Полина Путякова журналист Потребительский оптимизм Несмотря на высокую инфляцию, экономисты фиксируют рост уровня жизни населения Поделиться Твитнуть

Общая экономическая нестабильность и санкции в значительной мере повлияли на потребительское поведение россиян. Ситуация выглядит неоднозначной. С одной стороны, официальная статистика заявляет о снижении уровня бедности в стране и росте уровня жизни. С другой — инфляция остаётся высокой, а экономисты отмечают рост закредитованности населения.

Как измерить бедность

По информации Росстата, в 2023 году уровень бедности в России снизился до минимального за всю историю наблюдений значения и составил 9,3% от общей численности населения. В Пермском крае пока опубликованы данные только за 2022 год, и тогда уровень бедности в регионе составлял 11,5%. При этом динамика показателя совпадает с общероссийской: он снижается уже несколько лет подряд.

Снижение официального уровня бедности обусловлено не столько реальным ростом доходов населения, сколько изменением методики расчёта, полагает старший преподаватель кафедры экономики и финансов ПНИПУ Юлия Стародумова. Начиная с 2021 года принята методика расчёта, основанная на границе бедности: в среднем по стране она была установлена на уровне 14 339 руб., и люди, имеющие месячный доход ниже этого уровня, были признаны бедными. До 2021 года в качестве критерия границы бедности использовался показатель величины прожиточного минимума, базирующийся на стоимости потребительской корзины на соответствующий момент времени с учётом обязательных платежей и сборов.

Однако, по мнению Юлии Стародумовой, единственный справедливый критерий уровня бедности — количество получателей пособий для малоимущих граждан.

«Это означает, что человек сам себя признаёт нуждающимся, приносит подтверждающие документы и получает пособие. О количестве же малоимущих можно судить по тому, что в 2023 году на пособия для них было направлено 40% всех социальных выплат. Исходя из всех этих параметров, мне кажется, что количество малоимущих всё же возросло за последние 20 лет либо осталось примерно на том же уровне», — отмечает эксперт.

В то же время общий рост уровня доходов населения действительно имеет место. По данным Пермьстата, реальные располагаемые доходы населения Пермского края в 2023 году выросли на 6,8%. При этом реальные зарплаты выросли на 8,4%. Но также увеличился и доход от предпринимательской деятельности. Если в 2022 году его доля в структуре денежных доходов населения России составляла 5,7%, то в 2023-м — 6,8%. В итоге среднедушевые денежные доходы за прошлый год составили 42 тыс. руб., что на 12,7% больше, чем в 2022-м.

В основе этой динамики лежит экономический рост в Прикамье, в частности рост валового регионального продукта, считает руководитель департамента экономики и финансов НИУ ВШЭ — Пермь Татьяна Букина.

«Одна из причин такой динамики — рост гособоронзаказа более чем на 70% по сравнению с началом 2023 года. Второй фактор — ситуация на рынке труда. По данным hh.ru, в 2023 году количество вакансий увеличилось на 90%, а резюме — всего на 30%. Результатом стал рост заработной платы на предприятиях оборонного комплекса, там в целях привлечения достаточного количества работников и выполнения госзаказа выплачивалась двойная ставка. Следом гражданские предприятия в условиях дефицита рабочей силы были вынуждены тоже повысить зарплаты», — рассуждает эксперт.

Кроме того, свою роль сыграли социальные выплаты. С начала 2023 года выплачивается единое пособие на детей до 17 лет, а также в прошлом году была проведена индексация пенсий.

«Как результат, в 2023 году Пермский край улучшил свои позиции в рейтинге регионов по качеству жизни. Сейчас он занимает 38-ю позицию, поднявшись за год на девять пунктов. В основе рейтинга лежат такие показатели, как уровень доходов, ситуация на рынке труда, безопасность и другие», — говорит Татьяна Букина.

Субъективная инфляция

В то же время ситуацию на потребительском рынке нельзя назвать безоблачной. По итогам 2023 года годовая инфляция в Пермском крае составила 7,7%. Она обогнала темп инфляции и по Приволжскому федеральному округу, и по России в целом.

