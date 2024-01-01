Полина-Путякова

Полина Путякова

журналист

Женские деньги

Как гендерное неравенство замедляет рост экономики России

Поделиться
young-woman-looking-on-window

  freepik.com

Счётная палата РФ опубликовала доклад «Анализ реализации мер государственной политики, направленных на поддержку женщин, обеспечение их равных возможностей для развития и включения в общественный процесс». Значительная часть документа посвящена оценке экономического гендерного неравенства и факторов, его определяющих. В частности, в очередной раз признан факт гендерной сегрегации на рынке труда и недостаточность поддержки женского предпринимательства.

По половому признаку

Ситуация гендерного неравенства характерна не только для России, но и для всего мира, и связано это с тем, что исторически преобладающим был труд мужчин, говорит руководитель департамента экономики и финансов НИУ ВШЭ — Пермь Татьяна Букина. Конечно, структурные изменения, происходящие с XX века, меняют роль женщин в экономике, и они становятся всё более активными участниками рынка труда.

Тем не менее в докладе Счётной палаты отмечается, в частности, что в России существуют преимущественно «мужские» или «женские» отрасли. Наибольшая концентрация занятости женщин наблюдается в видах деятельности, для которых характерна высокая общественная значимость. Так, в области образования, здравоохранения и социальных услуг около 80% занятых — женщины. Меньше всего сотрудников женского пола — в строительстве и добыче полезных ископаемых. К гендерно нейтральным можно отнести такие сферы, как научная и техническая деятельность, операции с недвижимостью, государственное управление и социальное обеспечение.

Кроме отраслевой зафиксирована гендерная сегрегация по должностям. В докладе отмечается, что среди руководителей всех уровней женщины стабильно составляют 48—49%, то есть около половины. Однако эти цифры не отражают специфику гендерной сегрегации по должностям в отдельных отраслях экономики, не учитывают размер предприятия, структуру руководящих должностей и другие параметры, отмечает профессор кафедры мировой и региональной экономики, экономической теории ПГНИУ Елена Базуева. К примеру, в топ-200 крупных российских компаний женщины-руководители составляют только 6,5%. Количество женщин на управленческих позициях в системообразующих промышленных предприятиях — менее 10%.

«Также традиционно в органах государственной власти доля женщин на руководящих должностях меньше, чем доля мужчин. Тогда как на должностях специалистов и обеспечивающих специалистов, напротив, больше», — добавляет эксперт.

Елена Базуева обращает внимание и на гендерную сегрегацию выполняемых функций. К примеру, по результатам исследований в секторе информационных и коммуникационных технологий, женщины в РФ чаще всего работают графическими и мультимедийными дизайнерами (здесь их доля 67,6%), преподавателями компьютерной грамотности (40,6%), а также специалистами по сбыту ИКТ (50,8%). Тогда как мужчины чаще являются специалистами по базам данных и сетям (82,5%), разработчиками и аналитиками программного обеспечения и приложений (81,5%).

Гендер определяет доход

Гендерный дисбаланс в сфере занятости приводит к неравенству доходов. Счётная палата констатирует, что максимальная разница в зарплатах мужчин и женщин в основном характерна для регионов с развитой тяжёлой индустрией и преобладанием «мужских» профессий (добыча полезных ископаемых, металлургия, электроэнергетика, строительство).

quote_a

В отраслевом разрезе максимальный гендерный разрыв зафиксирован в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, минимальный — в сфере образования, отмечено в докладе. При этом женщины, как правило, заняты в отраслях с более низким уровнем оплаты труда и даже в рамках одной отрасли — на низкооплачиваемых должностях по сравнению с мужчинами.

По словам Елены Базуевой, отношение средней заработной платы женщин к зарплате мужчин в Пермском крае в 2000 году составляло 64%, в 2009-м — 61%, в 2021 году — 74%.

Тем не менее динамика гендерного разрыва в оплате труда в стране не такая однозначная, как может показаться на первый взгляд, отмечает она. В целом по всем отраслям экономики можно отметить, что с 2000 года он сократился на 7,5% и в 2022-м составил 27,5%. Однако даже в одной из «женских» отраслей экономики — здравоохранении — он изменялся волнообразно: в 2000 году отношение зарплаты женщин к зарплате мужчин составляло 71%, в 2013-м — 89%, но к 2022-му снова незначительно снизилось — до 86%.

