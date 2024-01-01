Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» По следам «настоящего» «Ивана Семёнова» Пермские кинематографисты завершили документальный цикл «История пермского кино в лицах» Поделиться Твитнуть

В год 300-летия Перми событий из сферы культуры было по-настоящему много, и в информационном потоке почти затерялась премьера четырёх заключительных фильмов из документального цикла «История пермского кино в лицах» (12+), который уже несколько лет создаёт киностудия «Новый курс»; однако недавно их повторный показ состоялся в обновлённом «Кристалл-центре», и это — повод ещё раз поговорить о творчестве Сергея Лепихина — тонкого и очень доброго кинематографиста, а также о том, как коллеги завершили его важнейшую работу.

Кадр из фильма «Такой разный Заплатин»

«История пермского кино в лицах» — авторский проект Лепихина. Вся его жизнь прошла в пермском кино — сначала на студии «Перм­телефильм», а потом и в «Новом курсе». Он умер трагически рано, в 66 лет, от ковида и, возможно, был последним в Перми настоящим кинематографистом классической школы: будучи изначально оператором-виртуозом, он дорос до режиссёра авторского кино, но при этом продолжал снимать лично, доверяя лишь своему глазу.

В дни работы фестиваля «Флаэртиана» Лепихин не расставался с фотоаппаратом, результатом чего становились серии великолепных портретов кинематографистов со всего мира, а также живые фоторепортажи фестивальной жизни. Важно, что это не были рабочие съёмки — официально на фестивале были аккредитованы другие фотографы, а Лепихин снимал, потому что ему это нравилось, а ещё потому, что настоящий оператор-документалист всегда снимает впрок: мало ли что может пригодиться для последующих проектов!

Его товарищи, о которых он создавал свой эпохальный документальный цикл, — люди из того же теста. Думается, что Сергей Михайлович неоднократно мысленно поблагодарил своих героев за эту запасливость: о каждом из операторов, звукооператоров, режиссёров, которые стали персонажами цикла «История пермского кино в лицах», есть множество видеосвидетельств, поскольку все они много снимали не только на работе, но и дома. Ещё до появления видео пермские кинематографисты активно практиковали съёмки на любительскую 8-миллиметровую кинокамеру, и сейчас эти бесценные архивы оцифровывают их коллеги на киностудии.

Большинство героев «Истории пермского кино в лицах» — люди «цеховые», из тех, что широкому зрителю неизвестны. Есть лишь два исключения — великий режиссёр-натуралист Михаил Заплатин, о котором Лепихин сделал свою, может быть, самую сильную картину, и Константин Березовский, кинорежиссёр и автор самого знаменитого пермского фильма — «Три с половиной дня из жизни Ивана Семёнова» (1966, 6+).

Лепихин начал работать над фильмом о Березовском, а также над фильмами о двух операторах, которые с ним работали над «Иваном Семёновым», — Алексее Кузнецове и Анатолии Медведеве. Эти три картины, а также картина о Станиславе Сыпневском — старейшине операторского цеха «Пермтелефильма» — остались после смерти Лепихина незавершёнными.

Последней картиной, которую режиссёр успел доделать и выпустить на экран летом 2021 года, были «Перекладки» (12+). В отличие от других фильмов цикла, тут портрет не индивидуальный, а групповой — Лепихин рассказал о целой когорте кинематографистов, стоявших у истоков пермской мультипликации. Сильнейшим успехом автора стали съёмки художницы Светланы Можаевой. Светлана Петровна была человеком одиноким и не очень общительным, и все, кто её знал, удивлялись, как это Лепихину удалось настолько втереться к ней в доверие. Это была его суперсила: он умел становиться для героев своих фильмов «невидимкой» — настолько привычной фигурой, что они совершенно переставали реагировать на камеру и вели себя естественно.

Осенью того же года пришло известие, что Светлана Петровна скончалась от ковида. «Представляешь, Можаева умерла!» — написала я в мессенджер Лепихину. Он не ответил… Я не знала, что он в тот момент сам был в больнице с тем же фатальным диагнозом.

Лепихин был очень хорошим товарищем, для него коллеги были важны, как семья, и цикл картин о тех, кто составил в советское время костяк пермского кино, стал для него серьёзным личным высказыванием. После его кончины друзья и ученики продолжили его дело. Режиссёр монтажа Ольга Бадина взяла на себя руководство проектом и довела до экранов фильмы об операторах Станиславе Сыпневском, Алексее Кузнецове и Анатолии Медведеве, а также фильм о Константине Березовском.

Лепихин в своих фильмах показывает старейшин пермского кино очень по-человечески и очень правдиво. Никакого глянца! Фильм о Заплатине называется «Такой разный Заплатин» (12+), и это определение — «такой разный» — можно применить ко всем героям цикла. Историю Березовского Лепихин и Ольга Бадина подают прежде всего как историю нереа­лизованного таланта. Он мог бы стать великим детским кинорежиссёром! Планировал снять «Капризку»: уже был написан сценарий, прошёл кастинг, был утверждён мальчишка на главную роль… И тут чиновники, от которых зависел запуск проекта, потребовали от режиссёра взятку. Он не дал… И после этого вёл детский кинокружок — много десятилетий.

При просмотре фильма «Очень детский режиссёр» (12+) зритель не может не испытать самых тёплых эмоций. Такие знакомые кадры из «Семёнова», такие милые и смешные истории с его съёмок! Ностальгические слёзы разлиты по кинохронике Перми 1960-х годов… Вообще, «История пермского кино в лицах» — это не только про кино, это про Пермь и пермяков советского времени.

Сегодня Сергей Лепихин сам вошёл в историю пермского кино, стал одним из его лиц. Логично было бы продолжить цикл и снять фильм о его авторе… Ольга Бадина говорит, что мысль такая есть, но нет режиссёра, который бы взялся за этот проект с тем же личным, душевным отношением, что и Сергей Михайлович. Рано или поздно такой человек должен прийти: пермское кино живёт и помнит свою историю.

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