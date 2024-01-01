Екатерина Артёмова Новая выставка, книги и баскетбол Афиша на выходные 23-24 марта Поделиться Твитнуть

«Немного страшная выставка» открылась на заводе «Телта» 21 марта. На ней представлены экспонаты из египетских коллекций Пермской художественной галереи и музея истории Пермского университета: магические амулеты, изображения древних богов и богинь, папирус «Книга мёртвых» и другие редко демонстрируемые предметы. В период весенних каникул галерея приглашает школьников на специальные экскурсии, во время которых они смогут узнать историю и необычные ритуалы древних египтян, потрогать макеты пирамид и даже увидеть настоящие мумии. Экскурсия, которая будет проходить в эту субботу, рассчитана на ребят 7-9 лет.

Издательство «Манн, Иванов и Фербер» (МИФ) входит в издательскую группу «Эксмо-АСТ». Специализируется на издании книг о бизнесе, маркетинге, менеджменте, продажах, саморазвитии, тайм-менеджменте, копирайтинге, а также литературы для детей. На ярмарке можно будет полистать и выбрать книги МИФа. Посетители смогут найти как бестселлеры, так и совсем свежие новинки для взрослых и детей.

Новый авторский художественно-просветительский проект Центрального выставочного зала. Выставка посвящена 140-летию Василия Каменского — поэта-футуриста, прозаика, художника и одного из первых русских авиаторов. В экспозиции представлены фотоснимки, статьи, линогравюры, аудиозаписи голоса Василия Каменского из архивов краевого радио, а также подлинные материалы из личных архивов родственников великого пермяка, в том числе живописные и графические работы его самого и его сыновей. Помимо самой выставки, организаторы разработали программу мероприятий. Она включает в себя трансляцию фильма «Самолёт — слово пермское», авторские экскурсии и многое другое.

В этот раз в рамках проекта Пермской синематеки #доксуббота в «Кристалле» пройдёт показ фильма «Воспоминание о городе М». Речь в нём пойдёт о Молотове — такое название носила Пермь с 1940-го по 1957 год. Несмотря на то, что номинально город Молотов просуществовал всего 17 лет, за этот период жизни столицы Прикамья произошло множество важных исторических событий. В своей картине творческая команда режиссёра Бориса Караджева рассказывает о них через воспоминания, кадры кинохроники и фотографии. Среди тех, кто поделился своими воспоминаниями для фильма, — архитектор Мендель Футлик, физик и мемуарист Светлана Усть-Качкинцева, актёр Владимир Дроздов и другие известные пермякам личности.

Проект Наиля Шариязданова Rock Privet существует уже седьмой год и за это время набрал серьёзные обороты: видеоклипы коллектива набирают сотни тысяч просмотров, а уровень шоу неизменно растёт. Гостей концерта Rock Privet в Перми ждут драйвовая программа, все самые любимые мэшапы и эксклюзивные премьеры новых номеров в формате фирменной рок-дискотеки. Организаторы обещают, что будет громко и ярко.

Артист Пермского театра оперы и балета им. Чайковского, скрипач Евгений Слипаков впервые выступит с сольным концертом. Мероприятие станет частью проекта Late Night Concert — ночных концертов в «ДОМЕ» под мерцание свечей. Для гостей прозвучит музыка композиторов XIX-XX веков. В программе — пьесы с элементами славянских, румынских, венгерских танцев. Партию фортепиано исполнит Анастасия Иванова, лауреат международных конкурсов, концертмейстер Пермской оперы.

В минувшую среду БК «Парма» в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ встретился в Краснодаре с местным клубом «Локомотив-Кубань». Игра завершилась со счётом 89:85 в пользу железнодорожников. Сейчас пермская команда занимает пятое место турнирной таблицы с 18 победами при 14 поражениях. В воскресенье «Парме» предстоит встретиться на домашнем паркете с «Енисеем» из Красноярского края, который находится в турнирной таблице на шестом месте.

Спектакль позиционируется как сказочный мюзикл, поставленный с бродвейским размахом и русской душевностью. Это волшебная сказка с превращениями и небывалыми приключениями, которая на языке музыкального театра говорит со зрителями всех возрастов об общечеловеческих ценностях и задаёт философские вопросы. Главный герой Якоб лишается не только друзей и близких, но и собственного имени, а также собственного лица, и оказывается на перепутье. Куда идти дальше? Что делать, если помощи ждать неоткуда? Где искать поддержки, если от тебя отвернулись даже те, кто был дорог тебе? Как найти своё счастье и любовь, если каждый говорит о внешности, но никто не думает про душу?

По сюжету пьесы драматурга Ирины Васьковой Варя и Катя снимают квартиру с совмещённым санузлом. Через три года в их мире произойдут существенные, хоть и не видные глазу перемены. Автор пьесы чередует эпизоды «тогда» и «теперь», из которых зритель сам должен догадаться о том, что было между. Такая модель вкупе с содержанием обыденных домашних бесед юных фиф призвана во всей полноте и противоречивости явить образ томящейся женщины: не то от любви, не то от одиночества. Спектакль играет Пермский Молодёжный театр.

Anime Symphony Japan — международный музыкальный проект, созданный в Японии компанией Aim Village. В России проект всегда представляет его создатель, продюсер и художественный руководитель — японский дирижёр Кеничи Симура. Под его управлением симфонический оркестр исполнит в пермском ДК им. Солдатова лучшие саундтреки из легендарных японских аниме: Neon Genesi, Evangelion, Attack on Titan, Princess Mononoke, Howl’s Moving Castle и др.

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