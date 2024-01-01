Полина Путякова журналист Женские деньги Как гендерное неравенство замедляет рост экономики России Поделиться Твитнуть

Счётная палата РФ опубликовала доклад «Анализ реализации мер государственной политики, направленных на поддержку женщин, обеспечение их равных возможностей для развития и включения в общественный процесс». Значительная часть документа посвящена оценке экономического гендерного неравенства и факторов, его определяющих. В частности, в очередной раз признан факт гендерной сегрегации на рынке труда и недостаточность поддержки женского предпринимательства.

По половому признаку

Ситуация гендерного неравенства характерна не только для России, но и для всего мира, и связано это с тем, что исторически преобладающим был труд мужчин, говорит руководитель департамента экономики и финансов НИУ ВШЭ — Пермь Татьяна Букина. Конечно, структурные изменения, происходящие с XX века, меняют роль женщин в экономике, и они становятся всё более активными участниками рынка труда.

Тем не менее в докладе Счётной палаты отмечается, в частности, что в России существуют преимущественно «мужские» или «женские» отрасли. Наибольшая концентрация занятости женщин наблюдается в видах деятельности, для которых характерна высокая общественная значимость. Так, в области образования, здравоохранения и социальных услуг около 80% занятых — женщины. Меньше всего сотрудников женского пола — в строительстве и добыче полезных ископаемых. К гендерно нейтральным можно отнести такие сферы, как научная и техническая деятельность, операции с недвижимостью, государственное управление и социальное обеспечение.

Кроме отраслевой зафиксирована гендерная сегрегация по должностям. В докладе отмечается, что среди руководителей всех уровней женщины стабильно составляют 48—49%, то есть около половины. Однако эти цифры не отражают специфику гендерной сегрегации по должностям в отдельных отраслях экономики, не учитывают размер предприятия, структуру руководящих должностей и другие параметры, отмечает профессор кафедры мировой и региональной экономики, экономической теории ПГНИУ Елена Базуева. К примеру, в топ-200 крупных российских компаний женщины-руководители составляют только 6,5%. Количество женщин на управленческих позициях в системообразующих промышленных предприятиях — менее 10%.

«Также традиционно в органах государственной власти доля женщин на руководящих должностях меньше, чем доля мужчин. Тогда как на должностях специалистов и обеспечивающих специалистов, напротив, больше», — добавляет эксперт.

Елена Базуева обращает внимание и на гендерную сегрегацию выполняемых функций. К примеру, по результатам исследований в секторе информационных и коммуникационных технологий, женщины в РФ чаще всего работают графическими и мультимедийными дизайнерами (здесь их доля 67,6%), преподавателями компьютерной грамотности (40,6%), а также специалистами по сбыту ИКТ (50,8%). Тогда как мужчины чаще являются специалистами по базам данных и сетям (82,5%), разработчиками и аналитиками программного обеспечения и приложений (81,5%).

Гендер определяет доход

Гендерный дисбаланс в сфере занятости приводит к неравенству доходов. Счётная палата констатирует, что максимальная разница в зарплатах мужчин и женщин в основном характерна для регионов с развитой тяжёлой индустрией и преобладанием «мужских» профессий (добыча полезных ископаемых, металлургия, электроэнергетика, строительство).

В отраслевом разрезе максимальный гендерный разрыв зафиксирован в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, минимальный — в сфере образования, отмечено в докладе. При этом женщины, как правило, заняты в отраслях с более низким уровнем оплаты труда и даже в рамках одной отрасли — на низкооплачиваемых должностях по сравнению с мужчинами.

По словам Елены Базуевой, отношение средней заработной платы женщин к зарплате мужчин в Пермском крае в 2000 году составляло 64%, в 2009-м — 61%, в 2021 году — 74%.

Тем не менее динамика гендерного разрыва в оплате труда в стране не такая однозначная, как может показаться на первый взгляд, отмечает она. В целом по всем отраслям экономики можно отметить, что с 2000 года он сократился на 7,5% и в 2022-м составил 27,5%. Однако даже в одной из «женских» отраслей экономики — здравоохранении — он изменялся волнообразно: в 2000 году отношение зарплаты женщин к зарплате мужчин составляло 71%, в 2013-м — 89%, но к 2022-му снова незначительно снизилось — до 86%.

