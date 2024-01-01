Алёна Морозова Земля для участников СВО, поправки в бюджет и экология Депутаты Пермской городской думы приняли ряд социально значимых решений Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба Пермской городской думы

В Перми состоялось пленарное заседание городской думы, на котором депутаты одобрили внесение изменений в бюджет, утвердили параметры земельных участков, которые будут предоставляться участникам СВО, а также приняли несколько решений в сфере экологии и благоустройства.

Изменения в бюджет

Об изменениях, которые вносятся в главный финансовый документ Перми, на заседании городской думы рассказала заместитель главы администрации Яна Фурман. Согласно поправкам, в 2024 году предлагается увеличить доходы бюджета на 1,1 млрд руб., в 2025 году — на 2,1млрд руб., а в 2026 году — на 1,5 млрд руб.

План по налогу на доходы физлиц, по словам чиновницы, в этом году увеличен на 1,2 млн руб., в 2025 году — на 1,3 млн руб., в 2026 году — на 1,4 млн руб.

На ближайшие три года будут выделены дополнительные средства на социальные расходы и сферу дорожного хозяйства — 5,7 млрд руб., в том числе в этом году — 1,8 млрд руб.

На ремонт учреждений образования в этом году дополнительно планируется направить 102 млн руб.

Значительные суммы из городской казны чиновники выделят на содержание автомобильных дорог. На эти цели в 2024 году дополнительно выделено 718 млн руб., а в 2025 и 2026 годах — по 849 млн руб. Финансирование работ по архитектурной подсветке улиц в 2024-2026 годах составит 110 млн руб. На снос расселённых аварийных домов в текущем году дополнительно выделят 50 млн руб.

Председатель контрольно-счётной палаты Перми Мария Батуева, которая выступила на заседании гордумы с содокладом, представила оперативные данные по исполнению бюджета. В январе этого года в бюджет Перми поступило 1,7 млрд руб. (3,3% от годового плана). Это на 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным Батуевой, в январе 2024 года кассовый план по доходам исполнен на 92%. По налоговым доходам план выполнен на 83%, а по неналоговым — на 114%, по безвозмездным поступлениям — на 41%.

Оснащение нового корпуса кадетской школы

Депутаты поддержали выделение средств на оснащение средствами обучения, мебелью и инвентарём нового здания кадетской школы по ул. Целинная, 15.

Новый корпус планируется закрепить за МАОУ «Пермская кадетская школа № 1 «Пермский кадетский корпус имени генералиссимуса А.В. Суворова».

В 2024 году на доукомплектование корпуса выделят ещё около 1,4 млн руб. В прошлом году на эти цели было направлено 64,5 млн руб. Деньги пошли на покупку компьютеров, интерактивных досок, оборудования актового зала, кухни и столовой, спортивного инвентаря, музыкальных инструментов

Поставки и монтаж идут в соответствии с планом-графиком.

Школа рассчитана на 700 учеников с 5 по 11 класс. Здесь разместятся лаборатории, компьютерный класс, два лазерных тира, лингафонные классы для изучения английского и китайского языков, спортивный и актовый залы. В здании также расположится музей военно-патриотического воспитания и истории кадетских корпусов.

Земля для участников СВО

Один из вопросов прошедшей пленарки касался утверждения параметров земельных участков, которые предоставляются в собственность бесплатно участникам СВО и членам их семей.

По словам первого заместителя главы Перми Ольги Андриановой, максимальный размер участка составит 1200 кв. м, а минимальный — 450 кв. м. В среднем планируется формировать участки в 500-700 кв. м.

Размеры участков были разработаны с учётом Правил землепользования и застройки Перми и практики в других российских регионах.

Речь идёт о 99 земельных участках на территории города, которые будут предоставляться для индивидуального жилищного строительства. Получить такие участки смогут только прописанные на территории Перми военнослужащие, в том числе уволенные в запас, добровольцы и проходившие службу в войсках нацгвардии, удостоенные звания Героя РФ или награждённые орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе СВО. В случае их гибели этой мерой поддержки смогут воспользоваться члены семей.

При этом получить можно будет только один участок.

На сегодняшний день за этой льготой обратились 32 военнослужащих.

Газоны и реестр уникальных деревьев Перми

Кроме того, депутаты рассмотрели вопрос об изменениях в Правила благоустройства Перми, согласно которым устанавливаются требования к содержанию газонов, а в полномочия департамента экологии теперь будет входить утверждение правил организации туризма в особо охраняемых природных территориях, координация деятельности по выявлению объектов накопленного вреда окружающей среде и формирование реестра особо ценных зелёных насаждений.

В частности, установлены виды газонов и высота кошения травы на них: 5-15 см — для обыкновенного, 5-10 см — для партерного, 4-10 см — для спортивного. Для лугового и мавританского такие параметры не установлены.

Кроме этого, в городе начнут создавать кромочные улицы. Речь идёт об участках велосипедных и пешеходных улиц, предусмотренных Генпланом Перми, которые попадают в границы долин малых рек.

«Развитие кромочных улиц является важным этапом для построения водно-зелёного каркаса города и сохранения долины реки. Кромочные улицы будут являться границей между застройкой и природной территорией, позволят обеспечить велопешеходную транспортную связь, а также будут способствовать увеличению количества услуг вблизи природной территории. Объём финансирования будет определён после разработки проектов планировки и межевания», — рассказала Ольга Андрианова.

На сегодняшний день в Перми уже разработан проект межевания территории для строительства кромочной улицы в долине Егошихи от Северной до Средней дамбы.

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