Полина Путякова журналист Турбулентная прибыль Ряд предприятий Прикамья ухудшили финансовые результаты в 2023 году Поделиться Твитнуть

В 2023 году суммарный финансовый результат организаций Пермского края снизился по сравнению с предыдущим годом на 20% и составил 333,3 млрд руб. Такую информацию опубликовал Пермьстат. При этом ряд отраслей, напротив, улучшили свои финансовые показатели. Эксперты считают, что такая динамика закономерна с учётом турбулентности экономической ситуации в целом.

Неоднородные тенденции

Основной объём финансового результата предприятий и организаций Пермского края традиционно приходится на промышленный сектор экономики. В 2023 году на его долю пришлось 275 млрд руб., или 82%. Однако и в рамках промышленности тенденции последнего года были неоднородными. Так, финансовый результат предприятий добывающей промышленности по сравнению с 2022 годом увеличился на 29%, а обрабатывающего сектора — сократился практически вдвое, на 44%. Интересно, что годом раньше динамика была зеркальной: в 2022 году финансовый результат добывающего сектора сократился на треть, а обрабатывающего — увеличился на четверть.

С сокращением общего финансового результата экономики закономерно снизилась и доля прибыльных предприятий. Прошлый год с прибылью закончили 77% организаций Пермского края, а годом ранее, в 2022-м, таких было 79%. Всего в 2023 году 685 организаций получили прибыль, 200 — завершили отчётный период с убытками. Наибольшая доля прибыльных предприятий зафиксирована в строительстве, обрабатывающей промышленности, образовании, торговле — там их 85% и больше. Наименьшая доля прибыльных компаний по итогам 2023 года оказалась в сфере водоснабжения, водоотведения, канализации, сборе отходов — 42%.

Эксперты связывают негативную динамику финансовой ситуации с внешнеэкономическими изменениями последних лет. Так, снижение суммарного финансового результата свидетельствует о постепенной адаптации экономики Прикамья к новым условиям, уверена руководитель департамента экономики и финансов НИУ ВШЭ — Пермь Татьяна Букина.

«Ограничивающее действие санкций особенно заметно для экономики нашего региона, поскольку она исторически является экспортно ориентированной. Зависимость деятельности ключевых предприятий региона от валютных колебаний также оказывает влияние на сальдированный финансовый результат. И, конечно, ещё один фактор — это цены на мировых рынках», — говорит эксперт.

Кроме перечисленных факторов, на снижение сальдированного финансового результата и доли прибыльных предприятий повлиял уход с рынка части иностранных компаний, а также логистический фактор.

«Ушедшие иностранные компании и отказавшиеся от российской продукции зарубежные партнёры были потребителями значительного объёма выпускаемой в Пермском крае продукции. Затруднения с логистикой и отказ некоторых зарубежных партнёров от сотрудничества вызвали необходимость построения новых маршрутов поставок сырья и материалов, поиска новых поставщиков. Всё это привело к росту затрат пермских производителей и снижению финансового результата», — считает старший преподаватель кафедры экономики и финансов ПНИПУ Юлия Стародумова.

Наконец, значительную роль сыграл зарплатный фактор.

«Растёт уровень заработных плат, являющихся важнейшей частью издержек производства. И эта тенденция сохраняется — по данным Пермьстата, реальная начисленная заработная плата в январе 2024 года к январю 2023-го составила 106,9%, то есть зафиксирован рост на 6,9% за прошлый год. Очевидно, что на фоне продолжающегося увеличения спроса на рабочую силу эта часть издержек компаний будет по-прежнему расти», — отмечает декан экономического факультета ПГНИУ Татьяна Миролюбова.

Химические проблемы

Отраслью, определившей ухудшение суммарного показателя обрабатывающего сектора, является химическая промышленность. Её роль в экономике региона значительна, и при этом в прошлом году финансовый результат сократился более чем в два раза — на 57%.

