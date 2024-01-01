Екатерина Артёмова Расставили точки над IT Представители пермского IT-сообщества сформировали перечень предложений по развитию отрасли Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Morion Digital

На площадке технопарка Morion Digital в Перми 21 марта прошла встреча представителей IT-компаний для разработки системных предложений, направленных на развитие отрасли. Предприниматели выступили с несколькими инициативами, которые могли бы поспособствовать более интенсивному росту IT-бизнеса.

Встреча была организована в продолжение большого совещания губернатора Пермского края Дмитрия Махонина с представителями IT-сообщества, которое прошло в Morion Digital в феврале этого года. Тогда глава Прикамья предложил предпринимателям совместно сформулировать несколько конкретных шагов, которые помогли бы развитию IT-отрасли на территории региона, и в перспективе обсудить эти инициативы на уровне краевых властей и, возможно, федерального правительства.

На новой встрече присутствовали директор технопарка Morion Digital Оскар Ягафаров, представители малых и средних IT-компаний Пермского края и другие участники IT-сообщества.

Генеральный директор компании Promobot Максим Чугунов считает, что главный фактор, который тормозит развитие IT-бизнеса сегодня, — отсутствие чёткого KPI для всей отрасли.

«Вроде бы наша сфера развивается довольно динамично. Однако на самом деле это происходит достаточно стихийно. Если бы на уровне региона были сформулированы показатели, которых нужно достичь за определённое время, — совокупная выручка региональных IT-компаний, количество рабочих мест в отрасли и так далее, то под эти задачи и появлялись бы оптимальные решения, а значит, рост был бы гораздо быстрее», — уверен Максим Чугунов.

По мнению гендиректора компании Reactive Алексея Кулигина, стоит пересмотреть налоговые льготы для IT-компаний. В частности, установить более низкие ставки по налогам для резидентов технопарков и вернуть ранее действующую в регионе ставку по упрощённой системе налогообложения (УСН) в размере 1% вместо 6% для малого IT-бизнеса. Кроме того, он полагает, что следует повысить лимит предельного дохода для применения УСН с 265,8 млн руб. хотя бы до 500 млн руб. Всё это будет привлекать предпринимателей из других регионов и способствовать тому, чтобы местные IT-компании продолжали работать на территории Прикамья. Расширение штата компаний за счёт релокации сотрудников с семьями из других городов повысит отчисления налогов с заработной платы в бюджет Пермского края, отметил руководитель Reactive.

Гендиректор ООО «Ассистивные Технологии» Владислав Вятчанин выступил с инициативой по примеру других регионов создать в Пермском крае региональное агентство инноваций.

«У нас есть несколько инструментов поддержки отрасли — меры, утверждённые властями, технопарк и точки кипения. Нужно звено, которое соединяло бы это всё в единую цепочку. Мне кажется, Прикамье готово к такой системе. Кроме того, подобное ведомство как раз могло бы сформировать тот самый KPI для IT-сферы и следить за его выполнением», — сказал Владислав Вятчанин.

Помимо этого, он считает, что в регионе необходим IT-инкубатор, который бы способствовал появлению новых стартапов и поддерживал молодые компании в начале становления.

Директор по развитию компании Simpl Вероника Теплоухова видит также необходимость в создании пространства, где разработчики и потенциальные заказчики могли бы взаимодействовать друг с другом: «Важно создать единое профессиональное пространство по передаче информации промышленному сектору Пермского края о технологиях и успешных проектах. В наших силах организовывать конференции, встречи, демодни или митапы для предприятий. Это поможет усилить взаимодействие между IT-компаниями и промышленниками и продвинуть цифровую трансформацию края вперёд».

Оскар Ягафаров отметил, что функции такого пространства сегодня как раз выполняет Morion Digital — здесь регулярно проходят мероприятия, на которых IT-компании могут представить свои разработки предпринимателям из других отраслей. Работа над созданием IT-инкубатора в регионе, по его словам, уже тоже активно идёт.

«Наша работа над инициативами не прекращается. Предлагаю продолжить выдвигать и обсуждать различные новые системные идеи, благодаря которым мы можем сделать работу отрасли ещё эффективнее», — резюмировал директор технопарка Morion Digital.

Отметим, на данный момент в Пермском крае реализуются все существующие федеральные меры поддержки IT-компаний, в том числе в рамках нацпроекта «Цифровая экономика РФ»: гранты на разработку и внедрение российских IT-решений, программы продвижения IT-продуктов, а также налоговые льготы и преференции, отсрочка от призыва в армию, жилищный кредит.

В частности, ипотекой со сниженной ставкой в регио­не уже воспользовались 954 IT-специалиста, а общая сумма ипотечных кредитов составила 6 млрд руб. Кроме того, в текущем году ставка по налогу на прибыль для IT-компаний составит 0%, а с 2025 года — 3%. Операции по передаче прав на ПО и базы данных освобождены от НДС, а ставка по УСН для малого IT-бизнеса составляет от 1%. По налогу на имущество организаций для резидентов технопарков ставка составляет 1%.

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