«Мы уверены, что вырастем по объёмам производства основных видов сельхозпродукции» Министр агропромышленного комплекса Пермского края Павел Носков — о подготовке к новому агросезону Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба министерства агропромышленного комплекса Пермского края

Одна из ключевых задач для аграриев сегодня — качественная подготовка к посевной. Как подчёркивал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, к моменту выхода в поля регион должен обеспечить полноценную готовность всех материально-технических ресурсов. Аграрии закупили минеральные удоб­рения, средства защиты растений и семенной материал, продолжается подготовка техники. О том, как идёт подготовка к весенней посевной кампании, об экспорте и поддержке агробизнеса в Прикамье рассказал министр агропромышленного комплекса региона Павел Носков.

— Павел Алексеевич, уже скоро пермские аграрии выйдут на поля в рамках весенней посевной кампании. Какие планы в 2024 году по севу и урожаю в Прикамье?

— В этом году посевные площади продолжают увеличиваться. Всего будет засеяно 690 тыс. га, из них 278 тыс. запланированы под яровой сев. Сейчас идёт активная подготовка. С учётом увеличения посевных площадей и при благоприятной погоде мы традиционно покажем прирост по выращенному зерну и объёмам молока. В нашем регионе объём произведённого молока — основной показатель, потому что животноводство является доминирующей отраслью.

— Удалось ли нарастить в 2023 году объёмы экспорта? Какая задача стоит перед отраслью в этом году?

— По итогам 2023 года мы выросли по экспорту более чем на 20%, и у нас ещё более амбициозные планы на текущий год. Думаю, мы сохраним такую же динамику и, возможно, превысим эти цифры. Сейчас лидером по объёмам экспорта является Юговской комбинат молочных продуктов с группой молокосодержащих продуктов: спреды, сычужные и сухие продукты. Основное внимание предприятие уделяет домашнему региону и производству продукции для его жителей, но экспорт позволяет увеличить объёмы производства и инвестиций, повысить собственную эффективность.

— Какие группы товаров пользуются наибольшим спросом у покупателей из других стран?

— В 2023 году оформился блок биржевых товаров — это сухое обезжиренное молоко. Цельномолочные продукты сложно возить на экспорт из-за ограниченного срока годности, а сухое молоко хранится долго.

— Какие страны стали партнёрами Пермского края по экспорту агропродукции?

— Пока в основном СНГ — Казахстан, Беларусь, Азербайджан, Киргизия. Есть спрос на нашу продукцию, с учётом курса валюты она у нас очень конкурентоспособна. Ещё одно экспортное направление — Китай, туда мы поставляем мороженое.

— А если говорить о поставках по России?

— Мы поставляем в другие регионы куриное яйцо, так как Пермский край обеспечен им на 200% — у нас три птицефабрики. Также до соседних субъектов доезжает наша молочная продукция. Кроме того, есть крупный тепличный комплекс, большой объём продукции которого идёт в Центральный федеральный округ.

— Вы не раз отмечали, что сельское хозяйство — одна из самых инвестиционно привлекательных отраслей экономики региона и что правительство Прикамья активно поддерживает инвестпроекты в этой сфере. Расскажите о самых крупных и значимых проектах, которые запланированы на этот год.

— В этом году у нас введён в эксплуатацию первый корпус молочно-товарного предприя­тия «Заря Путино». На сегодняшний день это крупнейший проект в молочном животноводстве, в рамках которого будет построен современный большой комплекс. Первый из трёх этапов был введён уже в марте. Общая стоимость трёх очередей комплекса оценивается в 2 млрд руб. Для реализации инвестиционного проекта агропредприятие регулярно пользуется государственной поддержкой.

— Всего в крае сейчас действует более 20 мер поддержки аграриев. Ожидаются ли какие-то изменения в этом году?

— У нас традиционно очень широкий перечень: и текущие меры поддержки, которые мы предоставляем коллегам, и меры инвестиционной активности, когда мы субсидируем построенные комплексы и приобретённую технику. Каких-то кардинальных изменений в этом году не будет. Основные меры, которые действовали и были востребованы, сохраняются.

— А какие меры наиболее востребованы предпринимателями?

— Безусловно, текущая поддержка производства сырого молока. Во-первых, она очень весомая по объёму, во-вторых, это наша доминирующая отрасль, и большая часть товаропроизводителей пользуется этой мерой поддержки. Не менее востребованной в 2023 году себя показала поддержка по лизинговой программе. Мы просубсидировали порядка 180 единиц техники. Для сравнения: по итогам 2021 года просубсидировано всего 60 единиц, то есть произошёл рост в три раза.

— Какой объём средств предусмотрен в бюджете на оказание поддержки в этом году?

— Общая цифра — более 3 млрд руб. Это меры поддержки, связанные с субсидированием, средства на развитие сельских территорий и так далее.

