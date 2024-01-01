Екатерина Артёмова Моноспектакль, винный фестиваль и хоккей Афиша уикенда 1-3 марта Поделиться Твитнуть

Фильм сняла режиссёр из Перми Любовь Мульменко. Он позиционируется как терапевтическое кино о важном: если любовь, то сначала к себе и своим «странностям». По сюжету, продавец рыболовных снастей Иван вдруг влюбляется в балерину местного театра. Он — неисправимый романтик с грёзами о любви «как в книжках», она — обожглась прошлыми отношениями и уже не верит в романтику. Дальше картина рассказывает, что в итоге вышло из столкновения этих двух разных вселенных. После сеанса запланирована встреча с Любовью Мульменко, во время которой у зрителей будет возможность обсудить фильм с ней самой.





Часовой спектакль поставлен по одноимённой пьесе, которая стала первым драматургическим опытом актрисы Люси Прохоренко. Она же сама будет и исполнителем. «Пьяный «космонавт» — монодрама о зависимости, показывающая, как человека, который ищет опору и не может найти её в себе, влекут соблазны. Именно так героиня попадает в космос, где чёрная дыра затягивает и безвозвратно меняет её. Пьеса вошла в шорт-лист Международного конкурса коротких пьес Stories V.





Каждый концерт будет состоять из двух отделений. Студенты училища исполнят сцены из «Тщетной предосторожности», испанский танец из «Лебединого озера», pas-de-deux из «Венецианского карнавала» и «Сильфиды», pas-de-trois из «Феи кукол», вариации из балета «Пахита» и многое другое. В театре предупреждают, что в программах концертов возможны изменения.





На пермской «Даче Деда Мороза», которая находится в отреставрированном здании дачи А.В. Синакевича, стартует тематическая развлекательная программа для детей, посвящённая встрече весны. Длительность одного сеанса — 1 час 30 минут. За это время гости успеют поучаствовать в различных играх и забавах, пройти мастер-класс по созданию лоскутной куклы и выпить чай из самовара с сушками и сладким леденцом. Возможно как индивидуальное посещение, так и групповое (до 30 чел.). Билеты необходимо приобрести заранее на сайте городских зрелищных касс.





Каждые выходные в Пермской Арт-резиденции проходит программа «Бали в Перми». В эту субботу она начнётся с часовой чайной церемонии и стояния на гвоздях, затем — час парной йоги с преподавателем Татьяной Бойович, после — час аромапрактики. Организаторы отмечают, что количество мест ограничено. С собой нужно взять коврик для занятий, удобную форму и воду.





Фестиваль Bigati Fest был придуман несколько лет назад винным энтузиастом и ресторатором Аланом Бигати. Это масштабное мероприятие для профессионалов отрасли — сомелье, бар-менеджеров, руководителей заведений, а также для всех, кто неравнодушен к вину. На Bigati Fest в Перми будут представлены сотни видов напитков общей стоимостью около 1 млн руб. Вина можно будет продегустировать, а амбассадоры на стендах подробно расскажут о каждом из них. Также в программе запланированы мастер-классы от винных экспертов, розыгрыши подарков и выступление кавер-группы.





В этот же день в Перми будет проходить ещё одно гастромероприятие — традиционный зимний BBQ бранч. Его организаторами выступили бары Smoky Dog и Rob Roy, кафе-кондитерская Caramella Bistro и ресторатор Алевтина Тютикова. Местом проведения бранча выбран дворик Smoky Dog. Основу меню составят различные блюда, приготовленные на открытом огне — от закусок до десертов. Музыкальное сопровождение бранча обеспечат сеты пермских диджеев.





В эту субботу в Пермь приедут известные хоккеисты Вячеслав Фетисов, Александр Якушев, Алексей Касатонов, Вячеслав Буцаев и Валерий Каменский. С утра они проведут мастер-классы для юных хоккеистов в УДС «Молот», затем в 15:00 встретятся с болельщиками и поклонниками хоккея в «Кристалл-центре», а в 17:00 откроют на катке перед Театром-Театром матч среди детей с ограниченными возможностями здоровья. Вечером на лёд выйдут сами олимпийские чемпионы — звёздная команда «Калийщик» сыграет гала-матч с командой «Губерния».





«История пермского кино в лицах» — авторский проект режиссёра Сергея Лепихина, скончавшегося в 2021 году. Он проводил большое исследование о людях, которые создавали свои лучшие фильмы в Перми, но так и не успел его завершить. Режиссёр монтажа Ольга Бадина решила продолжить работу Сергея Лепихина и вместе с киностудией «Новый курс» сняла по сохранившимся от него сценариям картину о пермских кинематографистах. Фильм познакомит зрителя с талантливыми кинооператорами пермского телевидения Станиславом Сыпневским, Алексем Кузнецовым, Анатолием Медведевым и кинорежиссёром Константином Березовским, создавшими пермскую киношколу.





Степан Пивкин — актёр театра и кино, окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. В воскресенье он проведёт в Перми шестичасовой актёрско-речевой практикум. На нём все желающие смогут познакомиться с актёрскими техниками владения словом, которые будут полезны в профессии, социуме и повседневной жизни. Программа разделена на две части: три часа тренинга на развитие психофизики (техники по работе с вниманием, раскрепощением, воображением, тренинг на развитие дикции), а затем три часа работы над драматургическим материалом.

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