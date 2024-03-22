Светлана Бородина «Жизнь счастливых людей похожа на график кардиограммы» Эксперты обсудили, как можно повысить уровень счастья Поделиться Твитнуть

Фото: организаторы форума «Код счастья Прикамья»

Уже в пятый раз на площадке Morion Digital в Международный день счастья прошёл форум «Код счастья Прикамья». Мероприятие проходит с 2020 года по инициативе АНО «Счастье здесь». К участию приглашаются спикеры разных профессий: директора компаний, педагоги, врачи, психологи, учёные, предприниматели, гиды и др. Кто-то рассказывает о рецепте собственного счастья, кто-то делится информацией о научных исследованиях по теме, кто-то рассказывает о том, как ему удаётся повысить уровень счастья своих сотрудников и клиентов.

Открыла форум идеолог территории здоровья и счастья санатория «Демидково» Юлия Кузяева.

«У пермяков уже давно есть ответ на вопрос о счастье. Арт-объекту «Счастье не за горами» уже пятнадцать лет. Десять лет как в «Демидково» появился свой арт-объект «Счастье здесь». И пять лет как Morion Digital открыл свои гостеприимные двери для нашего форума. Он про глубинные древние ценности, про то, где рождается и продолжается жизнь, — про семью и рецепты счастья», — поделилась Юлия Кузяева.

Во время форума психолог и психоаналитик Николай Стрелков отметил, что разгадка секрета счастья кроется в тысячелетиях эволюции человечества. Он рассказал о фундаментальном принципе счастья.

Николай Стрелков:

— Если быть наблюдательным, можно заметить, что чем сильнее напряжение в ожидании чего-то, тем больше затем удовольствие. Это можно почувствовать на примере бытовых ситуа­ций, таких как чувство голода или длительная пешая прогулка — и долгожданная еда или физический отдых потом. И жизнь счастливых людей, которых видишь на консультациях у психологов, похожа на график кардиограммы. Она состоит из регулярно встречающихся напряжений, например, обучение новому, регулярные походы в спортзал, новые впечатления, общение с незнакомыми людьми и так далее. Жизнь несчастливых людей похожа на кардиограмму остановившегося сердца. У них практически ничего не происходит: они ходят на работу, потом возвращаются домой, ничем не увлекаются. Нет пиков напряжения, а соответственно, нет и удовольствия.

И вроде бы вот она, разгадка секрета: нужно напрягаться, а потом расслабляться — это и будет счастье. Кажется, всё просто, но почему тогда так много несчастливых людей?

Дело в том, что человеку свойственен эволюционный механизм, который заставляет людей стремиться к постоянной минимизации усилий. Он возник потому, что с самого начала своей истории человечество жило в условиях недостаточности ресурсов. Сытость, и то до сих пор не на всей планете, в историческом масштабе появилась совсем недавно. Поэтому если закрыты минимальные физиологические потребности — есть деньги на карте и еда в холодильнике, люди скорее склонны полежать на диване и посмотреть сериал, полистать соцсети. Иными словами, сэкономить энергию.

Но как раз этот механизм и уводит человечество от счастья: вряд ли кто-то почувствует себя счастливым после четырёх часов, проведённых в соцсетях. И вот уже ВОЗ объявила депрессию второй по частоте причиной, по которой люди трудоспособного возраста не могут работать. А к 2030 году она выйдет на первое место.

Оставляя свой мозг и своё тело в горизонтальном положении, мы играем против себя. Этот эволюционный механизм, который сейчас уже неактуален, ставит нам подножку. Если поддаться нашей природе, жизнь современного человека становится по большому счёту несчастливой. Ещё недавно напряжение было необходимо для выживания: охота, работа на земле и так далее. Современный мир позволяет нам жить расслабленно, и это создаёт почву для отсутствия счастья. Поэтому если мы хотим жить счастливо, нам нужно намеренно делать свою жизнь разнообразной, заставлять себя шевелиться. И тогда вы точно почувствуете себя хорошо.

Есть ещё один секрет: ощущение счастья сильно зависит от отношений в семье, в том числе отношений с детьми. PhD Neuroscience, руководитель центра когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ — Пермь Софья Куликова рассказала, как их улучшить.

Софья Куликова:

— Оказывается, учёные выяснили, какие конкретно обстоятельства способствуют совместному счастью родителей и детей. И чаще всего это совместные события вне дома. Например, на природе — это как раз те моменты, когда и много работающие взрослые, и прилежно учащиеся дети расслабляются и становятся внимательнее к себе и друг к другу.

Ещё один вариант — любая совместная деятельность. Сборка модели самолёта, выпечка вафель — подойдёт что угодно. В эти моменты не только появляется субъективное ощущение счастья, но и синхронизируются сигналы головного мозга детей и родителей. Причём чем чаще повторяются подобные события, тем сильнее синхронизация. А это не что иное, как рост ментальной связи с детьми и улучшение отношений с ними. Более того, учёные доказали, что эти улучшения могут проявляться и в следующих поколениях семьи.

Вывод понятен — нужно регулярно создавать в семье такие события. Но если мама пришла с работы уставшая и поздно, возможно, расстроенная чем-то случившимся за день, а дети не выучили уроки и в квартире разбросаны вещи, печь вафли совершенно не хочется. Что делать?

Здесь надо вспомнить инструкцию, которую все слышали в самолёте. Сначала нужно надеть кислородную маску, то есть счастье, на себя, а уже потом на ребёнка. Уставшие, раздражённые и недовольные родители не смогут сделать счастливым своего ребёнка. Нужно вернуться в радостное или хотя бы умиротворённое состояние — и тогда вы будете готовы дарить счастье детям.

Если суммировать все выступления форума, получится, что счастье многолико. Оно в профессиональной реализации, путешествиях, изучении истории семьи или страны в целом. В получении новых знаний, в общении с людьми — близкими и не очень. Похоже, что прав был один из спикеров, сказавший, что счастье — это не цель, а результат действий.

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