то мере освобождает от тактических решений.

При этом надо понимать, что опера — это, как правило, большие пространства. В драматическом театре я не работаю с такими пространствами, я камерный режиссёр.

— Совсем скоро у вас новая премьера в Театре-Театре. Что это за «Коридор»?

— Пока нечего рассказывать, потому что спектакля-то пока нет! Ничего не понятно. Когда появится декорация, многое изменится.

— Ну и дела! Практически завтра премьера, а вы говорите «ничего нету…» Всё равно что-то есть!

— Это пространственный спектакль, он весь связан с пространством коридора. Для нас критически важен тот день, когда мы в этом пространстве окажемся: нам построят выгородку в фойе, где мы начнём репетировать.

— А играть вы тоже будете в фойе?

— Нет, играть будем в «Сцене-Молот», в фойе только репетировать.

У этого спектакля нет никакого драматургического, вообще никакого литературного материала. Всё, что будет на сцене, мы вместе с актёрами придумали, осмысляя пространство коридора, через которое мы проходим, не задерживаясь, где мы не живём. Мы захотели попробовать там задержаться и понять, какие театральные действия мы сможем в этом пространстве осуществить.

— С кем вы работаете в этом спектакле? Кто в вашей команде?

— Я работаю с теми актёрами, с которыми познакомился на «Пермских богах» — и в первой версии, и из нового состава: Алексеем Корсуковым, Кристиной Мударисовой, Анастасией Пановой, Люсей Прохоренко. Впервые сотрудничаю с Маратом Мударисовым и Степаном Сопко.

— Кому принадлежит идея этого проекта?

— Театр предложил мне сделать спектакль по моему выбору. Поскольку я давно размышляю по поводу коридора и мне интересно это пространство, я рассказал о своей идее, её одобрили.

— Чего вы ждёте от премьеры?

— Хочется сотрудничества со зрителями. Театр — это диалог, это — про сотрудничество, про совместную работу. Мне кажется, сейчас такие времена, что люди счастливы просто побыть вместе.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.