Основные факторы ускорения инфляции так или иначе связаны с геополитической ситуа­цией, считает Юлия Стародумова. В частности, свою роль сыграли возросшие издержки производителей и продавцов. И прежде всего они связаны с ростом цен на бензин и энергоносители, увеличением логистических затрат из-за закрытых границ и изменившихся схем доставки сырья, материалов, товаров и продукции. В свою очередь переориентация россиян на отдых внутри страны вызвала рост цен в этой отрасли. Увеличившиеся внутренние туристические потоки, рост цен на авиа- и железнодорожные билеты сыграли весомую роль. Кроме того, рост реальных доходов населения привёл к увеличению спроса. А при совмещении этого фактора со снижением предложения в некоторых нишах в связи с закрытием границ следствием стал рост цен.

«Интересно, что в Пермском крае инфляция оказалась выше, чем в среднем по стране. Это отчасти объясняется расположением нашего региона. Он находится в отдалении от границ, от транспортных хабов, и это обусловило больший рост логистических затрат — как на доставку товаров, продукции, так и на билеты на авиа- и ж/д транспорт. Поскольку из нашего региона сложно выбраться на курорты, местные представители туротрасли подняли цены на кемпинги, санатории, туристические маршруты, сплавы и т. п.», — заключает Юлия Стародумова.

При этом субъективно жители страны ощущают гораздо более высокий темп роста цен. Официальный уровень инфляции определяется на основании стоимости товаров и услуг, входящих в потребительскую корзину, напоминает Татьяна Букина. Однако существует такой показатель, как наблюдаемая инфляция, которая строится на опросах населения и позволяет измерить субъективные ощущения населения. Она всегда выше официального уровня, что связано с особенностями восприятия людей: им свойственно замечать рост цен, но упускать из виду снижающиеся или стабильные цены. В результате люди судят об инфляции по наиболее подорожавшим товарам.

Например, в марте 2024 года люди без сбережений оценили наблюдаемую ими инфляцию в 16,7%, а люди со сбережениями — в 13%. Такие данные публикует «Интерфакс» со ссылкой на результаты опроса, проведённого «инФОМ» по заказу Центробанка. То есть субъективные оценки инфляции вдвое выше, чем официальные.

Копить нельзя тратить

Изменение экономической ситуации определило потребительское поведение населения. Эксперты отмечают, что в 2023 году люди были склонны скорее тратить, чем сберегать, но ближе к началу 2024-го настроения изменились.

По словам главного аналитика Банки.ру Богдана Зварича, активизация потребительской модели поведения в прошлом году была обусловлена улучшением ситуации в экономике, низкими ставками по кредитам, ростом импорта и инфляции.

«Уровень безработицы в 2023 году достиг исторического минимума, рост спроса на рабочую силу привёл к повышению реальных доходов населения и, соответственно, увеличению возможности тратить деньги. За 2023 год выросли объёмы продаж почти всех продовольственных и непродовольственных товаров. Эта тенденция характерна и для страны в целом, и для Пермского края», — отмечает Юлия Стародумова.

Однако ближе к концу 2023 года и в начале текущего начался переход к сберегательной модели, отмечают эксперты. По данным опроса Центробанка, в октябре 2023 года 55% респондентов предпочитали сберегать, а не тратить, говорит Татьяна Букина. Тогда как доля предпочитающих тратить свободные деньги сократилась до 25%.

Этому способствовало ужесточение денежно-кредитной политики со стороны Центробанка, который поднял ставку до 16%, отмечает Богдан Зварич. Это привело к удорожанию кредитных ресурсов, а также сделало более привлекательными инструменты сбережения денежных средств — такие как вклады, доходность которых в текущий момент может достигать 17%.

«В сложившихся обстоятельствах усилился приток средств во вклады. При этом люди стали откладывать покупки, на которые могли бы понадобиться кредитные средства. На наш взгляд, в ближайшее время сберегательные настроения будут усиливаться, что окажет влияние на инфляцию, способствуя её стабилизации и переходу к снижению. Это, в свою очередь, позволит регулятору уже во второй половине текущего года перейти к смягчению денежно-кредитной политики», — полагает эксперт.

