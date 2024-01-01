Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Пермская опера занимает особое место в моей жизни» Звезда мировой оперной сцены Зарина Абаева — о сотрудничестве с легендарным дирижёром Зубином Метой, работе с Теодором Курентзисом и о том, как она оказалась в Перми Поделиться Твитнуть

— В Израиле вы выступили с филармоническим оркестром под управлением Зубина Меты. Он сам пригласил вас на эти концерты?

Зарина Абаева

Фото: Фатима Абаева

— Да, меня пригласил маэстро. Я должна была приехать не с ариями, а с концертным исполнением «Трубадура» Верди, но из-за войны в Газе проект не состоялся. Программу заменили на симфоническую, и я уже думала, что не приеду, но буквально две недели назад мой агент мне сообщил, что маэстро специально включил в программу арии Верди, потому что очень хочет, чтобы я приехала и спела здесь. Пришлось готовиться в кратчайшие сроки: Елизавету из «Дона Карлоса» я раньше не пела, это у меня премьера, пришлось срочно выучить эту арию.

— Как Мета вас ценит! Вы давно сотрудничаете с маэстро?

— С прошлого сезона. Это началось для меня неожиданно: в апреле прошлого года мне позвонил мой агент и сказал, что нужно срочно лететь во Флоренцию, потому что Зубин Мета услышал мою запись и я ему очень понравилась. Просто в «Ютубе» увидел! Меня пригласили петь Дездемону в «Отелло» Верди. Я эту партию раньше не пела, у меня не было времени её учить, моей дочери Софии не было ещё года… Однако Зубин настаивал, я вызвала свою маму из Владикавказа, выучила партию буквально за семь дней, и мы вместе с мужем и дочерью полетели во Флоренцию. Как только прилетели, я сразу же пошла на репетицию. Почти сутки летели — и сразу же репетиция с Зубином Метой!

— Как всё прошло?

— Прекрасно! Был потрясающий состав певцов: Арсен Согомонян, Лука Сальси. Я очень волновалась! Любая певица мечтает работать с такими коллегами и таким маэстро.

— Я слышала, у него дочь зовут Зарина?

— Первый его вопрос, как только мы встретились, был: «Откуда у вас такое имя, кто вас так назвал?» Тут же показал фото своей дочери в телефоне…

— У него к вам отеческие чувства?

— Наверное! Мне с ним очень легко и хорошо. У него прекрасное чувство юмора, и он со мной пытается говорить по-русски: «Ну что, завтра отдых?» Вчера приехали поздно вечером из Хайфы, он меня провожает в отель: «Ну что, домой? Увидимся по… по…» Я ему подсказываю: «Послезавтра!» Он потрясающий. Иногда я чувствую себя как во сне! Он же более 50 лет был в Израильской филармонии главным дирижёром! Мне показали исторические фотографии, и я увидела, какие великие музыканты с ним играли на этой сцене — и Ойстрах, и Перельман, и Баренбойм, и Джесси Норман… Переполняют эмоции!

— Вы родом из Северной Осетии. Как вас занесло в Пермь?

— Да, я родом из Владикавказа. У нас отличная вокальная школа. Я училась у того же педагога, что и Вероника Джиоева, — у Нелли Ильиничны Хестановой во Владикавказском музыкальном училище. Она дала фундамент профессии и мне, и Веронике. Я очень благодарна ей: именно она обеспечила мне всё, что у меня сегодня есть, без неё я бы не состоялась как певица. Её уже нет с нами, но каждый раз, когда мне говорят, что у меня хорошая школа, я о ней вспоминаю. Вчера бывший директор Израильской филармонии, который с Зубином Метой тут работал 50 лет, подошёл ко мне и спросил: «Я просто не представляю, как у тебя получается такое пение! Откуда ты взяла эту технику, это владение голосом? Наверное, училась в Италии?» Я говорю: «Нет, во Владикавказе!»