Среди отраслей с яркой негативной динамикой также производство бумаги и бумажных изделий (−97%), производство, передача и распределение пара и горячей воды (−66%), производство лекарственных средств (−46%), производство напитков (−40%), розничная торговля (−34%).

По словам Юлии Стародумовой, у каждой отрасли свои причины для подобной динамики. Как пример, показатели розничной торговли могут быть подпорчены перетоком большого количества покупателей на онлайн-маркет­плейсы, считает она. Действительно, по оценкам разных экспертов, в 2023 году объём онлайн-торговли вырос на 30% или даже больше — такие оценки приводят, в частности, в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), а также другие эксперты. При этом отмечается, что именно регионы вносят всё больший вклад в этот прирост.

В свою очередь, в 2023 году произошло затухание пандемии COVID-19, соответственно, снизилась потребность в средствах индивидуальной защиты, препаратах, средствах для дезинфекции и других медицинских средствах. Это сказалось на финансовом результате медицинской промышленности. Однако, отмечает Татьяна Букина, не исключено, что в связи с СВО часть медицинских производств были переведены в строку гособоронзаказа, который не отражается в открытых статистических данных.

К числу отраслей, где снижение финансового результата объясняется в том числе и снижением объёмов производства, относится целлюлозно-бумажная промышленность. Как отмечал «Коммерсантъ», предприятия отрасли вынуждены сокращать объёмы производства из-за недостатка спроса и слишком дорогой логистики для поставок на китайский рынок.

Что касается химической и нефтехимической промышленности, здесь речь не идёт о снижении объёмов производства. Напротив, по данным Пермьстата, в 2023 году индекс производства в химической отрасли составил 115%, нефтехимической — 101,4%, что говорит об увеличении физического выпуска продукции. В частности, производство удобрений увеличилось на 28%, лакокрасочных материалов — на 30%. Однако выросли и затраты.

По словам Татьяны Букиной, предприятия химической и нефтехимической промышленности продолжают испытывать достаточно серьёзные трудности, связанные с переориентацией с европейского направления сбыта на азиатское и тихоокеанское. До сих пор происходит выстраивание и притирка логистических маршрутов, и это приводит к росту издержек и снижению финансового результата предприя­тий.

Соответственно, финансовый результат крупнейших предприятий отрасли снизился. По итогам 2023 года АО «Метафракс Кемикалс» — один из крупнейших производителей метанола и формалина в России — сократил годовую чистую прибыль в 4,7 раза, несмотря на рост выручки на 7%. Если в 2022 году чистая прибыль компании составляла 10,6 млрд руб., то в 2023-м — 2,3 млрд руб. По данным ИА «Интерфакс», опубликовавшего финансовые результаты компании, себестоимость продукции «Метафракса» в прошлом году подскочила на 35%.

Другой пример — ПАО «Уралкалий», один из крупнейших в мире производителей калийных удобрений. Чистая прибыль компании в 2023 году составила 21 млрд руб., что в 5,2 раза меньше, чем годом ранее. При этом выручка сократилась лишь на 9%, а главный вклад в ухудшение финансового результата внесла, как и в случае «Метафракса», себестоимость: она выросла на 31%.

Но есть и обратные примеры в этой же отрасли. Чистая прибыль АО «Камтэкс-Химпром» в 2023 году увеличилась практически в два раза по сравнению с 2022-м, с 353,7 млн до 690,7 млн руб., несмотря на рост себестоимости. Судя по бухгалтерской отчётности, компания смогла сократить объём расходов, не связанных с производством и реализацией продукции. В совокупности с ростом выручки в полтора раза это и дало возможность нарастить финансовый результат.

«Бонус» СВО

При этом ряд отраслей в 2023 году получили кратно больший финансовый результат, чем годом ранее. В строительстве он увеличился в 3,7 раза, в сфере информации и связи — в 3,4 раза, в машиностроении и производстве компьютеров, электронных и оптических изделий — в 2,8 раза, а текстильных изделий — в два раза.

Кроме того, официальная статистика отмечает увеличение финансового результата в сфере культуры, спорта, досуга и развлечений в 15 раз и в сфере образования в четыре раза, однако здесь играет роль эффект низкой базы.