«Безусловно, существуют объективные различия в оплате труда, связанные с оценкой эффективности, а также с учётом факторной стоимости продукции отдельных отраслей экономики. Однако, как показывают различные исследования, в большей степени на уровень заработной платы мужчин и женщин влияют субъективные факторы. Так называемая прямая дискриминация женщин по заработной плате, связанная с гендерными стереотипами работодателей о меньшей ценности человеческого капитала женщин в результате реализации ими материнских обязанностей. Есть исследования, подтверждающие, что заработная плата женщин изменяется в зависимости от наличия детей: у женщин, имеющих детей, заработная плата, как правило, ниже. В этом случае действует так называемый «штраф за материнство», — говорит Елена Базуева.

По словам Татьяны Букиной, из-за того, что женщины объективно испытывают более высокую семейную нагрузку по сравнению с мужчинами, им приходится делать выбор в пользу менее оплачиваемой работы, но дающей возможность совмещать её с домашними обязанностями.

В докладе Счётной палаты указано, что женщины тратят на ведение домашнего хозяйства в среднем 4 часа 28 минут в сутки в выходные дни и 2 часа 17 минут в будни — в 1,9 и 3,9 раза соответственно больше, чем мужчины.

Как следствие, женщины при аналогичном с мужчинами уровне компетенций имеют более низкие зарплатные ожидания. Счётная палата приводит результаты исследования портала «Работа.ру», согласно которому уровень желаемых доходов мужчин и женщин различается на 46%. Женщины также реже претендуют на руководящие должности, а 83% из них не готовы к переезду из-за семейных обязанностей.

Женщины в деле

Доля женщин в предпринимательстве в целом по стране составляет, по разным оценкам, 38—45%, и их активность в этой сфере растёт. Индекс женской деловой активности WBI, который ежегодно рассчитывается комитетом по поддержке женского предпринимательства «ОПОРЫ России», за 2015—2022 годы повысился на 17,8 процентного пункта и на начало 2023 года составил 73,9%.

Но и в предпринимательстве женщины зарабатывают меньше мужчин, отмечается в докладе Счётной палаты. Например, в числе самозанятых женщины составляют 40%, а их доход на начало 2021 года — 32% доходов всех самозанятых.

По данным УФНС России по Пермскому краю, которые приводит Агентство по развитию МСП, доля женщин в общем числе индивидуальных предпринимателей в регионе составляет 42%, а их вклад в налоги от МСП — около 20%, что тоже косвенно свидетельствует о более низких по сравнению с мужчинами доходах.

В Счётной палате причину разрыва в доходе предпринимателей-женщин и бизнесменов-мужчин видят в том, что женщины организуют собственное дело в относительно малодоходных сферах, таких как маркетинг и реклама, аренда квартир, репетиторство, парикмахерские услуги, услуги маникюра и педикюра и тому подобных.

В Прикамье, по данным регионального УФНС, женское предпринимательство сосредоточено в следующих отраслях: социальная сфера, сфера оказания услуг и креативные индустрии.

«Стоит также отметить, что, по данным организации «ОПОРА России», 90% социальных проектов ведут женщины», — говорит старший преподаватель кафедры социологии и политологии ПНИПУ Гюзель Селеткова.

По её мнению, помимо отраслевой специфики, на уровень предпринимательского дохода женщин могут влиять и определённые психологические барьеры, связанные как с самооценкой женщин, так и со стереотипами, существующими в обществе относительно женщин в бизнесе. «Так, 54% опрошенных Национальным агентством финансовых исследований женщин отмечали неуверенность в собственных силах как один из барьеров открытия своего дела, а 11% — наличие гендерных стереотипов», — отмечает эксперт.

Проблема совмещения семейных обязанностей и карьеры для женщин-предпринимателей тоже актуальна. В 2023 году 42% женщин как один из барьеров для запуска собственного бизнеса отмечали занятость в семье, домашние обязанности и наличие маленьких детей.

