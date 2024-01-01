«Цифра брокер»: пять способов защиты от ослабления рубля Аналитики «Цифра брокер» назвали лучшие инструменты от девальвации Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ООО «Цифра брокер»

Прогнозы динамики курса рубля в апреле не внушают особого оптимизма: показатели платежного баланса пересмотрены Банком России с понижением за декабрь 2023 года и январь 2024 года, санкционное давление продолжает негативно сказываться на объёмах экспорта, тогда как импорт остается на высоких уровнях на фоне сильного внутреннего спроса. Таким образом, это формирует дефицит валюты на внутреннем рынке и дестабилизирует курс рубля.

В конце апреля заканчивается срок действия президентского указа об обязательной продаже и репатриации валютной выручки. Власти по-прежнему расходятся во мнениях относительно дальнейшей судьбы этого механизма. Мы полагаем, что ближе к концу апреля есть основания ожидать пробития уровня сопротивления в 93 руб. за доллар США и ослабления нацвалюты до 95–100 руб. за доллар США. В такой ситуации есть несколько инструментов, способных, на наш взгляд, помочь защитить капитал на случай ослабления рубля.

1) Юаневые облигации

Юаневые облигации — хороший защитный инструмент для долгосрочных портфелей. Их можно держать в расчете на снижение ставки ФРС в перспективе, которое может привести к слабости доллара относительно других валют, и юаня в том числе. Текущая ставка ФРС — 5,5%, при этом инфляция снизилась до 3,2%, что делает вероятным начало цикла снижения ставки.

В юаневых облигациях далеко не все выпуски ликвидны, исходя из этого, можно рекомендовать Полюс ПБО-02, Совкомфлот 001Р-01 — они достаточно длинные для долгосрочных портфелей.

2) Замещающие облигации эмитентов с высоким кредитным рейтингом

Замещающие облигации номинированы в валюте, но расчеты по ним проходят в рублях по актуальному курсу. На данный момент в качестве защитного инструмента они чуть более привлекательны, чем юаневые бонды, благодаря чуть более высокой доходности. Замещающие облигации – один из немногих сегментов рынка, который показал положительную динамику в марте.

Из замещающих облигаций нам нравятся длинные выпуски Газпром Капитал с рейтингом ААА и доходностью 6,5–7% в долларах США.

3) Фьючерс на золото

Золото считается самым традиционным защитным инструментом в ситуации с девальвацией рубля, поскольку его базовая стоимость формируется в долларах США. В данном случае защита от ослабления рубля — приятное дополнение к общей тенденции роста цен на золото. Рост цен на золото вызван тем, что мировые центробанки активно наращивают свои золотые резервы, закрывая позиции в американских трежерис, доходности по которым снижаются на ожиданиях разворота денежно-кредитной политики ФРС в сторону смягчения.

Для формирования позиции в золоте мы предлагаем вечный фьючерс на МосБирже, код контракта — GLDRUBF.

4) Акции компаний, чья выручка номинирована в долларах

Традиционно бенефициарами слабого рубля выступают акции экспортоориентированных компаний, которые получают валютную выручку. На текущий момент мы предлагаем присмотреться к акциям Совкомфлота, НОВАТЭКа и ЛУКОЙЛа.

Для Совкомфлота драйверами для роста остаются высокие ставки морского фрахта на фоне дефицита мирового флота и сбоев в логистике из-за конфликта на Ближнем Востоке. Кроме того, финальные дивиденды компании за 2023 год составят порядка 11,3 руб. на акцию с доходностью 8,8% по текущим ценам.

Для НОВАТЭКа основным драйвером роста будет увеличение мирового спроса на СПГ на фоне перехода на более чистые виды топлива, а также за счёт большей мобильности по сравнению с трубопроводным газом.

ЛУКОЙЛ будет выигрывать за счёт высоких цен на нефть, которые при обесценении рубля станут для компании еще привлекательней. Также ЛУКОЙЛ — дивидендный аристократ: финальные дивиденды за 2023 год составят 447 руб. на акцию с текущей доходностью 6%.

5) Недвижимость

Вложения в недвижимость являются неплохим способом спасения капитала от девальвации национальной валюты, хотя и не таким доступным для инвесторов, учитывая высокий порог входа. Сокращение льготных программ ипотеки также скажется на увеличении сроков отдачи от подобных вложений, но для долгосрочных инвесторов недвижимость остается одним из наиболее популярных защитных инструментов.

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