После того как я окончила Гнесинскую академию, я поступила в магистратуру, начала преподавать. Однако Нелли Ильинична очень волновалась по поводу моей сценической карьеры и всё время мне говорила: «Нужно ехать! Нужно ехать куда-то прослушиваться. Ты уже должна работать в театре!»

Тут как раз Теодор Курентзис начал работать в Перми, а я была фанаткой Теодора! С 2006 года я не пропускала ни одного его концерта в Москве. Когда я была студенткой и были проблемы с деньгами, мы правдами и неправдами проникали на концерты, долго ждали, просили, чтобы нас пропустили… Я умудрялась попадать на все концерты Теодора и, конечно, мечтала с ним поработать. Когда я узнала, что он работает в Перми, поехала к нему прослушиваться. Он меня послушал и больше не отпустил: дал пять дней, чтобы я собрала вещи и приехала в Пермь с ним работать.

Тогда моя жизнь перевернулась. Мы с моим нынешним мужем ещё не были женаты, но уже были вместе. Александр остался в Москве, у него уже была тогда хорошая работа. Я уехала в Пермь. Это было серьёзное испытание для наших отношений. Мы целый год практически не общались, но всё же поняли, что должны быть вместе.

Да, очень сложный был для меня период, очень. Но всё, что ни делается, всё к лучшему! Я рада, что всё так сложилось.

— Сейчас вы продолжаете общаться с Теодором?

— Да, время от времени общаемся. Когда он выступает в Москве, я обязательно посещаю его концерты. К сожалению, ему пока нечего мне предложить для совместной работы, у него сейчас больше симфонической музыки.

— Вашей малышке Софии полтора года. Как вам удаётся совмещать работу, да ещё и в разных городах и странах, с материнством?

— Мы стараемся не расставаться, на гастроли ездим всей семьёй. Софии было два с половиной месяца, когда мы полетели на первые наши гастроли — в Германию. Она была со мной в Баден-Бадене и в Дортмунде. Тогда Теодор предложил мне спеть Реквием Верди, и от такого предложения я не могла отказаться! С тех пор София всё время со мной, она была со мной, например, в Италии, где мы работали с очень известным израильским дирижёром Даниэлем Ореном, выпускали «Мадам Баттерфляй».

— Ваш дом в Москве, а основное место работы в Перми. Вы не собираетесь расстаться с Пермской оперой?

— Нет! Пермская опера занимает особое место в моей жизни. Это мой первый театр и самый любимый. В Перми прекрасная публика, очень душевные коллеги, к тому же нам в этом театре предлагают очень хорошие условия для работы. Я очень люблю Пермь, всегда с радостью приезжаю. Мы дружим с Надей Павловой, постоянно созваниваемся, и она того же мнения.

— Сейчас вы репетируете «Тоску»…

— Пока не буду ничего говорить, чтобы не раскрывать секретов!

— Фёдор Федотов, как всегда, блещет неукротимой фантазией?

— Мне прекрасно работается с Федей, он потрясающий парень, очень талантливый. Думаю, что у него большое будущее.

— Каковы ваши планы после «Тоски»?

— В конце апреля я лечу в Швейцарию, у меня в Женеве и Лозанне Реквием Верди с очень знаменитым дирижёром Мунг-Вун Чунгом. Потом у меня Португалия. Я вообще в этом сезоне много пою в Португалии, открывала сезон в сентябре в театре Сан-Карлуш в Лиссабоне, и даже президент страны присутствовал на премьере «Мадам Баттерфляй» в постановке Якопо Спиреи. Он классный режиссёр, мы очень сдружились, мне понравилось, как он работает.

На 2025 год есть предложение поработать вместе с Валентином Урюпиным — «выпускником» оркестра musicAeterna. Он стал большим европейским дирижёром, но те, кто работал с Теодором в Пермской опере, всегда помнят друг о друге и рады новым встречам.

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