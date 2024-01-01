Екатерина Артёмова

Моноспектакль, винный фестиваль и хоккей

Афиша уикенда 1-3 марта

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Зрительская премьера фильма «Фрау»
Фильм сняла режиссёр из Перми Любовь Мульменко. Он позиционируется как терапевтическое кино о важном: если любовь, то сначала к себе и своим «странностям». По сюжету, продавец рыболовных снастей Иван вдруг влюбляется в балерину местного театра. Он — неисправимый романтик с грёзами о любви «как в книжках», она — обожглась прошлыми отношениями и уже не верит в романтику. Дальше картина рассказывает, что в итоге вышло из столкновения этих двух разных вселенных. После сеанса запланирована встреча с Любовью Мульменко, во время которой у зрителей будет возможность обсудить фильм с ней самой.

Премьера моноспектакля «Пьяный «космонавт»
Часовой спектакль поставлен по одноимённой пьесе, которая стала первым драматургическим опытом актрисы Люси Прохоренко. Она же сама будет и исполнителем. «Пьяный «космонавт» — монодрама о зависимости, показывающая, как человека, который ищет опору и не может найти её в себе, влекут соблазны. Именно так героиня попадает в космос, где чёрная дыра затягивает и безвозвратно меняет её. Пьеса вошла в шорт-лист Международного конкурса коротких пьес Stories V.

Концерт Пермского хореографического училища
Каждый концерт будет состоять из двух отделений. Студенты училища исполнят сцены из «Тщетной предосторожности», испанский танец из «Лебединого озера», pas-de-deux из «Венецианского карнавала» и «Сильфиды», pas-de-trois из «Феи кукол», вариации из балета «Пахита» и многое другое. В театре предупреждают, что в программах концертов возможны изменения.

Встреча весны на Даче Деда Мороза
На пермской «Даче Деда Мороза», которая находится в отреставрированном здании дачи А.В. Синакевича, стартует тематическая развлекательная программа для детей, посвящённая встрече весны. Длительность одного сеанса — 1 час 30 минут. За это время гости успеют поучаствовать в различных играх и забавах, пройти мастер-класс по созданию лоскутной куклы и выпить чай из самовара с сушками и сладким леденцом. Возможно как индивидуальное посещение, так и групповое (до 30 чел.). Билеты необходимо приобрести заранее на сайте городских зрелищных касс.

Чайная церемония и йога в Пермской Арт-резиденции
Каждые выходные в Пермской Арт-резиденции проходит программа «Бали в Перми». В эту субботу она начнётся с часовой чайной церемонии и стояния на гвоздях, затем — час парной йоги с преподавателем Татьяной Бойович, после — час аромапрактики. Организаторы отмечают, что количество мест ограничено. С собой нужно взять коврик для занятий, удобную форму и воду.

Фестиваль Bigati Fest
Фестиваль Bigati Fest был придуман несколько лет назад винным энтузиастом и ресторатором Аланом Бигати. Это масштабное мероприятие для профессионалов отрасли — сомелье, бар-менеджеров, руководителей заведений, а также для всех, кто неравнодушен к вину. На Bigati Fest в Перми будут представлены сотни видов напитков общей стоимостью около 1 млн руб. Вина можно будет продегустировать, а амбассадоры на стендах подробно расскажут о каждом из них. Также в программе запланированы мастер-классы от винных экспертов, розыгрыши подарков и выступление кавер-группы.

зимний BBQ бранч
В этот же день в Перми будет проходить ещё одно гастромероприятие — традиционный зимний BBQ бранч. Его организаторами выступили бары Smoky Dog и Rob Roy, кафе-кондитерская Caramella Bistro и ресторатор Алевтина Тютикова. Местом проведения бранча выбран дворик Smoky Dog. Основу меню составят различные блюда, приготовленные на открытом огне — от закусок до десертов. Музыкальное сопровождение бранча обеспечат сеты пермских диджеев. 

гала-матч
В эту субботу в Пермь приедут известные хоккеисты Вячеслав Фетисов, Александр Якушев, Алексей Касатонов, Вячеслав Буцаев и Валерий Каменский. С утра они проведут мастер-классы для юных хоккеистов в УДС «Молот», затем в 15:00 встретятся с болельщиками и поклонниками хоккея в «Кристалл-центре», а в 17:00 откроют на катке перед Театром-Театром матч среди детей с ограниченными возможностями здоровья. Вечером на лёд выйдут сами олимпийские чемпионы — звёздная команда «Калийщик» сыграет гала-матч с командой «Губерния».

История пермского кино в лицах
«История пермского кино в лицах» — авторский проект режиссёра Сергея Лепихина, скончавшегося в 2021 году. Он проводил большое исследование о людях, которые создавали свои лучшие фильмы в Перми, но так и не успел его завершить. Режиссёр монтажа Ольга Бадина решила продолжить работу Сергея Лепихина и вместе с киностудией «Новый курс» сняла по сохранившимся от него сценариям картину о пермских кинематографистах. Фильм познакомит зрителя с талантливыми кинооператорами пермского телевидения Станиславом Сыпневским, Алексем Кузнецовым, Анатолием Медведевым и кинорежиссёром Константином Березовским, создавшими пермскую киношколу.

Мастер-класс Степана Пивкина
Степан Пивкин — актёр театра и кино, окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. В воскресенье он проведёт в Перми шестичасовой актёрско-речевой практикум. На нём все желающие смогут познакомиться с актёрскими техниками владения словом, которые будут полезны в профессии, социуме и повседневной жизни. Программа разделена на две части: три часа тренинга на развитие психофизики (техники по работе с вниманием, раскрепощением, воображением, тренинг на развитие дикции), а затем три часа работы над драматургическим материалом.

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