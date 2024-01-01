Оксана Кайгородова директор филиала МТС в Пермском крае Кадры в IT История успеха Поделиться Твитнуть

Существует множество «карьерных» мифов. Если вы или ваши знакомые задумывались о переходе в сферу IT, наверняка кто-то пытался отговорить вас, авторитетно заявляя, что «войти в айти» уже поздно и без опыта работы устроиться в крупную компанию невозможно. Студентов-выпускников обычно пугают тем, что на первом месте работы их ждут неприемлемые условия и крайне низкая зарплата. Ещё из популярных «страшилок» — чтобы стать руководителем, обязательно нужны связи, а если после 35 лет возникает желание сменить сферу деятельности, то трудностей на пути будет столько, что от этой идеи лучше сразу же отказаться.

Как руководитель, я много общаюсь с людьми и могу с уверенностью сказать: важнее всего человеческие и профессиональные качества сотрудника. От его желания развиваться, умения работать в команде и достигать результата и зависит его профессиональное будущее. И вырасти «с нуля», конечно, можно — тому примером история моего коллеги Александра Абашкина.

Он пришёл в филиал в 2002-м водителем-монтажником. Доставлял материалы и технику до площадок, занимался погрузочно-разгрузочными работами, монтажом оборудования. Его история — пример поступательного развития карьеры, всецелого погружения в своё дело, шаг за шагом добиваясь нужных результатов. Коллега успел поработать в подразделении радиоподсистемы, где дорос до ведущего инженера, а затем и до руководителя. После этого не побоялся сменить профиль и уйти в транспортное направление (напомню, многие считают, что смена специализации — это безумно трудно, и боятся это делать). После этого были новые должности, другие направления, новые задачи, которые в 2018 году привели к закономерному итогу — бывший водитель-монтажник был назначен техническим директором филиала. Сегодня он — моя правая рука, человек, на которого всегда можно положиться и чью экспертизу ценят далеко за пределами Пермского края.

Спрашиваю у него: есть ли у тебя формула успеха? Есть. Важно сочетать в работе несколько умений: правильно формулировать цели (в первую очередь для себя и в дальнейшем верно доносить их до своей команды), искать нестандартные пути решения вопросов и максимально коммуницировать с людьми. Ну и, конечно, аксиома для всех, кому небезразличен результат своей работы, — нужно любить своё дело, только так ты сможешь увлечь за собой команду и достичь максимальных показателей.

Ещё раз повторюсь, что подобных историй успеха и горящих своим делом людей немало. Было бы желание, а обучиться всегда можно.

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