Счётная палата указывает, что федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» не содержит положений конкретно о женском предпринимательстве. Проведение комплекса мероприятий, связанных с женским предпринимательством, предусматривалось первоначальной редакцией нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициа­тивы». Однако впоследствии эти мероприятия были исключены из проекта.

В то же время поддержку женщин-предпринимателей осуществляют федеральная Корпорация МСП и её региональные подразделения. Корпорация оказывает как финансовые, так и нефинансовые меры поддержки.

Как сообщили в Корпорации МСП Пермского края, помимо общих мер поддержки малого предпринимательства, сейчас доступны образовательные программы «Мама-предприниматель» и «Бизнес по-женски», по окончании прохождения которых предусмотрены гранты. За последние три года обучение в рамках программ прошли более 900 женщин.

quote_b

Кроме того, женщины-предприниматели, осуществляющие экспорт своей продукции, могут поучаствовать в проводимом региональным Центром поддержки экспорта конкурсе «Экспортёр года» в номинации «Лучшая женщина-экспортёр» и получить денежный сертификат для участия в международных выставках. В 2023 году такую поддержку получили 47 женщин-предпринимателей.

Также все меры поддержки социального предпринимательства, направленного на решение общественно полезных задач, фактически ориентированы на женский бизнес, так как в этом секторе традиционно больше именно женщин-предпринимателей. К мерам поддержки такого предпринимательства относятся предоставление грантов до 500 тыс. руб. (среди получателей более 50% — предприниматели-женщины), льготное финансирование АО «Микрофинансовая компания Пермского края» (39% получателей микрозаймов — женский бизнес), комплексные услуги центра «Мой бизнес».

Шансы на равенство

Степень гендерной сегрегации на российском рынке труда не только является высокой, но и усиливается в последние 20 лет, констатирует Елена Базуева. Она приводит данные исследования Gender Social Norms Index, измеряющего наличие предубеждений в отношении женщин в сфере политики, образования, экономики и физической неприкосновенности. Согласно ему, в РФ в 2020 году доля людей, считающих возможным проявление гендерной дискриминации в отношении женщин в экономической сфере, составляла 59%. Данное значение даже чуть выше общемирового (57%) и более чем в шесть раз выше, чем в Швеции (9,2%), одной из стран — лидеров по достигнутому уровню гендерного равенства. При этом 52,5% женщин в России сами допускают возможность их дискриминации на рынке труда (50% — в среднем по миру, 7% — в Швеции).

При этом действующее законодательство лишь формально определяет возможность реализации женщинами экономических прав, подчёркивает Елена Базуева. Например, за инспекцией труда законодательно не закреплена функция контроля за соблюдением работодателем принципа равенства женщин и мужчин, что не предполагает ответственности работодателей в случае проявления дискриминационных действий в отношении женщин.

«При сохранении гендерной нейтральности государственной политики предпосылок к ослаблению гендерной сегрегации на российском рынке труда не ожидается. Все существующие причины будут способствовать воспроизводству гендерной дискриминации на рынке труда», — считает эксперт.

Татьяна Букина полагает, что гендерная сегрегация может снизиться в силу сегодня­шней специфики рынка труда, а именно из-за сокращения мужского трудоспособного населения на фоне СВО: часть мужчин находятся в зоне боевых действий, кто-то принял решение о релокации.

«Также в пользу выравнивания положения женщин на рынке труда может сыграть демографическая ситуация. В России сокращается численность трудоспособного населения в возрасте 24—29 лет, наиболее востребованного работодателями, а также большая численность людей предпенсионного возраста, которые вскоре покинут рынок труда. Всё это может увеличить спрос на труд женщин», — отмечает эксперт.

В то же время Татьяна Букина считает, что в ряде отраслей, например на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, гендерная сегрегация сохранится и вряд ли произойдёт её ослабление.

Елена Базуева напоминает, по данным McKinsey, выход на гендерное равенство даёт дополнительные 2,5 процентного пункта к темпам роста экономики страны. По её мнению, ряд фактов указывает на то, что в России в ближайшей перспективе могут быть созданы условия для использования гендера в качестве нового фактора экономического роста. Среди факторов — утверждение Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023—2030 годы, наличие в стране экспертов международного уровня в области гендерного равенства, активная позиция представителей некоторых НКО и преподавание в университетах гендерных курсов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.

Поделиться