«Безусловно, существуют объективные различия в оплате труда, связанные с оценкой эффективности, а также с учётом факторной стоимости продукции отдельных отраслей экономики. Однако, как показывают различные исследования, в большей степени на уровень заработной платы мужчин и женщин влияют субъективные факторы. Так называемая прямая дискриминация женщин по заработной плате, связанная с гендерными стереотипами работодателей о меньшей ценности человеческого капитала женщин в результате реализации ими материнских обязанностей. Есть исследования, подтверждающие, что заработная плата женщин изменяется в зависимости от наличия детей: у женщин, имеющих детей, заработная плата, как правило, ниже. В этом случае действует так называемый «штраф за материнство», — говорит Елена Базуева.

По словам Татьяны Букиной, из-за того, что женщины объективно испытывают более высокую семейную нагрузку по сравнению с мужчинами, им приходится делать выбор в пользу менее оплачиваемой работы, но дающей возможность совмещать её с домашними обязанностями.

В докладе Счётной палаты указано, что женщины тратят на ведение домашнего хозяйства в среднем 4 часа 28 минут в сутки в выходные дни и 2 часа 17 минут в будни — в 1,9 и 3,9 раза соответственно больше, чем мужчины.

Как следствие, женщины при аналогичном с мужчинами уровне компетенций имеют более низкие зарплатные ожидания. Счётная палата приводит результаты исследования портала «Работа.ру», согласно которому уровень желаемых доходов мужчин и женщин различается на 46%. Женщины также реже претендуют на руководящие должности, а 83% из них не готовы к переезду из-за семейных обязанностей.

Женщины в деле

Доля женщин в предпринимательстве в целом по стране составляет, по разным оценкам, 38—45%, и их активность в этой сфере растёт. Индекс женской деловой активности WBI, который ежегодно рассчитывается комитетом по поддержке женского предпринимательства «ОПОРЫ России», за 2015—2022 годы повысился на 17,8 процентного пункта и на начало 2023 года составил 73,9%.

Но и в предпринимательстве женщины зарабатывают меньше мужчин, отмечается в докладе Счётной палаты. Например, в числе самозанятых женщины составляют 40%, а их доход на начало 2021 года — 32% доходов всех самозанятых.

По данным УФНС России по Пермскому краю, которые приводит Агентство по развитию МСП, доля женщин в общем числе индивидуальных предпринимателей в регионе составляет 42%, а их вклад в налоги от МСП — около 20%, что тоже косвенно свидетельствует о более низких по сравнению с мужчинами доходах.

В Счётной палате причину разрыва в доходе предпринимателей-женщин и бизнесменов-мужчин видят в том, что женщины организуют собственное дело в относительно малодоходных сферах, таких как маркетинг и реклама, аренда квартир, репетиторство, парикмахерские услуги, услуги маникюра и педикюра и тому подобных.

В Прикамье, по данным регионального УФНС, женское предпринимательство сосредоточено в следующих отраслях: социальная сфера, сфера оказания услуг и креативные индустрии.

«Стоит также отметить, что, по данным организации «ОПОРА России», 90% социальных проектов ведут женщины», — говорит старший преподаватель кафедры социологии и политологии ПНИПУ Гюзель Селеткова.

По её мнению, помимо отраслевой специфики, на уровень предпринимательского дохода женщин могут влиять и определённые психологические барьеры, связанные как с самооценкой женщин, так и со стереотипами, существующими в обществе относительно женщин в бизнесе. «Так, 54% опрошенных Национальным агентством финансовых исследований женщин отмечали неуверенность в собственных силах как один из барьеров открытия своего дела, а 11% — наличие гендерных стереотипов», — отмечает эксперт.

Проблема совмещения семейных обязанностей и карьеры для женщин-предпринимателей тоже актуальна. В 2023 году 42% женщин как один из барьеров для запуска собственного бизнеса отмечали занятость в семье, домашние обязанности и наличие маленьких детей.

Счётная палата указывает, что федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» не содержит положений конкретно о женском предпринимательстве. Проведение комплекса мероприятий, связанных с женским предпринимательством, предусматривалось первоначальной редакцией нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициа­тивы». Однако впоследствии эти мероприятия были исключены из проекта.