Выводы экспертов подтверждает и официальная статистика. По данным Росстата, за 2023 год сбережения населения выросли на 6,9%, тогда как годом ранее — на 5,8%.

Тем не менее стимулом для трат, по мнению Юлии Стародумовой, и в конце 2023 года, и в начале 2024-го стали отложенные покупки. Эксперт отмечает, что к концу 2023 года значительно увеличилось предложение товаров, были отработаны схемы доставки товаров по параллельному импорту, часть товаров импортозаместилась — всё это поддерживает спрос.

Длинный кредит

При этом, отмечает аналитик АЦ «Банки.ру» Инна Солдатенкова, за 2022—2023 годы объём кредитов, выданных банками физическим лицам, вырос на 66% — с 1,5 трлн до 2,4 трлн руб.

«Такая динамика позволяет говорить о том, что в условиях роста инфляции и слабой динамики реальных располагаемых доходов населения многие люди прибегали к кредитованию. В такой модели поведения населения можно выделить две основные причины — необходимость защиты сбережений от обесценения за счёт приобретения имущества и поиск людьми внешних возможностей для реализации потребности в жилье и автомобилях, приобретение которых традиционно лидирует в целях розничного кредитования», — говорит эксперт.

И при этом, несмотря на рост реальных доходов населения, 2023 год был рекордным по задолженности населения по потребительским кредитам, отмечает Юлия Стародумова. Это может говорить о том, что, опасаясь дефицита, пермяки стараются осуществить все отложенные покупки, пусть даже и за счёт дорогих кредитов.

О росте показателей закредитованности населения говорит и аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. Среди них — показатель долговой нагрузки (средняя доля доходов граждан, которая идёт на обслуживание кредитов), среднее число кредитов на одного заёмщика и т. д. Кроме того, существенно выросли число неплательщиков по кредитам и сумма, подлежащая к взысканию в пользу банков в рамках исполнительных производств.

Косвенно о росте закредитованности свидетельствует рост среднего срока оформляемых населением кредитов, отмечает Инна Солдатенкова. Такое удлинение кредитов объясняется желанием заёмщиков получить комфортный размер ежемесячного платежа и уложиться в требования ЦБ к показателю долговой нагрузки.

По данным «РИА Рейтинг», в Пермском крае соотношение среднедушевого долга по кредитам и среднегодовой зарплаты превышает 74%. При этом средний по стране показатель составляет 57%, а наш регион занимает 66-е место.

«Надо сказать, что пока ситуация с закредитованностью россиян не выглядит критической, в частности, уровень просрочки в розничных кредитных портфелях банков страны всё ещё относительно невелик. Однако в целом всё это не может не беспокоить, учитывая по-прежнему непростую экономическую обстановку в России и возможность новых экономических, политических и иных шоков. Впрочем, ЦБ видит проблему и принимает жёсткие макропруденциальные меры для её решения. Наряду с общим ростом процентных ставок они уже начинают приносить свои плоды, что выражается в резком торможении розничного кредитования, и, я думаю, регулятор сумеет в итоге удержать ситуацию под контролем», — считает Игорь Додонов.

Доходы в рост

Несмотря на то, что общеэкономическая ситуация остаётся нестабильной, эксперты настроены скорее оптимистично.

Экономическая нестабильность и санкции продолжают сказываться на потребительском поведении населения, признаёт Татьяна Букина. Это проявляется и в изменении модели поведения: люди могут переходить на более дешёвые аналоги или вообще отказываться от покупки некоторых товаров и услуг. Однако, что интересно, более существенными для уровня жизни населения оказались не внешние факторы, а внутренние, связанные с финансовой поддержкой населения со стороны государства, ростом заработных плат, приростом валового внутреннего продукта. Несмотря на нестабильную внешнюю ситуацию, наблюдается рост уровня доходов и, соответственно, уровня жизни.

«Учитывая значительное количество вакантных рабочих мест, предполагается, что число безработных будет и дальше сокращаться, будут также подрастать зарплаты. А после перестройки потребительских моделей в сторону ранее незнакомых производителей будет сохраняться потенциал реализации отложенного спроса и рост покупок, возможно, даже таких дорогостоящих, как автомобили», — заключает Юлия Стародумова.

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