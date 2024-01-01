Екатерина Артёмова Кино, концерты и масленичные гуляния Афиша на неделю 11-17 марта Поделиться Твитнуть

Первая саунд-арт инсталляция в музее. Её автор — пермский медиа-художник Костя Дьячков. Основой звукового материала стали полевые записи в местах сбора и утилизации твёрдых бытовых отходов, модифицированные с помощью звукового синтеза и смикшированные в финальный проект. «Полигон» стал звуковым ландшафтом recycle-инсталляции «Баньян», созданной из 20 тыс. пластиковых бутылок. Оба проекта сфокусированы на проблемах экологии и призваны сподвигнуть зрителей на практики ресайклинга и бережного отношения к окружающему нас миру.

Сольный концерт двадцатилетнего пианиста Сергея Давыдченко, который несмотря на молодость, неоднократно побеждал на серьёзных конкурсах и хорошо известен многим меломанам. В программе концерта: симфония №1 ре мажор «Классическая» Сергея Прокофьева, концерт для фортепиано и камерная симфония для струнного оркестра Дмитрия Шостаковича, дивертисмент для струнного оркестра Белы Бартока.

Фильм норвежского режиссёра Кристофера Боргли. Главный герой — обычный профессор. Внезапно он начинает появляться во снах других людей, и его жизнь переворачивается с ног на голову. В одночасье он становится самым узнаваемым человеком не только у себя в городе, но и во всем мире. Профессора приглашают на телевизионные шоу, о нём пишут газеты, а толпы папарацци и поклонников жаждут его внимания. Но эйфория от всеобщей любви и славы проходит так же внезапно, как возникла. Ведь радостные сны имеют обыкновение сменяться страшными, а соответственно и реальная жизнь героя оказывается под угрозой.

Спектакль поставлен Свободным театром современного танца. В основу драматургии постановки легли песни группы OQJAV (российская инди-поп-группа из Москвы, образованная в 2012 году музыкантами из Перми и Екатеринбурга), стихи фронтмена OQJAV Вадика Королева, а также известная всем история трёх сестёр из одноимённой пьесы Антона Чехова. Сам сюжет основан на рассуждениях о трансформациях, которые происходят с человеком, сменившим родной провинциальный город на мегаполис.

Джазовый концерт из двух отделений, который унесёт зрителей в золотую эру Голливуда. На музыкальном вечере будут исполнены джазовые композиции из фильмов 1940х-2000х годов, который благодаря кинематографу стали настоящими хитами. Вокал — Ирина Митяшина, клавиши — Вячеслав Жижилев.

Российская инди-группа «Комсомольск» основана в 2017 году в Москве. На данный момент состоит из четырёх музыкантов. В своих ироничных текстах коллектив сочетает вечные темы с приметами настоящего, кладя строчки на мажорную гитарную поп-музыку. С 2023 года группа выступает редко, фестивали и масштабные гастроли не проводит, а даёт только отдельные большие сольные концерты. На встрече в Перми «Комсомольск» предстанет со специально подготовленной большой программой и кое-какими приятными сюрпризами.

Фильм Woman («Женщина») сняли режиссёры Ян Артюс-Бертран и Анастасия Микова, авторы кинобестселлера Human. В Пермь его привёз киноклуб «Доколе» специально для фестиваля We-Fest, который Центр городской культуры в этом году проводи в седьмой раз. Woman — это всемирный проект, собравший рассказы 2000 женщин из 50 стран мира. Героини картины — представительницы самых разных социальных групп и профессий: от глав государств до королев красоты, от водителей автобусов до женщин-фермеров из отдалённых районов. Зритель услышит их личные истории на темы материнства, образования, брака и финансовой независимости.

Zoloto — псевдоним поп-певца Владимира Золотухина из Казахстана. Его творчество позиционируется как новая форма великой поп-музыки, свободной от рамок формата и правил звучания какого-либо жанра. В песнях Zoloto сочетаются цитаты Андрея Губина, Шуры, рэп «масло чёрного тмина», соло на электрогитаре и нежные партии на фортепиано. В конце февраля певец сообщил об окончании записи нового альбома и начале большого тура, во время которого он будет презентован. В общей сложности тур охватывает 24 города РФ.

Новый формат тура от «Губахи». Организаторы встретят участников утром в субботу с «Горнолыжного экспресса» прямо на железнодорожной станции и оттуда поведут за впечатлениями. В рамках программы запланирован пеший маршрут в Каменный город, подъём на кресельной канатной дороге на гору Крестовую и обзорная экскурсия на её вершине, катания на снежном банане и празднование Масленицы, а вечером — отправление обратно в Пермь.

В воскресенье в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» пройдут широкие масленичные гуляния. На территории музея будут работать три масленичных площадки. Рядом с усадьбой Ф.Ф. Васильевой — народная Масленица, у Богородицкой церкви — потешная, детская Масленица, на торжке — Масленичный разгуляй. В течение всего дня в национальных усадьбах будут проводиться мастер-классы по изготовлению масок и атрибутов для масленичного ряжения, кукол-маслениц из соломы, созданию игрушек из лыка. Также посетители смогут трижды попрощаться с зимой и сжечь три масленичных чучела: в 13:00, 15:00 и 17:00.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.