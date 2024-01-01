Екатерина Артёмова В поисках спокойствия В Прикамье растёт спрос на антидепрессанты и услуги психологов Поделиться Твитнуть

За последние пять лет количество отпускае­мых аптеками Прикамья упаковок антидепрессантов выросло более чем на 80%, а в психологических центрах и на онлайн-платформах по подбору психологов фиксируют увеличение числа обращений за психологической помощью. Эксперты прогнозируют, что в ближайшей перспективе эти тренды сохранятся. Также, по их мнению, продолжится рост интереса к получению образования в области психологии, хотя уже сегодня на рынке труда наблюдается высокая конкуренция среди таких специалистов.

Счёт идёт на упаковки

Аналитики компании DSM Group (занимается исследованиями фармрынка) предоставили информацию о динамике потребления антидепрессантов в Пермском крае за последние пять лет. По данным компании, в 2019 году в регионе было продано 142,8 тыс. упаковок таких препаратов. В 2020-м их продажи снизились на 22,5%, до 110,7 тыс. пачек. Однако затем начался ежегодный прирост спроса на такие лекарства: в 2021 году аптеки Прикамья отпустили 122,1 тыс. упаковок антидепрессантов (+10,3% к предыдущему году), в 2022-м — 218,8 тыс. упаковок (+79%), в 2023-м — 259,9 тыс. (+18,9%).

В целом если сравнивать 2023 год с 2019-м, то потребление антидепрессантов в Пермском крае в упаковках за это время выросло на 82%. В денежном выражении объём их продаж за пять лет увеличился на 187,3% — с 50,8 млн до 146 млн руб.

В среднем по России продажи антидепрессантов за пять лет выросли на 59,1% в упаковках и на 121,6% в денежном выражении.

Генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк связывает увеличение спроса на антидепрессанты с повышением уровня тревожности и депрессивных состояний у населения.

«Люди всё больше уделяют внимание своему здоровью и обращаются к врачам, которые выписывают соответствующие лекарственные препараты. Объём потребления антидепрессантов в России в целом в 2023 году вырос до 17 млн упаковок. Это одна из немногих групп лекарственных препаратов, которая растёт в упаковках, причём высокими темпами. Как и для всего рынка, в этой группе наблюдается увеличение спроса на антидепрессанты высокого ценового диапазона», — рассказал Сергей Шуляк.

О росте потребления антидепрессантов в Прикамье говорят и сами аптеки. Так, в интернет-аптеке «Сбер Еаптека», которая начала работать в столице региона в марте 2021 года, сообщили, что в марте 2022-го продажи антидепрессантов в Перми выросли более чем на 144% год к году. В марте 2023-го прирост составил чуть более 28% к марту 2022 года. Также сервис зафиксировал увеличение потребления успокои­тельных и седативных средств: в 2022 году их продажи в Перми выросли на 118% относительно 2021-го, в 2023-м — ещё на 25%.

В «Сбер Еаптеке» отмечают, что рынок конкретно антидепрессантов растёт во всём мире. Среди причин такой динамики в пресс-службе сервиса называют повышение уровня информированности населения, внимание работодателей к вопросам здоровья и благополучия сотрудников, улучшение доступности медицинской помощи.

«В России к этим факторам следует добавить изменение социальных стереотипов. Современные молодые люди больше не стесняются обращаться к специалистам и получать эффективную фармацевтическую помощь. Также расширился спектр применения препаратов в медицине», — поясняют в «Сбер Еаптеке».

По данным DSM Group

Уход стереотипов, новости и стресс

Существенно вырос за последние пять лет и спрос на психологическую помощь. По данным сервиса по подбору психологов Alter, количество новых клиентов платформы в 2023 году выросло в 13 раз по сравнению с 2019-м. Информацию о том, из какого региона клиенты, сервис не хранит: проходя анкету на сайте Alter, пользователь не указывает свой город. Однако число заходов на сайт из Пермского края к 2023 году выросло в шесть раз относительно 2019 года.

Основные запросы к психологам за последние годы при этом не сильно изменились. По данным сервиса, уже как минимум три года топ наиболее популярных запросов составляют проблемы с самооценкой, повышенная самокритика, сложности с пониманием собственных эмоций, потребностей и желаний. Единственный запрос, по которому видна сколь-нибудь значимая динамика, — желание проработать отношение к деньгам: в 2023 году он вырос на 11% по сравнению с 2022-м.

Сооснователь Alter практикующий психолог Ольга Китаина считает, что спрос на психологическую помощь продолжит расти.

«Ментальное здоровье людей ухудшается по всему миру: в последние годы мы испытываем всё больше стресса из самых разных источников, а также постоянно находимся под воздействием мощного новостного шума. То есть состояние людей дестабилизируют как сами события, так и непрерывное информирование о них. Если параллельно будет ухудшаться экономическая ситуация, это станет дополнительным триггером. Нельзя не упомянуть и следствия событий на Украине: люди с ПТСР, которые возвращаются домой из зоны боевых действий, множество семей, которые потеряли родственников, и так далее — представителям всех этих групп также будет требоваться помощь», — говорит она.

Вместе с тем Ольга Китаина обращает внимание, что встаёт финансовый вопрос: будут ли у людей деньги на работу со специалистом или на медикаменты, назначенные врачом-психиат­ром.

