Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Живое наследие В галерее «Марис-Арт» открылась мемориальная персональная выставка Михаила Павлюкевича Поделиться Твитнуть

Михаила Павлюкевича любили, кажется, все, у кого был хоть какой-то интерес к художественной жизни Перми. Он в равной степени нравился ревнителям высокого профессионализма и поклонникам экспериментов, сторонникам интерьерной живописи и коллекционерам. Во всех его работах, даже самых нефигуративных или нарочито наивных — художник много экспериментировал со стилями — присутствовали твёрдая рука отличного рисовальщика и свежий взгляд оригинального колориста, которые отличают самых высоких профессионалов. Он мог бы безбедно прожить, создавая конформистские коммерческие пейзажи и заказные портреты, но его главным интересом в профессии были пробы нового: Павлюкевич проверенное и надёжное не любил; он любил рискованное и спорное.

Поскольку художника нет в живых уже почти три года, приходится писать о нём в прошедшем времени, однако во многих смыслах это неправильно: ведь его наследие живо, и всё, что было характерно для творчества Павлюкевича при его жизни, не менее характерно для него и сейчас. Выставка в галерее «Марис-Арт» — тому подтверждение.

«Близкое прошлое» (0+) — это около 50 графических листов, преимущественно акварелей. Павлюкевич очень любил эту технику и обладал выдающимся умением использовать «пушистую», бархатную фактуру этих красок. Его акварели кажутся тёплыми и приятными на ощупь, их так и хочется потрогать. Именно в этой технике художник создавал многие из известных тематических серий, например серию «Куклы», в которой появляются странные, трогательные, немного нелепые персонажи — то ли дети, то ли игрушки. В экспозиции в «Марисе» представлено несколько листов из неё.

Есть работы и из других известных серий: «Дом на окраине»; «Красное», в которой так очевидно творческое любопытство Павлюкевича по отношению к цвету; «Встреча» — лаконичные натюрморты с гранёными стаканами, очень русская и очень понятная метафора; «Коллекция» — забавный парафраз приёмов Малевича.

Наследие Павлюкевича ещё далеко не изучено, не описано и даже не разобрано. Выставка потребовала большой подготовки — практически все работы выставляются впервые, они хранились в многочисленных папках в мастерской Павлюкевича и его супруги Ольги Субботиной.

В нынешнем году автору этих работ исполнилось бы 75 лет, и выставка в «Марисе» — это не столько кураторское высказывание, сколько дань памяти художнику и человеку. «Наша главная идея — напомнить о Мише, о том, какой он был чудесный и замечательный, — говорит куратор Ольга Клименская. — Ужасно жалко, что он не создаст новых работ, но те произведения, которые всё ещё находятся в папках в его доме, для зрителей всё равно новые и им ещё предстоит выйти на свет».

«Марис» работал с Михаилом Павлюкевичем и Ольгой Субботиной на протяжении всей своей истории, больше 20 лет. В «марисовских» выставках отразилась эволюция художника от довольно брутальной абстракции до лирико-философских, метафорических, притчевых сюжетов. Менялись и техники: Павлюкевич начинал как живописец, но с течением времени всё больший интерес проявлял к альтернативным фактурам — от инсталляций из найденных предметов до текстиля, который он в сотрудничестве с Ольгой Субботиной использовал весьма оригинально.

По словам директора галереи Татьяны Пермяковой, работа с наследием Павлюкевича только начинается. Галерея не намерена расставаться с художником.

Выставка «Близкое прошлое» работает в галерее «Марис-Арт» до 25 мая.

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