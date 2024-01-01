Екатерина Артёмова В режиме кадросбережения Как пермские предприятия повышают лояльность сотрудников Поделиться Твитнуть

Из-за усиливающегося кадрового голода российские компании прикладывают всё больше усилий, чтобы удержать имеющихся сотрудников и привлечь новых. В частности, крупные промышленные предприятия Прикамья стараются сохранять достойный уровень зарплат, строят для своих работников жильё, обеспечивают им оздоровление и активно поддерживают спорт. Эксперты отмечают, что для самих сотрудников сегодня важны также нематериальные аспекты организации труда — психологический комфорт, возможность самореализации и уважение со стороны коллег.

Всё будет well-being

По данным исследования HeadHunter и платформы корпоративного благополучия «Понимаю», в 2023 году российские компании на 58% чаще, чем годом ранее, предлагали сотрудникам well-being-бонусы — поощрения, способствующие корпоративному благополучию.

Директор HeadHunter на Урале Оксана Сидлецкая отмечает, что массовым тренд на заботу о сотрудниках стал после пандемии, когда обострился кризис кадров.

«Но продвинутые работодатели делали это и раньше. В целом мы видели, что в тех компаниях, где ещё до пандемии была развитая корпоративная культура, где присутствовала забота о сотрудниках, сложный период локдауна бизнес преодолел проще — работники были более лояльны компании, более преданны ей», — поясняет она.

В последние годы на фоне усиливающегося кадрового голода концепция well-being стала ещё более популярной. «Компании продолжают работать над улучшением нематериального мотивационного пакета. В приоритете программы по улучшению эмоционального здоровья сотрудников, физического здоровья, карьерных перспектив и социальной среды», — добавляет директор HeadHunter на Урале.

В Пермском крае ситуация на рынке труда сейчас довольно напряжённая: по данным Центробанка, в начале этого года Прикамье находилось на третьем месте среди регионов РФ по уровню дефицита кадров. На предприятиях края подтверждают, что нехватка специалистов чувствуется.

В филиале «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» сообщают, что общие тенденции на рынке труда заметны: число вакансий на предприятии на данный момент превышает многолетние средние значения.

«В связи с расширением нашего производства и возросшей потребностью в специалистах, а также повышением конкуренции за кадры в Пермском крае мы начинаем ощущать, что количество квалифицированных работников промышленной сферы снижается», — говорят в другом прикамском филиале «Уралхима», «Азоте».

В компаниях региона подхватили общероссийский тренд и принимают различные меры, направленные на привлечение и удержание персонала.

«В филиале «Азот» создана эффективная система социальных мер, главным образом ориентированная на улучшение качества жизни своих сотрудников. Многообразие программ социальной политики, их разносторонняя направленность подчёркивают значимость персонала и семей работников предприятия. Руководство филиала совместно с первичной профсоюзной организацией «Азот» вырабатывает решения для развития сотрудников, создания комфортных условий труда», — подчеркнули на предприятии.

Санаторий, жильё и корпоративный психолог

Наибольшее распространение среди всех мер поддержки сотрудников в российских компаниях, по данным HeadHunter, получили программы поддержания физического здоровья персонала: ДМС и различные льготные путёвки в санатории и профилактории для работников и их семей, спортивные мероприятия и компенсация затрат на фитнес.

«Серьёзное развитие получили также программы психологической поддержки: по результатам наших опросов мы выявили, что сотрудники хотели бы, чтобы в их компаниях проводили мастер-классы по личностному развитию, можно было бы получить психологическую помощь онлайн и проконсультироваться с корпоративным психологом. Организовать корпоративную психологическую поддержку можно разными способами. Одни берут психологов в штат. Другие работают с психологическими сервисами, чтобы сотрудники сами могли выбрать психолога. Иногда компании внедряют комплексные программы поддержки на базе диджитал-платформ, где консультируют не только психологи, но и юристы, ЗОЖ-коучи, медики, финансисты и другие специалисты», — рассказывает Оксана Сидлецкая.

Крупные промышленные предприятия Прикамья зачастую используют также материальные способы стимулирования своих сотрудников, в частности стараются поддерживать соответствующий рынку уровень заработных плат. Так, в «Азоте» в 2023 году среднемесячная зарплата сотрудников составила 102 753 руб., что является одним из лучших показателей в химической отрасли региона. В дополнение к этому компания направила в прошлом году на обеспечение социальных льгот и гарантий по 288,4 тыс. руб. в расчёте на одного сотрудника.

Кроме того, промышленники нередко стремятся обеспечить своих сотрудников жильём. В прошлом году стало известно, что завод «Машиностроитель» планирует построить в микрорайоне Вышка-2 в Перми два многоэтажных дома для своих работников. Для сотрудников АО «Протон-ПМ» и АО «ОДК-Пермские моторы» на территории микрорайона Новые Ляды сейчас строится ЖК «Новый Звёздный».

Уговор дороже денег

Ещё одна довольно распространённая корпоративная практика в Пермском крае — коллективный договор. Такие договоры сейчас заключают со своими сотрудниками «ПМУ», «Азот», «Уралкалий». Сообщалось, что рассматривает возможность подписания коллективного договора с сотрудниками компания «КАМА» (управляет предприятием по производству мелованного картона и мелованной бумаги в Краснокамске).

В «ПМУ» объясняют, что коллективный договор является фундаментом социального парт­нёрства трудового коллектива и работодателя. Такой документ в филиале содержит 70 пунктов льгот и гарантий сверх обязательств предприятия по Трудовому кодексу РФ.

«Заключение коллективного договора важно для «ПМУ», потому что благополучие сотрудников — это приоритет «Уралхима». У нас работают высококвалифицированные специалисты, и для компании важно создать им все условия для максимально эффективного труда. Кроме того, весомый социальный пакет — это хорошее преимущество работодателя на рынке труда. Среди основных льгот для сотрудников «ПМУ» — ДМС, ряд видов материальной помощи, дотация на питание, доставка на работу корпоративным транспортом, база отдыха предприятия, организация летнего отдыха детей сотрудников, корпоративная ипотечная программа и, конечно, всесторонняя поддержка спорта», — поделились в пресс-службе филиала.

Оксана Сидлецкая обращает внимание, что важна также нематериальная мотивация персонала, которая позволяет работодателям закрывать и другие потребности своих сотрудников: в самореализации, чувстве сопричастности к общему делу, уважении со стороны начальства и коллег.

Среди новых трендов, которые сейчас быстро набирают популярность за рубежом и могли бы быть переняты российскими компаниями, эксперт называет корпоративные поездки.

«Новый формат рабочих поездок — lisness. Это комбинация слов leisure, что в переводе с английского означает «отдых», и business — «дело». Lisness — это сочетание командировки с отдыхом в соотношении 25% и 75%. Основная цель бизнес-поездок смещается от решения рабочих вопросов в сторону совместного досуга и поиска свежих идей», — объясняет директор HeadHunter на Урале.

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