Зарина Ситдикова «Наши жизнеутверждающие песни лечат» Новая звезда российской эстрады Марина Бриз — о творческом пути, задачах артиста, сложностях с продвижением песен на широкую аудиторию и о том, как завоевать зрительские сердца Поделиться Твитнуть

Большой гастрольный тур Марины Бриз, в который вошли хиты, принесшие артистке «Золотой граммофон», две премии «Шансон года» и премию RU.TV, символично завершился на малой родине певицы — в Республике Удмуртии. А накануне концерта в Ижевске она выступила перед пермскими зрителями.

В Перми артистка собрала полный зал ДК им. Гагарина. Добрые, душевные, вдохновляющие и заряжающие песни Марины Бриз прозвучали на пермской сцене не в первый раз. Пермяки с удовольствием подпевали шлягерам, звучащим на волнах популярных радиостанций, слушали любимые треки в живом исполнении и смотрели яркое шоу, наполненное искренностью и личными откровениями талантливой звезды эстрады.

Перед концертом Марина Бриз рассказала «Новому компаньону» о том, как музыка стала частью её жизни, тернистом пути к известности и о том, что делает её сильной и уверенной в положительном результате.

— В Перми очень образованный и требовательный зритель. На вашем концерте нет свободных мест. Что это для вас значит?

— Это очень приятно, и я, конечно, это ценю и благодарю пермяков за то, что они захотели прийти на мой концерт. Считаю это нашим успехом, потому что сейчас такое время, когда людей надо убедить отложить все дела и потратить деньги на билет. Ведь у каждого всё есть под рукой— в телефоне можно найти любую музыку и слушать её без ограничений. Если тебе нравится песня, ты можешь здесь и сейчас её включить. А чтобы человек посетил концерт, надо постараться.

Поначалу публика всегда настороженно относится, присматривается. И её, конечно, нужно покорить. Но не было ещё ни разу, чтобы я этого не сделала.

— Как вам это удаётся?

— Нужно просто, выходя на сцену, показывать, кто ты есть на самом деле. Люди сразу проникаются, появляется уважение. Открытость и простота в хорошем смысле слова дают людям расслабиться на концерте, понять, что они сейчас увидят что-то очень интересное, что они наполнятся энергией и положительными эмоциями. Моя задача — вдохновить людей своими песнями и собой как личностью. Я сразу говорю: «Забывайте о своих делах, работе. Всё! У нас праздник, общение». Именно общение, потому что я много разговариваю со зрителями со сцены: делаю какие-то подводки к песням, выражаю жизненную позицию. Людям это нравится, они хотят знать, что думает артист, что он хочет донести.

Считаю, что в какой-то степени мы социальный проект. Нам очень часто говорят, что наши жизнеутверждающие песни лечат. Вчера в Екатеринбурге девушка подошла ко мне и сказала, что вышла из депрессии благодаря тому, что слушала мои песни «Всё наладится», «Жизнь продолжается», «Всё проходит», «Выше голову». Таких треков у нас много, и нам очень важно суметь зажечь в сердцах зрителей искру жизни, огонёк.

— В вашем репертуаре также много песен о любви, Родине, материнстве и женской силе. Вас можно назвать сильной женщиной?

— Да, это так. Моя мама растила нас с братом одна. Но я не могу сказать, что в детстве мы были в чём-то ограничены. Она дала нам всё, трудилась на двух работах. Я видела, как ей было тяжело, но ей было важно дать образование своим детям. Это сильно, на самом деле. И это послужило для меня примером. Я всегда говорю, что человек должен быть счастлив независимо от внешних факторов. Женщина не должна страдать от того, что рядом никого нет. Она должна быть самодостаточной. Конечно, бывает тяжело, хочется поплакаться. У нас на эту тему есть песня «Хочу на ручки». Она откликается всем женщинам, которые устали быть сильными. Наверно, поэтому она сейчас хорошо «выстрелила».

— Вы являетесь исполнителем песен Ольги Морозовой. Как оцениваете ваш плодотворный творческий тандем?

— Летом 2020 года, в разгар пандемии, мне поступил звонок от моего педагога по вокалу из Ижевска. Он познакомил меня с Ольгой Владимировной. Она тогда искала исполнительницу для своих песен. И, в общем, с тех пор началась моя сольная карьера. К этому моменту за моей спиной уже был большой творческий багаж. Ещё будучи студенткой музыкального училища в Екатеринбурге, я была участницей эстрадной группы, а после переезда в Москву пела в кавер-бэндах. Я приобрела уникальный опыт и универсальность, которая позволяет мне петь в любом жанре.

Песни Ольги Морозовой мне откликаются. Она очень чётко выражает свою позицию в них. В этом плане мы действительно нашлись. У нас даже песня есть с таким названием. Мы с ней схожи во взглядах, и это очень помогает в работе.

— За четыре года вы многого добились: ваши песни в ротации на популярных радиостанциях и музыкальных каналах, с каждым годом у вас всё больше поклонников. Есть ли у вас конкретная цель в творчестве?

— Хочется быть узнаваемой. Очень часто люди слушают наши песни, но не знают, кто их поёт. К сожалению, сложно пробиться на телевидение, чтобы познакомить людей с собой, — существуют серьёзные препятствия, и нужно потратить много ресурсов, чтобы доказать, что ты чего-то стоишь. Не знаю, что должно случиться, чтобы зайти на ТВ. Какая-то революция в шоу-бизнесе, чтобы новым артистам дали зелёный свет. Верю в удачу и в то, что если ты излучаешь положительную энергию, окружающее пространство помогает и идёт навстречу.

Сейчас я хочу полного зала в Кремле. Это будет означать, что цель моя достигнута. Надеюсь, на это понадобится не много времени. Хотя мы не торопимся, потому что понимаем, что дорога сложная, тернистая, зато больше шансов с неё не сойти и дойти до вершины. Но я уверена, что всё будет и всё придёт.

Недавно у нас состоялся дуэт с Александром Буйновым. Мы долго к нему шли, потому что не хотели, чтобы у людей было ощущение, что мы хотим подняться за счёт чьей-то славы. Мы уже записали клип, и 26 апреля состоится его премьера. В этой песне есть классная фраза: «Это у Шекспира — быть или не быть, а у нас — была не была!». И это так содержательно и так по-русски. Считаю, у этой песни большое будущее.

Вообще, мне не на что жаловаться. Я занимаюсь любимым делом, у меня растёт потрясающая 7-летняя дочь. Есть дружная семья: мама, старший брат с женой и ребёнком. Наверно, когда в твоём маленьком мире всё хорошо, то по праву можешь чувствовать себя счастливым, даже несмотря на общую сложную обстановку.

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