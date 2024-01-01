Екатерина Артёмова Творческие встречи, сюрреализм и весенняя ярмарка Афиша уикенда 15-17 марта Поделиться Твитнуть

В арт-пространстве «Другие круги» с 6 марта проходит персональная выставка Оксаны Горбуновой «Там, где я есть», состоящая из картин, написанных художницей под впечатлением от путешествий в Крым, Дагестан и Алтай. В это воскресенье выставка завершает работу. Перед её закрытием, в пятницу, будет уникальная возможность пообщаться с художницей в пространстве выставки. Оксана Горбунова расскажет о путешествиях и впечатлениях, как найти вдохновение и видеть красоту в мелочах, а также ответит на все интересующие посетителей вопросы. Организаторы обещают лёгкий welcome drink, приятное общение и творческую атмосферу.

Сертифицированный арт-педагог и гид музея PERMM Татьяна Менжега предлагает погрузиться в мир сюрреализма. На занятии можно будет познакомиться с ключевыми художниками этого направления модернистского искусства, а также с классиками, работавшими в поле абсурдного, — от Босха до Дали, Магритта и Хаусмана, — и попробуют свои силы в деле соединения несоединимого. Кроме того, участникам мастерской предстоит самим поработать в технике коллажа, которая является одним из любимых приемов сюрреалистов.

Фильм Woman («Женщина») сняли режиссёры Ян Артюс-Бертран и Анастасия Микова, авторы кинобестселлера Human. В Пермь его привёз киноклуб «Доколе» специально для фестиваля We-Fest, который Центр городской культуры в этом году проводит в седьмой раз. Woman — это всемирный проект, собравший рассказы 2 тыс. женщин из 50 стран мира. Героини картины — представительницы самых разных социальных групп и профессий: от глав государств до королев красоты, от водителей автобусов до женщин-фермеров из отдалённых районов. Зритель услышит их личные истории на темы материнства, образования, брака и финансовой независимости.

Событийная программа фестиваля насыщенная. Вечером в пятницу пройдёт концерт фолк-группы «Груша». В субботу состоятся Весенние спортивные игры и волейбольный турнир на снегу «Снежинка». В воскресенье запланированы масленичные гулянья, театрализованное действие с участием музыкальных коллективов и ансамбля «Воскресение», а затем выступление хедлайнера фестиваля — Дениса Клявера. Также в течение этих трёх дней на эспланаде будут работать весенняя ярмарка с товарами пермских производителей, кафе и фудтрак.

Выставка рассказывает о разных спектаклях, поставленных в пермских театрах — драматическом, оперном, ТЮЗе, Новом молодёжном театре, театре «Арлекин», а также на других площадках Перми и за её пределами. Экспозиция объединяет работы 43 авторов в различных техниках: сценография, живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство. «Театральный марафон» задумывался как творческая лаборатория по организации художественного пространства — в рамках проекта студенты-дизайнеры и учащиеся режиссёрского факультета Пермского государственного института культуры получат возможность стимулировать свою творческую фантазию, приближаясь к акту сотворчества.

Предполагается, что в «ДОМЕ» будет целая серия встреч, посвящённых тому, как еда влияет на наше состояние. На первой лекции планируется обсудить общие вопросы. Она будет состоять из двух частей — лекционной, во время которой с докладом выступят специалисты центра интегративной медицины «Альтернатива», и диалоговой, где спортсмены поделятся своим опытом и ответят на вопросы присутствующих.

На этой неделе в рамках программы #доксуббота решили показать не документальное, а игровое кино — картину «Продавец счастливой пиццы» пермского режиссёра Алексея Романова. Сюжет повествует об оптимистичном доставщике пиццы. Всякий раз главный герой продолжает двигаться вперёд: он знает, что за каждым заказом стоит человеческая история; выслушать, а иной раз и помочь — это единственное, что действительно имеет для него значение. По словам самого режиссёра, на съёмки этой истории его вдохновил молодой человек, который развозил вегетарианскую пиццу. В эпизодах фильма снялись пермский музыкант Александр Смирнов и известный рэпер, пермяк Сява. Он же написал саундтрек для фильма.

Камерная опера для пяти голосов по одноимённой пьесе Дмитрия Данилова. Действие происходит в обычной городской квартире, избыточно заставленной разной бытовой техникой. При появлении странных курьеров, которые привезли программисту Серёже таинственную посылку, техника чудесным образом оживает и обретает самостоятельное существование. Помимо вокалистов в спектакле участвует оркестр настоящих бытовых приборов. Перед показами в 18:00 в фойе малой сцены состоятся первые встречи лектория «Сцены-Молот»: композитор и режиссёр Владимир Раннев расскажет о музыке в современном театре. Вход на лекции — бесплатный, по билетам на спектакль.

В воскресенье в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» пройдут широкие масленичные гулянья. На территории музея будут работать три масленичные площадки. Рядом с усадьбой Ф.Ф. Васильевой — народная Масленица, у Богородицкой церкви — потешная, детская Масленица, на торжке — Масленичный разгуляй. В течение всего дня в национальных усадьбах будут проводиться мастер-классы по изготовлению масок и атрибутов для масленичного ряжения, кукол-маслениц из соломы и игрушек из лыка. Также посетители смогут трижды попрощаться с зимой и сжечь три масленичных чучела: в 13:00, 15:00 и 17:00.

Большое выступление рэп-исполнителя Дельфина в Перми. Программа органично объединит песни из нового альбома «Прощай оружие» с наиболее яркими треками Дельфина из прошлых работ. Обжигающий звук и воспламеняющая лирика традиционно будут усилены эффектным световым шоу и мультимедийными визуализациями, дополняющими музыкальную стихию исполнителя.

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