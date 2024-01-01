Совет на миллион Как правильно выбрать финансового советника Поделиться Твитнуть

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В России не стихает спрос на инвестиции. В прошлом году количество частных инвесторов на Мосбирже выросло на 6,7 млн человек и достигло 30,2 млн, за январь было открыто ещё полмиллиона новых брокерских счетов. Интерес могут подогревать ожидаемое снижение ставок в экономике, щедрые дивиденды и новые имена на рынке. Аналитики компании «БКС Мир инвестиций» прогнозируют рост российского рынка акций на 30% за ближайший год. При этом в условиях неспокойной геополитики к активам следует подходить избирательно, и всё чаще граждане обращаются за помощью профессионала, даже если до консультанта тысячи километров и несколько часовых поясов.

На российском рынке продолжают активно развиваться услуги финансовых советников. Это неудивительно, учитывая, какими темпами население выходит на биржу. Деятельность таких специалистов сложно переоценить, ведь без особых компетенций трудно разобраться в хитросплетениях мировой и российской экономики, учесть все нюансы, тенденции и понять перспективу.

Финансовый советник — специалист, который имеет все возможности (и сертификаты) для анализа текущей ситуации на рынках, за его плечами стоит серьёзный аналитический ресурс, профессиональная экспертиза. К такому советнику стекается масса информации, благодаря которой он может дать ответ инвестору на множество актуальных вопросов — как частных (например, стоит ли покупать или продавать ту или иную бумагу), так и более глобальных (как достичь поставленной финансовой цели).

Финсоветник способен адекватно оценить события в экономике страны и мира, дать свои прогнозы по конкретному эмитенту, опираясь на финансовые данные компании. Причём это не только профессиональный эксперт в инвестициях, но ещё и в чём-то психолог: нередко финсоветники уберегают инвесторов от поспешных эмоциональных решений.

Развитие дистанционного обслуживания в России за последние годы шагнуло далеко вперед, так что с финсоветником крупнейших инвестиционных компаний клиент может взаимодействовать из любой точки страны и мира. Появилось даже такое понятие, как виртуальный офис брокера. Например, удалённо можно провести аудит портфеля, обсудить наиболее перспективные инвестиционные идеи, выбрать подходящие активы. Открыть брокерский счёт и инвестировать можно через мобильное приложение. А те люди, кому по-прежнему важен живой контакт со специалистом, всегда могут прийти в офис компании.

«Клиент при желании может встретиться со своим финансовым советником как в отделении компании, так и в другом удобном для него месте, обсудить любые вопросы лицом к лицу. При таком общении формируется доверительная атмосфера, личная беседа зачастую позволяет лучше понять цели, предпочтения и ожидания человека, его эмоциональный настрой», — объясняет руководитель региональной сети «БКС Мир инвестиций» Сергей Данилов.

Другими словами, каждый сам для себя решает, какой способ получения финансовых консультаций выбрать — офис, встреча в кафе или другом комфортном месте, звонок по телефону, общение в мессенджерах с персональным инвестиционным консультантом. Конечно, некоторые операции доступны только в офисах — к примеру, внесение наличных средств на счёт или покупка «бумажной» валюты.

Перед тем как выбрать финансового советника, стоит ознакомиться с единым реестром инвестиционных советников на сайте ЦБ, где перечислены компании, которым официально присвоен статус инвестиционного консультанта. Чтобы в него попасть, необходимо соответствовать жёстким требованиям регулятора.

Примечательно, что финсоветники востребованы у разных групп инвесторов. Грамотный и своевременный профессиональный взгляд важен и новичку, стремящемуся избежать ошибок, и опытному инвестору, желающему сократить время на поиск и изучение нужных данных или новых инвестидей. Обозначить цели, сформировать финансовый план, проконсультировать по портфелю ценных бумаг — всё это в компетенциях советника.

Он может привлечь в помощь других специалистов — к примеру, персонального брокера, управляющего активами. Таким образом, инвестор может подобрать себе настоящую команду профессионалов для работы с финансами. Это очень важно, особенно в текущее турбулентное время.

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