Екатерина Артёмова Фолк, экскурсии и концерт при свечах Афиша уикенда 5-7 апреля Поделиться Твитнуть

Sage — знаковый и неординарный проект, участник множества российских и европейских фестивалей, создавший оригинальное звучание и неповторимый стиль из элементов традиционного, экспериментального и электронного направлений в современной музыке. Основатель проекта — музыкант Евгений Толстых из Екатеринбурга, он же исполнитель. В его выступлениях переплетается виртуозная игра на диджериду (духовой музыкальный инструмент аборигенов Австралии) и его разновидностях, уникальное звучание голоса в широком диапазоне, новые формы музыкального повествования и погружение в аутентичные жанры, прекрасная и глубокая по содержанию музыка, сила которой созвучна древним мистериям. Концерт пройдёт в сопровождении авторских видеопроекций!

В художественной галерее «Пермский период» открываются сразу две новые экспозиции, которые дополнят друг друга. «Пермское море» — выставка работ победительницы конкурса камнерезов и керамистов «Золотые руки Прикамья — 2023» Ольги Захаровой. На ней будут представлены керамические изделия, вдохновлённые древними обитателями Пермского периода. «Живое настоящее» — это выставка молодёжного объединения Пермского отделения ВТОО «Союз художников России». На ней посетители галереи смогут увидеть живопись, графику и скульптуру молодых пермских художников, посвященные взаимоотношениям человека и животных в городской среде.

В эту субботу в городе стартует новый сезон исторических и культурных экскурсий «Маршруты Перми». Это масштабный проект, объединяющий разные сценарии для пешеходных прогулок, раскрывающих разные грани истории и современности Перми. Экскурсии проводят опытные аккредитованные гиды. Всего для жителей и гостей города разработано более 30 тематических пешеходных маршрутов. На ближайшие выходные запланировано три экскурсии: обзорная экскурсия «Пермь-300: калейдоскоп историй» (6 апреля, 12:00), «В дебрях Разгуляя: путь в Первогород» (7 апреля, 12:00), «Пермь архитектурная» (7 апреля, 16:00). Уточнить место сбора и приобрести билет можно на сайте городских зрелищных касс.

Экскурсовод Светлана Четверикова придумала игру-медиацию, посвящённую творчеству художника и поэта Дмитрия Пригова, одного из основоположников московского концептуализма. «Лапша» — игровая практика, используемая филологами для изучения особенностей поэтической формы и стиля, тренировки «языкового чутья». Распечатанные поэтические тексты нарезаются на строчки, напоминающие бумажную лапшу, и распределяются в случайном порядке между участниками, которые пытаются воссоздать из них исходный текст, анализируя рифму, размер, особенности лексики. Для участия в игре-медитации не требуется специальной подготовки, но приветствуется любовь к русскому языку и литературе, в особенности — к поэзии.

Пластическая драма по мотивам фантастического романа-антиутопии Евгения Замятина от режиссёров-хореографов Егора Дружинина и Дмитрия Масленникова. Сюжет разворачивается в будущем, в столице высокоразвитого Единого Государства. За стеной, куда проход строго запрещен, — Дикий мир, где живут не знающие технологий люди, которым приходится выживать в невыносимых условиях. Однако в Едином Государстве есть единицы «несогласных», которые готовы поменяться с дикарями местами. На фоне социальных потрясений развивается история главного героя, мир которого меняется, когда он влюбляется и становится перед выбором — следовать ли зову сердца или оставаться в системе, к которой привык.

«Андрей Рублёв» — один из самых известных фильмов Андрея Тарковского, полноправно вошедший в сокровищницу мирового кинематографа. Все слышали о фильме и многие видели его, но мало кто знает историю создания киноленты, сложный и тернистый путь, выпавший на долю его создателей. Картина «Андрей Рублёв. Воспоминания о фильме» рассказывает о создании фильма, о его глубоком философском и художественном смысле, о фигуре самого Андрея Рублёва и о влиянии великого иконописца на творчество Андрея Тарковского. При создании фильма использовалась хроника и фотографии из архива Музея кино, материалы из личного архива режиссёра, а также уникальные фрагменты из режиссёрской версии «Андрея Рублёва», которые зрители увидят впервые.

Якутская певица Анжела Жиркова, известная как Green Apelsin, обрела популярность благодаря талантливому переосмыслению фольклорных сюжетов. Она поёт о русалках и оборотнях, валькириях и живых мертвецах так, что слушателю как будто нашёптывают бесконечную сказку, сотканную из бесчисленных полузабытых преданий. Эта воскрешённая мифология одновременно пугает и завораживает — но точно не оставляет равнодушным, как минимум благодаря кристально чистому вокалу певицы, словно созданному для трепетной фолк-поэзии.

Лекция берёт за основу другой, менее популярный ракурс на творчество советского режиссёра. Исследование теневой стороны Сергея Эйзенштейна — это разговор об утерянных, запрещённых и перемонтированных материалах, набросках и работах режиссёра. А поможет в этом исследовании приглашённый эксперт Наталья Рябчикова — киновед, историк кино, преподаватель МШК и ВШЭ, автор книг и статей по истории кино, опубликованных в журналах «Киноведческие записки», «Искусство кино» и других. После лекции можно посетить спецпоказ фильма Эйзенштейна «Да здравствует Мексика!», а затем поучаствовать в обсуждении картины с экспертом.

Камерный оркестр «Орфей» создан в 2011 году и вот уже больше десяти лет является одним из самых востребованных коллективов Перми. В «Доме писателя» оркестр выступает впервые. В программе вечера — произведения венецианского композитора Антонио Вивальди. Изысканность музыки и культурного пространства дополнит полумрак в помещении — освещать его будут только электрические свечи. Организаторы обещают настоящее погружение в атмосферу венецианской роскоши и искусства эпохи барокко.

Пожалуй впервые, после далёкого, уже вошедшего в историю выступления Грегори Портера, в Пермь приезжает джазовый музыкант мирового уровня — Фрэнк МакКомб. Американский певец из Кливленда, где его официально признали главным артистом города, не просто феноменальный исполнитель, но и потрясающий клавишник, пианист, продюсер, композитор и человек. Фрэнк МакКомб занимается музыкой больше половины своей жизни и работал со многими гигантами музыкальной индустрии, включая Принса, Чаку Хана, Уилла Смита, Нэджи, Брэнфорда Марсалиса, Джорджа Дьюка и много других. Творчество Фрэнка МакКомба одновременно представляет собой симбиоз наиболее популярных жанровых направлений в США: R&B, соул, госпел и джаз.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.