«Качественная психологическая помощь стоит довольно дорого — в том числе потому, что психологи постоянно проходят дополнительное обучение и повышение квалификации за свой счёт. Не все потенциальные клиенты, особенно в регионах, могут себе позволить оплачивать психотерапию», — отмечает сооснователь Alter.

В Центре психолого-педагогической помощи ПГНИУ тоже отмечают сильный рост числа обратившихся за психологической помощью в последнее время.

«Это может быть связано, с одной стороны, с повышением уровня психологической культуры, вниманием не только к физическому, но и к ментальному здоровью. С другой стороны — с тем, что отступают наблюдавшиеся ранее стигматизация и стереотипы в отношении человека, обратившегося к психологу, неверное истолковывание и понимание сущности психологической помощи, слияние профессий «психолог» и «психиатр» в сознании населения», — полагает психолог центра, доцент кафедры психологии развития ПГНИУ Лина Зарипова.

Динамика на рынке труда также говорит о росте спроса на услуги психологов. По данным рекрутинговой платформы HeadHunter, в 2019 году в Пермском крае было опубликовано 15 вакансий штатных психологов в клиники и специализированные центры психологической помощи, в 2023 году — 63 вакансии.

Также увеличился спрос на корпоративных психологов, бизнес-тренеров и коучей: в 2019 году в регионе было 58 таких вакансий, в 2023-м — 70.

«Компании не только повышают зарплаты, но и в целом улучшают условия работы. В частности, расширяют нематериальный мотивационный пакет за счёт дополнительных программ по психологическому здоровью, карьерному росту. Пока в большинстве своём бизнес находится в начале пути. Вместе с тем, по нашим опросам, в ПФО 51% респондентов за­явили, что хотят иметь программы по измерению стресса на работе, 46% указали на потребность в мастер-классах по личностному развитию, 43% хотят корпоративного психолога, 28% — арт-терапию, 23% — психологическую помощь онлайн, 14% — горячую линию психологической помощи», — сообщают в пресс-службе HeadHunter.

Медианная зарплата психологов в Прикамье за пять лет выросла на 30% — с 22 тыс. руб. в 2019 году до 28,5 тыс. руб. в 2023-м.

Я б в психологи пошёл, пусть меня научат

Объём предложения услуг психологов на рынке сегодня тоже большой. В целом по России за 2023 год было опубликовано или обновлено 498,8 тыс. резюме психологов, в Пермском крае — более 5 тыс. резюме.

«При этом в январе 2024 года на одну вакансию психолога приходилось 17,4 резюме, иными словами, конкуренция среди таких специалистов очень высокая», — говорят в HeadHunter.

Количество психологов, зарегистрированных на платформе Alter, за период с 2019 по 2023 год выросло почти в пять раз — с порядка 200 специа­листов до более 1 тыс. человек. Из Перми с платформой сейчас сотрудничают шесть психологов.

Несмотря на высокую конкуренцию на рынке труда, интерес к профессии психолога и получению соответствующего образования не снижается. В онлайн-школе психологических профессий «Психодемия» (входит в образовательный холдинг Ultimate Education) сообщили, что число заявок на обучение из Пермского края в период с 2019 по начало 2024 года выросло в 400 раз.

«Спрос на обучение психологическим профессиям растёт пропорционально спросу на услуги психологов в России — просвещённость людей в вопросах психологического здоровья повышается, а вместе с ней растёт и желание обратиться за квалифицированной помощью. К тому же исследования неоднократно фиксировали, что на спрос на услуги психологов и специалистов также влияет повышенный уровень тревоги населения на фоне глобальных событий», — объясняет операционный директор «Психодемии» Александра Караваева.

В компании прогнозируют, что спрос на обучение таким профессиям в ближайшей перспективе продолжит расти минимум на 20–25% в год — как в связи с продолжающимся увеличением спроса на услуги таких специалистов, так и в связи с ростом самого рынка онлайн-образования.

Риска перенасыщения рынка квалифицированными кадрами в «Психодемии» не видят.

«Во-первых, у клиентов психологических услуг есть потребность в качественной помощи, и с повышением просвещённости населения в вопросах психологического здоровья рынок может регулироваться естественным образом — клиенты просто не будут выбирать специалистов, в чьих навыках они не уверены. Во-вторых, порой психологии учатся не для того, чтобы вести практику, — часть студентов учебных заведений, обучающихся психологии, выбирают освоить профессию для себя, чтобы интегрировать знания в опыт на текущих должностях — топ-менеджеров, руководителей среднего звена, HR-менеджеров и других», — считает Александра Караваева.

Лина Зарипова также отмечает, что интерес к психологии и психологическому знанию сейчас высокий, что способствует увеличению рынка образовательных услуг в этой сфере.

«Но вместе с тем качество профессионального образования не всегда соответствует требованиям, которые предъявляются к деятельности психолога, и сегодня это остаётся острым вопросом. Психолог всегда находится в образовательном процессе, и мы можем говорить о том, что это является принципиальным условием развития компетенций специалиста и показателем его профессио­нализма, фактором качества психологической помощи. В этой связи хочется подчеркнуть важность выбора специалиста, внимательность к выбору организации, которая будет оказывать психологическую помощь», — резюмировала доцент кафедры психологии развития ПГНИУ.

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