Чёрное золото на холсте Художники написали более 120 картин в жанре индустриального пейзажа Поделиться Твитнуть

В марте в Центральном выставочном зале Перми прошла выставка «Нефтью едины» (0+), которая стала красивым стартом большой событийной линейки в честь 95-летия нефтяной промышленности Пермского края и Республики Коми.

В прошлом году при поддержке предприятия «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 13 художников отправились в творческое турне по старейшим нефтяным регионам страны — Прикамью и Тимано-Печоре. Работы были выполнены различными материа­лами — акварелью, маслом, акрилом, глиной и даже нефтью.

Благодаря проекту создана самая большая серия картин на нефтяную тематику. По сути, спустя треть века возрождён из полузабытья жанр индустриального пейзажа. Нефтяной пейзаж без трафаретных штампов романтизма и пафосной плакатной патетики стал художественным свидетельством новейшей истории.

Выставка «Нефтью едины» отправилась в путешествие. С марта по сентябрь картины можно будет посмотреть в Усинске, Ухте, Добрянке и Чернушке. В преддверии Дня нефтяника картины увидят москвичи и гости столицы — они будут доступны для просмотра на ВДНХ в выставочном павильоне №25 «Нефть».

Алла Платонова, министр культуры Пермского края:

— Творцы с очень разными взглядами и подходами посмотрели своими глазами на то, что делают нефтяники, осмыслили это, нашли свою эстетику. Для меня очень важно, что промышленные предприятия так трепетно относятся к работе художников.

Юрий Лапшин, живописец, художественный руководитель Пермской Арт-резиденции, член Союза художников России:

— Этот пленэр дал мощный толчок для того, чтобы создать серьёзные станковые работы, а это невозможно сделать без наблюдений и погружения в среду. Все художники имеют высокий уровень профессионального мастерства, каждый из них нашёл свою тему.

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