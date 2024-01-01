Екатерина Артёмова Джаз, мумии и симфония аниме Афиша на неделю 18-24 марта Поделиться Твитнуть

Спектакль, созданный к 300-летию Перми по мотивам одноимённого романа писателя Алексея Иванова, представляет собой уникальный образец синтетического искусства: вокал, пластика, драматическое существование актеров органично соединяются с элементами кукольного театра и эффектной сценографией. Нарочитая театральная условность действия позволяет отвлечься от романа и тем более фильма по этому произведению. Это сочинённый мир, в котором любовь не идеальна, музыка математична, а металлическая сила Пришлых проваливается в мягкие мхи и доброту Местных.

Одноактный балет на музыку Чавелы Варгос, посвящённый жизни и творчеству одной из самых известных художниц XX века — Фриды Кало. Автор спектакля через хореографию постарается показать силу женщины, прошедшей через испытания, но сохранившей самое главное — любовь к жизни. В постановке нет строгой сюжетной линии, но есть образы картин, которые стали отражением жизни художницы и лучше любых слов описывают её жизнь. Как и сюрреалистичные полотна Фриды Кало, балет наполнен символами и знаками, создавая головоломку для зрителя. Неслучаен и выбор музыки — Чавела Варгас была близкой подругой художницы и свидетелем её жизни долгие годы.

Концерт для тех, кто любит яркую музыку джаза и не только, а также стильные вечера в «Триумфе». В программе — джаз и соул. Музыканты группы Just Friends создают новые необычные аранжировки и добавляют яркие композиции, в которые публика влюбляется с первых секунд. Визитной карточкой коллектива является мощный голос певицы Екатерины Смирновой. Организаторы обещают, что, придя на выступление, вы точно захотите петь и танцевать вместе с ней, забудете обо всём и перенесётесь в атмосферу зажигательной вечеринки.

Концерт коллектива RAMMproJect, который на волне любви к музыке Rammstein добился потрясающей идентичности звучания, неотличимого от оригинала. В течение двух часов будут звучать песни Sonne, Du hast, Ich will, Engel и другие известные композиции немецкой метал-группы. Живое звучание легендарных хитов дополнит яркое шоу со спецэффектами.

Музыкальный фэнтезийный фильм режиссёра Ильи Учителя по мотивам одноимённого мультфильма 1979 года. По сюжету, царь собирается выдать свою дочь Забаву за красавца Поля, единственного наследника богача Полкана, вот только царевна хочет выйти замуж по любви. Её неожиданное знакомство с простым, но честным и обаятельным матросом Иваном вносит смуту в планы хитреца Поля заполучить корону. И если в руках злодея темная магия и богатство, то на стороне Ивана — волшебные существа, любовь и мечта.

Выставка позволяет заглянуть в эпоху Птолемеев и познакомиться с традиционными ритуалами древних египтян, их представлениями о жизни, иероглифическим письмом, канонами изображения богов и другими характерными чертами древнеегипетской культуры. В экспозиции представлены предметы из египетских коллекций Пермской художественной галереи и музея истории Пермского университета: магические амулеты и статуэтки ушебти (предметы погребального культа), изображения древних богов и богинь, папирус «Книга мёртвых» и другие редко демонстрируемые предметы. Также впервые после реставрации будут показаны две древнеегипетские мумии из собрания галереи.

«Нетихая жизнь» — антитеза значению слова «натюрморт», которое переводится как «тихая, спокойная жизнь». В более ранней, французской интерпретации, это слово трактовалось с несколько другим смыслом, а именно «nature morte» — «мёртвая натура». Изначальная противоположность в названии одного и того же жанра стала постепенно стираться, расширяя его границы. Изображая предметный мир, художник не только созерцает и восхищается бесконечностью форм, но и оживляет его образами и смыслами. Но как проявляется эта жизнь? Действительно ли она тиха и умиротворённая? А может быть, мы не всегда чувствительны к тонким вибрациям материального мира? Авторы представленных в экспозиции работ, каждый по-своему, пытаются ответить на эти вопросы.

В субботу в стенах арт-пространства пройдет мастер-класс художника-мозаичиста Надежды Пановой «Мозаичное зеркало». Участники вместе с мастером придумают и составят мозаичную композицию из стекла, камня, керамики, гальки, металла, перламутра, бамбука, пуговиц и ракушек, узнают секреты работы с мозаикой и профессиональным инструментом. Все материалы входят в стоимость мастер-класса.

Артист Пермского театра оперы и балета им. П.И. Чайковского, скрипач Евгений Слипаков впервые выступит с сольным концертом. Мероприятие станет частью проекта Late Night Concert — ночных концертов в «ДОМЕ» под мерцание свечей. Для гостей прозвучит музыка композиторов XIX—XX веков. В программе — пьесы с элементами славянских, румынских, венгерских танцев. Партию фортепиано исполнит Анастасия Иванова, лауреат международных конкурсов, концертмейстер Пермской оперы.

Anime Symphony Japan — международный музыкальный проект, созданный в Японии компанией Aim Village. В России проект всегда представляет его создатель, продюсер и художественный руководитель — японский дирижёр Кеничи Симура. Под его управлением симфонический оркестр исполнит в пермском ДК им. Солдатова лучшие саундтреки из легендарных японских аниме: Neon Genesi, Evangelion, Attack on Titan, Princess Mononoke, Howl’s Moving Castle и другие.

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