— Самым острым вопросом, по словам самих сельхозтоваропроизводителей, остаётся нехватка сотрудников. Что предпринимается на уровне региона для восполнения дефицита кадров в отрасли?

— Здесь нужно прилагать усилия региону, образовательным учреждениям и, что немаловажно, самим сельхозтоваропроизводителям. Мы со своей стороны предоставляем широкий спектр мер поддержки: подъёмные специалистам, которые приняли решение работать на сельхозпредприятии, субсидирование затрат сельхозпроизводителей на повышение квалификации сотрудников, целевое обучение и привлечение практикантов.

Что касается образования, часто приводим в пример проект «Профессионалитет», который реализуется в учреждениях СПО. Мы создали такой консорциум, когда образовательные учреждения получают финансирование из бюджета на своё развитие, сельхозтоваропроизводители вкладывают свои средства, предоставляют технику, на которой обучаются студенты. Путь получения практических навыков значительно сокращается благодаря такой работе.

Высшее аграрное образование в регионе предоставляет Пермский ГАТУ. Он постоянно находится в контакте с сельхозтоваропроизводителями, понимает их запросы, корректирует на их основе образовательные методики. В школах открываются агроклассы, которые вызывают большой интерес у ребят. Как ранняя проф­ориентация они, безусловно, играют свою роль.

Самим сельхозтоваропроизводителям, считаю, нужно совершенствовать свои подходы к привлечению кадров. Так, на наш запрос о количестве требуемых специалистов предприятия сообщили о вакансиях в количестве, превышающем тысячу. При этом на портале «Работа России» размещено в два раза меньше — всего 500 вакансий. Это значит, что кадровые службы не пользуются основным ресурсом центра занятости, чтобы сформировать потребность в штате и составлять прогнозы. Соответственно, нам нужно и обучать представителей отрасли, и укреплять их кадровые службы полноценными специалистами, которые будут заниматься поиском и привлечением кадров, созданием корпоративной культуры и комфортных условий для сотрудников. Когда молодые ребята уходят, предприятие не всегда делает из этого правильные выводы, и, к сожалению, причины так и не устраняются.

— Может быть, причина здесь кроется также в недостаточной престижности профессий в АПК?

— Работа в сельскохозяйственной отрасли сильно отличается от работы в городе, и её престижность, наверное, нельзя оценивать по тем же критериям. Переход на работу в агрокомплекс — это смена места жительства и образа жизни. Сельхозпроизводители помогают с решением вопросов жилья, таким образом мотивируя своих сотрудников.

Мы видим, что сельское хозяйство — это современная отрасль и потребность в кадрах не ограничивается ветеринарами. Сегодня есть большой спрос на IT-специалистов, специалистов в ГИС-системах, скоро будет активно формироваться спрос на операторов беспилотных летательных аппаратов. Все эти технологии заходят в АПК и таким образом косвенно повышают престиж отрасли.

— Среди трудностей, с которыми приходится сталкиваться, аграрии также отмечают и другие проблемы — например, связанные с недостаточным импортозамещением техники, ростом стоимости электроэнергии и энергоносителей. Какая работа ведётся в этом направлении?

— Как я упомянул ранее, мы активно субсидируем приобретённую в лизинг технику. Конечно, мы ориентируем наших сельхозпроизводителей на технику отечественного производства. По отечественной у нас ставка — 30% от стоимости, по импортной — 20%. Произведённая в России техника сейчас как никогда качественно близка к западным аналогам, которые стали менее доступными к приобретению по запасным частям и ремонту. Думаю, скоро наши сельхозпроизводители перейдут на отечественные продукцию и оборудование.

По ценам на энергоносители сложно ожидать снижения. Здесь вопрос в том, как выйти из этой ситуации. Можно перейти на собственную генерацию. Небольшие газопоршневые электростанции на газифицированных объектах являются хорошей альтернативой по снижению стоимости электроэнергии. Также стоит повышать энергоэффективность путём приобретения менее энергозатратных и более энергоэффективных техники и оборудования.

— Большую роль в развитии любого бизнеса играют отраслевые мероприятия — ярмарки, форумы, бизнес-миссии. Какие важные события для сельхозпроизводителей ожидаются в регионе в этом году?

— Мы традиционно проводим два больших мероприятия. Одно из них проходит в начале года, когда мы говорим об основных планах и прогнозах на год, — это форум «Агротехнологии». В этом году он успешно прошёл в феврале, в преддверии активной подготовки к весенним полевым работам. Мероприятие продолжалось в течение трёх дней, было уделено большое внимание и кадровому вопросу. Летом министерство проводит второе мероприятие — «Агрофест». Проходит оно в середине июля, на площадке под открытым небом в Лобаново. Включает в себя экспозицию техники, выставку животноводства и племенного дела, деловую и развлекательную программы.

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