Алёна Морозова Прославились делами В Перми стартовало интернет-голосование за номинантов Строгановской премии Поделиться Твитнуть

Фото: Пермское землячество

С 15 апреля началось открытое голосование за номинантов Строгановской премии-2024, которое продлится до 30 апреля включительно. Правление Пермского землячества провело пресс-конференцию, на которой рассказало об особенностях заявочной кампании в этом году и о новых правилах голосования за кандидатов, претендующих на премию.

Всего в этом году на премию номинированы 74 человека. Список номинантов опубликован на сайте Пермского землячества.

Как пояснил первый заместитель председателя правления РОО «Пермское землячество», депутат Государственной думы РФ Игорь Шубин, в этом году предварительно планируется провести юбилейный, 20-й съезд и награждение победителей премии 21 или 22 июня.

По словам секретаря землячества Виталия Призюка, особенность этого года в том, что отдать свой голос за того или иного кандидата могут только пользователи, зарегистрированные на сайте Пермского землячества.

«Это необходимо для того, чтобы подтвердить свою личность через электронную почту. Это говорит о том, что вы реальный человек. У нас всегда были «накрутки», и в прошлый год мы их удаляли вручную. Сейчас это будет сведено к минимуму. Форма простая: фамилия, имя, отчество, телефон, электронная почта и пароль. В данный момент у нас зарегистрированы более 500 пользователей», — рассказал Виталий Призюк, отметив, что за каждого номинанта можно проголосовать только один раз.

Среди тенденций этого года организаторы отмечают возросшую культуру подачи заявок и активное участие муниципалитетов. Самым юным номинантам премии 13 и 14 лет, а самому пожилому — 90.

Во время обсуждения Игорь Шубин посетовал на то, что «просела» «одна из, казалось бы, самых интересных номинаций» — «за высокие достижения в экономике и управлении». На неё заявились восемь человек. Также он обратил внимание на номинацию «За высокие достижения в общественной деятельности».

«У нас всегда было столько инициатив, интересных людей-общественников, даже были инициативы, которые потом поддержали во всероссийском масштабе. В этом году я, например, среди номинантов не вижу тех, кто вяжет сети маскировочные, кто делает печки, вяжет носки, отправляет продукты питания. Они скромные люди, но они реально ведут огромнейшую работу…» – сказал Шубин.

После того как закончится голосование, по каждой номинации будут сформированы «тройки». Они и поедут в Москву на награждение. В этом году особое внимание будет уделено безопасности.

Строгановская премия была учреждена Пермским землячеством в 2005 году в честь всемирно известной династии Строгановых. Это ежегодная общественная награда за выдающиеся достижения, прославившие Пермский край. Премию присуждают в шести номинациях:

— За честь и достоинство;

— За высокие достижения в экономике и управлении;

— За высокие достижения в науке и технике;

— За высокие достижения в сфере культуры и сохранения исторического наследия Прикамья;

— За высокие достижения в общественной деятельности;

— За высокие достижения в спорте.

Для каждого лауреата предусмотрена премия в 500 тыс. руб. (за вычетом подоходного налога), скульптурное изображение Аникея Строганова, серебряный значок и диплом.

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