Главной причиной увеличения финансового результата в перечисленных отраслях стало импортозамещение, уверена Юлия Стародумова.

«Необходимость ответа на санкции привела к хорошему отечественному промышленному и технологическому росту. Но не стоит забывать и о факторе инфляции: рост цен на все энергоносители и перекладывание этих издержек на плечи конечного потребителя помогли предприятиям не снизить прибыльность своей деятельности», — говорит она.

Юлия Стародумова отмечает и тот факт, что на территории Перми находится значительное количество оборонных предприятий и производственных предприятий, выполняющих государственный заказ, что в 2023 году привело к существенному повышению их доходов.

По словам Татьяны Букиной, определённый «бонус» получили, в частности, предприятия текстильной промышленности, а также предприятия, производящие компьютеры, электронные и оптические изделия.

В числе финансово успешных отраслей оказалась также добывающая: её финансовый результат увеличился по сравнению с 2022 годом на 39%.

«В условиях турбулентности экономики позитивные тенденции характерны для добывающих компаний, прежде всего нефти и газа, которые, несмотря на вводимые ограничения, востребованы на внешнем рынке», — комментирует эту цифру Татьяна Букина.

Предприятия, относящиеся к разным под­отраслям машиностроения, тоже оказались в числе тех, для кого 2023 год был успешным в финансовом отношении. Так, у Пермской научно-производственной приборостроительной компании чистая прибыль относительно предыдущего года увеличилась в два раза, до 0,9 млрд руб.

У АО «ОДК-Авиадвигатель» этот показатель вырос в 2,7 раза, у ПАО «Морион» — на треть.

Взрывной рост финансового результата в сфере культуры, спорта, досуга и развлечений объясняется как импортозамещением, так и разовым фактором юбилея Перми, считает Юлия Стародумова. Отмена авиасообщения с некоторыми странами, ослабление курса рубля, рост цен на авиабилеты и железнодорожный транспорт стимулировали интерес к внутреннему туризму и проведению досуга внутри своего региона. Это привело к появлению новых и развитию существующих объектов туризма, досуга, отдыха, спорта и к привлечению всё большего количества потребителей. В свою очередь, в честь 300-летия города было проведено огромное количество культурных, досуговых и развлекательных мероприятий. Всё это привлекло значительное количество туристов и гостей в город.

Что касается отрасли образования, увеличение её финансового результата объясняется несколькими факторами.

«Можно наблюдать рост числа организаций дополнительного образования школьников, к тому же родители уделяют всё больше внимания развитию своих детей для повышения их будущей конкурентоспособности на рынке труда. Также потребность предприятий в квалифицированных сотрудниках мотивирует вкладываться в образование и выращивание кадров», — отмечает Юлия Стародумова.

Неопределённое будущее

Эксперты отмечают, что строить прогнозы дальнейшего развития финансовой ситуации сложно, поскольку экономические условия остаются турбулентными. На экономику продолжают влиять множество факторов, не зависящих не только от самих предприятий и организаций, но и от страны в целом. Среди таких факторов Татьяна Букина называет очередной пакет санкций, который может быть введён, ситуацию на рынках, с которыми будут взаимодействовать предприятия Пермского края, мировые цены на энергоносители и товары.

По мнению Юлии Стародумовой, успех конкретных отраслей в наибольшей степени будет зависеть от того, как быстро компании смогут выйти на новые рынки сбыта и насколько совершенно смогут построить новые логистические цепочки. Она подчёркивает, что сейчас снижение финансового результата в основном вызвано двумя причинами: потерей покупателей и ростом издержек на логистику — подорожала доставка как сырья и материалов на производство, так и готовой продукции до потребителя.

В то же время, продолжает эксперт, очевидно, что в плюсе останутся те виды экономической деятельности, которые связаны с гособоронзаказом, — предприятия, которые перестроились на производство продукции военного назначения, начиная с обмундирования и заканчивая военной техникой и средствами защиты.

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