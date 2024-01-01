Екатерина Артёмова Принять нельзя применить В Прикамье приостановили работу над законопроектом о штрафах за склонение к аборту Поделиться Твитнуть

Как стало известно «Новому компаньону», Общественная палата Пермского края поставила на паузу работу над проектом закона о введении штрафов за склонение к аборту. В палате пояснили, что при изучении опыта других регионов выявили проблемы с его правоприменением. Позже разработку данного законопроекта хотят продолжить, но пока решили сосредоточиться на подготовке более общего документа, который будет регламентировать меры по сохранению и укреплению традиционных ценностей.

Необходимость доработки

Возможность принятия регионального закона о запрете на склонение женщины к аборту начали обсуждать в феврале 2024 года. С такой инициативой выступил член Общественной палаты Прикамья, бывший министр культуры края Игорь Гладнев. Как он сам сообщал тогда СМИ, обратить внимание на эту тему его попросили Союз православных женщин и работники здравоохранения.

На сегодняшний день аналогичные законы приняты в нескольких субъектах РФ: в Мордовии, Калининградской, Тверской, Новгородской, Курской и Псковской областях, в Забайкальском крае. Под склонением законодатели понимают принуждение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности «путём уговоров, предложений, подкупа, обмана, выдвижения иных требований». За такие действия предусмотрено административное наказание в виде штрафа. Суммы штрафов каждый регион установил на своё усмотрение. Например, в Калининградской области физлицо может заплатить 3–5 тыс. руб., должностное лицо — 10–20 тыс. руб., юридическое лицо — 30–50 тыс. руб. В Мордовии, которая первой приняла такой закон, штрафы больше: 5–10 тыс. руб. для физлиц, 25–50 тыс. руб. для должностных лиц, а для юрлиц — 100–200 тыс. руб. с возможной приостановкой деятельности до 90 суток. В Новгородской и Тверской областях штраф также достигает 200 тыс. руб.

В беседе с «Новым компаньоном» Игорь Гладнев пояснил, что, когда возможность принятия аналогичного закона в Пермском крае более подробно обсудили с юристами и общественностью, были выявлены сложности с его правоприменением, поэтому пока работа над этим документом поставлена на паузу.

Председатель Общественной палаты Пермского края, глава регионального отделения Союза женщин России (СЖР) Лилия Ширяева уточнила, что позже доработка законопроекта продолжится с учётом всех поступивших мнений. Она отметила, что в целом принятие такого закона воспринимается общественностью положительно.

«Мы делали в том числе запрос в головное отделение Союза женщин России, которое находится в Москве, и получили одобрение. Но и в СЖР тоже обратили внимание на возможные проблемы с правоприменением. Изученный нами опыт других регионов показывает, что они действительно могут быть. На данный момент такие законы в других субъектах РФ носят скорее декларативный характер. Часто к искусственному прерыванию беременности женщину склоняют члены семьи — муж или другие родственники. Но это сложно доказать, так как встаёт вопрос о взаимоотношениях в семье. Соответственно, закон малоэффективен. Однако мы в любом случае хотим продолжить работу над этим законопроектом и представить свою версию такого нормативно-правового акта», — сообщила Лилия Ширяева.

Адвокат, партнёр коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай отмечает, что по действующему законодательству каждая женщина самостоятельно решает вопрос о материнстве и искусственное прерывание беременности проводится только по её желанию и при наличии её информированного добровольного согласия (ч. 1 ст. 56 ФЗ «Об основах охраны здоровья»). «Очевидно при этом, что в реальной жизни факторов, которые могут повлиять на решение женщиной данного вопроса, множество. Ключевые среди них, как правило, — это социальная защищённость, финансовая обеспеченность и независимость, состояние здоровья, включая психологическое, личный и семейный статус. Достоверной статистики случаев, когда женщины принимали решение об аборте в результате «склонения» со стороны физических или юридических лиц, до настоящего времени не представлено. На практике реализация законов о привлечении к ответственности лиц, «склоняющих» женщину к прерыванию беременности, может быть весьма затруднительной», — обращает внимание адвокат.

По её мнению, с точки зрения проблем привлечения к ответственности за склонение к аборту одним из наиболее сложных вопросов будет квалификация действий медицинских работников и работников иных организаций, информирующих женщину о её правах и о состоянии её здоровья. «Большие трудности на практике может повлечь и оценка действий окружения женщины и членов семьи, включая позицию потенциального отца ребёнка, который может возражать против беременности и рождения женщиной ребёнка, а также демонстрировать безучастность, безразличие и неготовность поддержать женщину и разделить с ней ответственность за ребёнка», — говорит Екатерина Тягай.

Ориентируясь на традиционные ценности

Пока активная работа над проектом закона о штрафах за склонение к аборту приостановлена, в Общественной палате начали обсуждать другой законопроект — «Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей на территории Пермского края». Предполагается, что он станет продолжением указа президента РФ №809 «Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» на региональном уровне.