В то же время поддержку женщин-предпринимателей осуществляют федеральная Корпорация МСП и её региональные подразделения. Корпорация оказывает как финансовые, так и нефинансовые меры поддержки.

Как сообщили в Корпорации МСП Пермского края, помимо общих мер поддержки малого предпринимательства, сейчас доступны образовательные программы «Мама-предприниматель» и «Бизнес по-женски», по окончании прохождения которых предусмотрены гранты. За последние три года обучение в рамках программ прошли более 900 женщин.

Кроме того, женщины-предприниматели, осуществляющие экспорт своей продукции, могут поучаствовать в проводимом региональным Центром поддержки экспорта конкурсе «Экспортёр года» в номинации «Лучшая женщина-экспортёр» и получить денежный сертификат для участия в международных выставках. В 2023 году такую поддержку получили 47 женщин-предпринимателей.

Также все меры поддержки социального предпринимательства, направленного на решение общественно полезных задач, фактически ориентированы на женский бизнес, так как в этом секторе традиционно больше именно женщин-предпринимателей. К мерам поддержки такого предпринимательства относятся предоставление грантов до 500 тыс. руб. (среди получателей более 50% — предприниматели-женщины), льготное финансирование АО «Микрофинансовая компания Пермского края» (39% получателей микрозаймов — женский бизнес), комплексные услуги центра «Мой бизнес».

Шансы на равенство

Степень гендерной сегрегации на российском рынке труда не только является высокой, но и усиливается в последние 20 лет, констатирует Елена Базуева. Она приводит данные исследования Gender Social Norms Index, измеряющего наличие предубеждений в отношении женщин в сфере политики, образования, экономики и физической неприкосновенности. Согласно ему, в РФ в 2020 году доля людей, считающих возможным проявление гендерной дискриминации в отношении женщин в экономической сфере, составляла 59%. Данное значение даже чуть выше общемирового (57%) и более чем в шесть раз выше, чем в Швеции (9,2%), одной из стран — лидеров по достигнутому уровню гендерного равенства. При этом 52,5% женщин в России сами допускают возможность их дискриминации на рынке труда (50% — в среднем по миру, 7% — в Швеции).

При этом действующее законодательство лишь формально определяет возможность реализации женщинами экономических прав, подчёркивает Елена Базуева. Например, за инспекцией труда законодательно не закреплена функция контроля за соблюдением работодателем принципа равенства женщин и мужчин, что не предполагает ответственности работодателей в случае проявления дискриминационных действий в отношении женщин.

«При сохранении гендерной нейтральности государственной политики предпосылок к ослаблению гендерной сегрегации на российском рынке труда не ожидается. Все существующие причины будут способствовать воспроизводству гендерной дискриминации на рынке труда», — считает эксперт.

Татьяна Букина полагает, что гендерная сегрегация может снизиться в силу сегодня­шней специфики рынка труда, а именно из-за сокращения мужского трудоспособного населения на фоне СВО: часть мужчин находятся в зоне боевых действий, кто-то принял решение о релокации.

«Также в пользу выравнивания положения женщин на рынке труда может сыграть демографическая ситуация. В России сокращается численность трудоспособного населения в возрасте 24—29 лет, наиболее востребованного работодателями, а также большая численность людей предпенсионного возраста, которые вскоре покинут рынок труда. Всё это может увеличить спрос на труд женщин», — отмечает эксперт.

В то же время Татьяна Букина считает, что в ряде отраслей, например на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, гендерная сегрегация сохранится и вряд ли произойдёт её ослабление.

Елена Базуева напоминает, по данным McKinsey, выход на гендерное равенство даёт дополнительные 2,5 процентного пункта к темпам роста экономики страны. По её мнению, ряд фактов указывает на то, что в России в ближайшей перспективе могут быть созданы условия для использования гендера в качестве нового фактора экономического роста. Среди факторов — утверждение Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023—2030 годы, наличие в стране экспертов международного уровня в области гендерного равенства, активная позиция представителей некоторых НКО и преподавание в университетах гендерных курсов.

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