Алёна Морозова Настрой на заботу о людях В 2023 году в рамках АИП в Прикамье возвели порядка 30 социальных объектов Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба министерства строительства Пермского края

Губернатор Дмитрий Махонин провёл рабочую встречу с министром строительства Пермского края Артёмом Габдрахмановым, на которой обсудили итоги отрасли за 2023 год и планы на 2024 год. Отдельное внимание было уделено возведению социальных объектов в территориях Прикамья.

Как доложил Артём Габдрахманов, строительство социальных объектов по всему краю ведётся в том числе в рамках адресной инвестиционной программы (АИП). Например, в прошлом году было построено 11 медицинских учреждений, 14 образовательных, а также объекты в сфере культуры, спорта, экологии.

«Сделан большой рывок в строительстве объектов здравоохранения — начали работу поликлиники в Сиве, Ленинском и Кировском районах Перми, больничный комплекс в Полазне, завершено строительство краевой инфекционной больницы. В сфере образования построены школы в Кунгуре, Бардымском округе, завершили общежитие для студентов авиатехникума им. Швецова. В начале этого года введен в эксплуатацию и новый корпус техникума», — рассказал министр.

Также благодаря национальному проекту «Образование» и средствам частных инвесторов завершено строительство новых корпусов школ на 1050 мест по ул. Холмогорской и ул. Кронштадтской в Перми. В начале года получено разрешение на ввод в эксплуатацию школы на 825 мест в с. Лобаново. Сейчас одновременно продолжается строительство 11 школ по всему региону.

По словам главы регионального минтсроя, всего в адресной инвестиционной программе порядка 80 объектов, часть из них планируется к вводу в этом году. Сейчас ведется строительство поликлиники на 400 мест в Чусовом. Здесь строители завершили кладку наружных и внутренних стен, установили окна и двери, смонтировали кровлю. Частично выполнено утепление и оштукатуривание фасада здания. Кроме того, в этом году планируется завершение долгожданного лечебного корпуса в Юрле. Также началось строительство детских поликлиник в Мотовилихе и селе Фролы Пермского округа.

Дмитрий Махонин подчеркнул, что каждый из объектов в адресной инвестиционной программе очень ждут жители края.

«В этом году запланирован большой объём проектировочных работ. Проектируются поликлиники в Осе, Кондратово, Перми. Нельзя допустить промедлений, необходимо вовремя войти в стройку», — отметил глава региона.

Еще одним ключевым вопросом совещания стал вопрос обманутых дольщиков. В прошлом году из реестра проблемных объектов исключены 16 домов из 27.

Фото: пресс-служба министерства строительства Пермского края

На восьми из 11 оставшихся долгостроев ведутся строительно-монтажные работы с применением механизмов федерального Фонда развития территорий. Это три дома в Индустриальном районе (ЖК «Триумф. Вторая очередь»), три — в Дзержинском (ЖК «Весна» на Парковом) и по одному в Кировском (по ул. Сокольской, 10б) и Свердловском (ЖК «Авиатор») районах. При помощи региональных мер уже достроены два объекта — по ул. Теплогорской, 20 и 22. Ввод их запланирован в этом году. На отдельном контроле краевых властей из-за срыва строительства подрядчиком стоит ЖК «Столичный» по ул. Декабристов, 97.

В 2023 году сданы дома в Кировском районе Перми — по ул. Кировоградской, 68 (50% собственников приняли квартиры и уже делают в них ремонт) и по ул. Юнг Прикамья, 14 (дольщикам передано более 80% жилых помещений). Также в конце прошлого года Наблюдательный совет федерального Фонда развития территорий принял решение о выплатах компенсаций участникам долевого строительства по восьми многоквартирными домам. Ранее по ним направлялись ходатайства о пересмотре решения с достройки на выплаты. Таким образом денежное возмещение сможет получить 361 человек. Это дольщики объектов по ул. Екатерининской, 175 (поз. 2, 3, 4), ул. Ким, 14, ул. Кабельщиков, 25 и 27, ул. Кедровой, 18 и 20. Выплаты им уже производятся.

Дмитрий Махонин поставил задачу, что к началу следующего года в регионе не должно остаться ни одного долгостроя. До конца 2024 года прогнозируется восстановление прав 1823 дольщиков и исключение из ЕРПО всех проблемных объектов Пермского края.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.