Указ президента, на который ориентируются в палате, был издан 9 ноября 2022 года. Под традиционными ценностями в нём понимаются нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России и передаваемые из поколения в поколение. К таким ценностям относятся жизнь, достоинства, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству, ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным и прочее.

Тезис о крепкой семье несколько раз повторяется в документе. Конкретно вопросу демографии посвящён один пункт указа. Согласно ему одной из задач государственной политики по сохранению и укреплению традиционных ценностей является «продвижение традиционных семейных ценностей», а именно: защита института брака как союза мужчины и женщины, обеспечение преемственности поколений, забота о достойной жизни старшего поколения, формирование представления о сбережении народа России как об основном стратегическом приоритете. В другом пункте указа отмечается также, что одной из угроз для традиционных ценностей является «деструктивная идеология», включающая в себя в том числе отрицание идеалов «естественного продолжения жизни, ценности крепкой семьи, брака, многодетности».

«В основе законопроекта о запрете на склонение к аборту, который мы обсуждали ранее, так или иначе лежит политика по укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей. Но ведь эта политика распространяется не только на здравоохранение, она должна касаться всех сфер. Поэтому в настоящий момент мы предлагаем принять более широкий, стратегический документ. В дальнейшем разные ведомства смогут, опираясь на него, принимать свои локальные нормативно-правовые акты и реализовывать в той сфере, которую они курируют, уже конкретные планы мероприятий. Поскольку вопросы демографии — один из приоритетов государственной политики сегодня, то учреждения, отвечающие за данную тематику, тоже, конечно же, будут задействованы в этом процессе. Но сейчас мы не концентрируемся только на них, а предлагаем более комплексный подход», — рассказал Игорь Гладнев.

По словам Лилии Ширяевой, предполагается, что в течение апреля-мая будут сформулированы основные положения законопроекта. «После этого его можно будет представить депутатам и правоприменителям для обсуждения. Тогда мы сможем уже точно понять, будет ли этот закон так эффективен, как мы рассчитываем», — добавила она.

Разговор эффективнее запрета

На федеральном уровне новые законодательные инициативы, напрямую касающиеся абортов, тоже не продвинулись. В РПЦ предлагали распространить принятый в нескольких субъектах закон о запрете на склонение к аборту на всю страну, но такой законопроект в Государственную думу РФ пока не внесли.

В декабре прошлого года Законодательное собрание Нижегородской области направило на рассмотрение Госдумы проект федерального закона о запрете проводить аборты в частных клиниках и оставлении такого права только за государственными медицинскими учреждениями. Комитет Госдумы по охране здоровья дал отрицательное заключение на проект, и пока он так и не дошёл до первого чтения.

Однако в некоторых регионах, например в Липецкой области, частные клиники сами отказались проводить аборты, заключив соответствующее соглашение с властями. Также частично прекратили делать эту процедуру частные клиники Мордовии, Татарстана и Челябинской области.

Власти Пермского края в конце марта этого года проводили с частными медцентрами совещание, посвящённое новым аспектам доабортного консультирования и репродуктивного здоровья населения региона. По его итогам в министерстве здравоохранения региона сообщили, что в ходе встречи представители клиник, оказывающих помощь по профилю женского здоровья, выразили готовность проводить доабортное консультирование в своих медучреждениях.

В пресс-службе краевого минздрава уточнили, что доабортное консультирование включает в себя консультацию со специалистом, когда женщина решается на аборт. «То есть с ней проводится беседа, во время которой она может взвесить все «за» и «против». Ей предоставляется информация о мерах государственной социальной поддержки во время беременности и после рождения ребёнка. После этого она принимает окончательное решение», — прокомментировали в министерстве.

В ведомстве напомнили также, что ранее в Прикамье были организованы кабинеты медико-социальной помощи в женских консультациях. Они созданы для формирования у женщины, решившей прервать беременность, мотивацию на рождение ребёнка. «В задачи психолога, который проводит доабортное консультирование, как раз входит подведение женщины к осознанию причин и мотивов своего решения, которые ей в ситуации стресса самой не всегда ясны. Психолог помогает пациентке, решившейся на прерывание беременности, сделать выбор в пользу ребёнка», — сообщили в минздраве региона.

По словам перинатального психолога частной практики Виктории Чеботарёвой, доабортное консультирование существовало и раньше. Она положительно относится к такой практике.

«Мотивы сделать аборт у женщин бывают весьма разные. В том числе бывает так, что женщина хочет ребёнка, но испытывает такой непреодолимый страх перед родами, что решается на искусственное прерывание беременности. В подобных случаях доабортное консультирование точно имеет смысл — беседа со специалистом поможет узнать больше информации и уменьшить страх. Но какие-то запретительные меры всегда работают плохо, и лучше их избегать», — полагает Виктория Чеботарёва.

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