Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Чёрно-белый балет В Перми стартовал XVIII открытый российский конкурс артистов балета «Арабеск» Поделиться Твитнуть

Андрей Чунтомов

У нынешнего «Арабеска» было целых два открытия. 16 апреля на сцене Пермского театра оперы и балета показали «Анюту» (12 +) в хореографии Владимира Васильева с участием приглашённых звёзд, а 17 апреля состоялся торжественный гала-концерт, завершившийся новой постановкой Алексея Расторгуева — одноактным балетом «Рахманинов» (6 +).

Эта пышность связана с юбилеем небесной патронессы конкурса, народной артистки СССР и России Екатерины Максимовой, которая до 2010 года возглавляла жюри «Арабеска»: 1 февраля отмечалось её 85-летие, этой дате и посвящён нынешний конкурс. Анюта из одноимённого балета была её любимой ролью.

Нынешний председатель жюри и художественный руководитель «Арабеска» Владимир Васильев не смог присутствовать на открытии: выступил перед участниками и коллегами с видеообращением и намерен следить за конкурсом онлайн, — но все события «Арабеска» словно отмечены его печатью. Стиль Васильева здесь везде: в сценическом оформлении использованы его акварели, в программе дивертисмента — поставленные им номера… Традиция показывать на открытии конкурса новую постановку, связанную с каким-то великим юбилеем, тоже принесена им. Несколько лет молодые хореографы создавали к открытию сюиты из миниатюр, посвящённых писателям-юбилярам — Пушкину, Гоголю, Толстому, нынче же отмечается прошлогодний юбилей Рахманинова, в честь которого художественный руководитель «Балета Евгения Панфилова» Алексей Расторгуев поставил большой спектакль с ансамблем песни и танца «Алтай».

Андрей Чунтомов

В дивертисменте выступили лауреаты конкурсов прошлых лет. Завсегдатаи «Арабеска» их отлично помнят, и было приятно видеть, как они выросли. Очень хорошо выглядели в лирическом эпизоде из балета «Фрагменты одной биографии» на музыку аргентинских композиторов Аманда Гомес и Михаил Тимаев, которые нынче танцуют в Казани. Этот дуэт из фильма-балета, поставленного Васильевым ещё в 1985 году, Аманда и Михаил уже исполняли в память о Максимовой на вечере в Большом театре в феврале этого года.

Ученица Максимовой Марианна Рыжкина (Большой театр) выступила в паре с Павлом Смирновым в «Кадрилиане» на музыку Родиона Щедрина в собственной очень обаятельной хореографии, а Татьяна Предеина из Челябинска, обозначенная тоже как ученица Максимовой, хотя на самом деле она — выпускница Людмилы Сахаровой из Пермского хореографического училища, в паре с Александром Кочетковым исполнила известную лирическую миниатюру Васильева «Элегия» на музыку Рахманинова; за фортепиано был Михаил Дубов из МАСМа, за что отдельное спасибо.

С особым нетерпением балетоманы ждали выступления Валерии Кузнецовой, звезды и сенсации прошлого конкурса. Нынче девушка из Березников работает в Мариинском театре, где доросла до позиции корифея и активно наращивает репертуар. На открытии «Арабеска» она и солист Мариинки Эван Капитен танцевали адажио из «Лебединого озера». «Белая» классика — визитная карточка Кузнецовой, которая за два года, прошедшие с её победы на «Арабеске», не утратила своих пленительных хрупких линий.

Во втором отделении концерта состоялась премьера «Рахманинова» на музыку Второго фортепианного концерта и вокальных миниатюр обозначенного в заглавии композитора. Алексей Расторгуев создал историю творческого человека, который постоянно в поединке с кем-то или с чем-то: с тёмной стороной своей натуры, с бытом, с другими мужчинами в соперничестве из-за женщины…

Андрей Чунтомов

Спектакль отчётливо делится на три части в соответствии со структурой фортепианного концерта: первая и третья части — это графичный, чёрно-белый ансамбль, полуабстрактный сюжет; вторая, медленная часть — это картины прекрасной русской жизни рубежа XIX — XX веков, с кружевными солнечными зонтиками, потрескивающим граммофоном и яблоками. В финале становится очевидно, что лирический герой этой постановки — не творческая личность как таковая, в конкретный Рахманинов, страдающий вдали от утраченной Родины и мучительно переносящий эти страдания в ноты. Парни в чёрном и девушки в белом — это буквально клавиши рояля, а тёплые сцены из второй части — воспоминания об утраченном доме.

Здесь, конечно, много вопросов. Странен выбор исполнителей: артисты ансамбля «Алтай» при всей выученности не привносят в танец балетного изящества, в их исполнении хореография Расторгуева выглядит так спортивно, что временами напоминает «Бойцовский клуб», с которым хореограф много работал. Певцы коллектива далеки от рахманиновского идеала... Очень странно звучит посреди музыки знаменитого концерта звук выстрела и треск граммофона — скорее как помехи, чем как часть звуковой партитуры.

Что же касается хореографии как таковой, то она буквально следует за музыкой, не создавая никаких контрапунктов: артисты танцуют под Рахманинова, но не танцуют Рахманинова.

Впрочем, торжественный юбилейный концерт — не тот жанр, который требует придирчивого разбора. Здесь были звёзды, был красивый балет, была и премьера.

Старт «Арабеску» дан, имена лауреатов станут известны 27 апреля.

Андрей Чунтомов

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