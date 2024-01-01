Чёрное золото на холсте
Художники написали более 120 картин в жанре индустриального пейзажа
В марте в Центральном выставочном зале Перми прошла выставка «Нефтью едины» (0+), которая стала красивым стартом большой событийной линейки в честь 95-летия нефтяной промышленности Пермского края и Республики Коми.
В прошлом году при поддержке предприятия «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 13 художников отправились в творческое турне по старейшим нефтяным регионам страны — Прикамью и Тимано-Печоре. Работы были выполнены различными материалами — акварелью, маслом, акрилом, глиной и даже нефтью.
Благодаря проекту создана самая большая серия картин на нефтяную тематику. По сути, спустя треть века возрождён из полузабытья жанр индустриального пейзажа. Нефтяной пейзаж без трафаретных штампов романтизма и пафосной плакатной патетики стал художественным свидетельством новейшей истории.
Выставка «Нефтью едины» отправилась в путешествие. С марта по сентябрь картины можно будет посмотреть в Усинске, Ухте, Добрянке и Чернушке. В преддверии Дня нефтяника картины увидят москвичи и гости столицы — они будут доступны для просмотра на ВДНХ в выставочном павильоне №25 «Нефть».
Алла Платонова, министр культуры Пермского края:
— Творцы с очень разными взглядами и подходами посмотрели своими глазами на то, что делают нефтяники, осмыслили это, нашли свою эстетику. Для меня очень важно, что промышленные предприятия так трепетно относятся к работе художников.
Юрий Лапшин, живописец, художественный руководитель Пермской Арт-резиденции, член Союза художников России:
— Этот пленэр дал мощный толчок для того, чтобы создать серьёзные станковые работы, а это невозможно сделать без наблюдений и погружения в среду. Все художники имеют высокий уровень профессионального мастерства, каждый из них нашёл свою тему.
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