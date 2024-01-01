Алёна Морозова Вектор задан Наблюдательный совет ПГНИУ одобрил концепцию стратегии развития вуза Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

В Перми состоялось заседание Наблюдательного совета Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) под председательством губернатора Дмитрия Махонина. Участники встречи рассмотрели вопросы реконструкции кампуса университета, согласовали план финансово-хозяйственной деятельности вуза на 2024 год. И.о. ректора Игорь Германов представил концепцию стратегии развития учреждения до 2035 года.

Подготовкой концепции занималась рабочая группа. При разработке учитывались ключевые документы федерального и регионального уровня. В ближайшие годы вуз планирует развивать направления, в которых имеет наиболее сильные позиции и потенциал, в частности, в области технологий фотоники, микроэлектроники, технологий снижения антропогенного воздействия на окружающую среду, а также искусственный интеллект, биотехнологии, биомедицину, технологии обработки передачи данных и геоинформационные технологии.

Как сообщил Дмитрий Махонин, сегодня перед пермскими вузами и научно-исследовательскими центрами стоят задачи по разработке собственных инновационных продуктов и технологий, востребованных реальным сектором экономики. Губернатор также подчеркнул, что центры технологических компетенций вузов, в том числе ПГНИУ, эффективно встроены в работу НОЦ «Рациональное недропользование», и эту работу необходимо продолжать: искать точки роста компетенций, расширять направления лабораторий, готовить квалифицированные кадры.

«Необходимо скорректировать подходы к стратегии развития университета в горизонте до 2035 года. Важно, чтобы научно-исследовательский и образовательный потенциал вуза работал на развитие промышленного сектора региона», — сказал он.

В Наблюдательный совет ПГНИУ входят представители органов государственной власти, бизнеса и работники университета. Как отметил один из его участников, генеральный директор ПАО «ПНППК» Алексей Андреев, в университете действует единственный в стране Центр компетенций НТИ, который занимается развитием «сквозной» технологии «фотоника». На базе центра в кооперации с университетами, научными институтами и предприятиями из разных регионов создаются высокотехнологичные продукты, которые основаны на новых физических принципах.

«На сегодня Центр компетенций НТИ "Фотоника" делает ставку на запуск новых проектов для сферы мониторинга состояния инженерных (инфраструктурных) объектов, отраслей беспилотных авиационных систем и станкостроения, а также других направлений. Однако для реализации всех этих проектов необходимы кадры, которые ПГНИУ может готовить с акцентом на задачи обеспечения технологического суверенитета страны», — прокомментировал Андреев.

Исполнительный директор АНО «Платформа НТИ» Андрей Силинг сообщил, что вуз всегда был вовлечён в решение задач страны. Сейчас учреждение получило возможность включиться в работу над новыми проектами.

«На сегодняшний день у ПГНИУ есть возможность включиться в работу над новыми национальными проектами, в первую очередь, по беспилотным авиационным системам (БАС), в перспективе — по космической деятельности и биотехнологиям. На базе университета существуют сильные научные школы, связанные с фотоникой, искусственным интеллектом, материаловедением и другими актуальными направлениями», — считает он.

Отдельное внимание на заседании было уделено работе университета в создании событийной и продуктовой линейки межвузовского кампуса «Будущее Пармы», а также обсуждению перспектив развития Соликамского филиала ПГНИУ. Глава региона поручил вузу сформировать предложения по повышению его привлекательности.

Правительство Пермского края

Помимо этого, стратегия развития ПГНИУ предполагает и обновление университетского кампуса. В этом году при поддержке федеральных властей на реконструкцию корпусов № 2 и 4, которые являются объектами культурного наследия, из регионального бюджета направят более 270 млн руб. Игорь Германов добавил, что не менее важно также привлечь средства для развития старейшего на Урале ботанического сада в составе кампуса. По его словам, сейчас ведутся переговоры с индустриальными партнёрами.

По итогам заседания Дмитрий Махонин поставил задачу ПГНИУ изучить результаты работы в рамках реализации федеральной программы развития высшего образования «Приоритет 2030», подготовить заявку и добиться возвращения в проект. Он также отметил важное направление в стратегии развития вуза — комплексное развитие территории его кампуса.

«Это обновление материально-технической базы и создание комфортной и безопасной среды в уникальном университетском городке. Вузу необходимо включаться в работу с предприятиями и привлекать все возможные источники финансирования, в том числе на ремонт и строительство новых объектов», — подчеркнул губернатор.

Генеральный директор ПАО «Уралкалий» Виталий Лаук выразил мнение, что значимость сотрудничества между промышленными предприятиями и вузами, особенно в контексте современных вызовов и требований рынка труда, трудно переоценить. По его словам, сейчас важно работать сообща, обмениваясь знаниями, опытом и ресурсами.

«Производственные мощности нашей компании расположены именно в Пермском крае. Университет может адаптировать свои образовательные программы к потребностям предприятий, готовя специалистов, востребованных на рынке труда. "Уралкалий", в свою очередь, может активно участвовать в обучении студентов, предоставляя практики, стажировки и реальные проекты», — прокомментировал он.

Он добавил, что только в таком партнёрстве получится обеспечить устойчивый рост и развитие и предприятия, и образовательного учреждения.

«Университет живёт не в вакууме, он активно включён в жизнь страны и региона, отвечает на сложнейшие вызовы нашего времени. Цель, к которой мы все вместе идём, — внедрение результатов научных исследований и новых технологий в реальный сектор экономики Прикамья. Радует, что на этом пути мы видим реальную поддержку со стороны губернатора Пермского края Дмитрия Махонина и его команды», — сообщил депутат Законодательного собрания Прикамья, первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Армен Гарслян.

В качестве успешного примера он привёл системное сотрудничество «Метафракс Групп» с ПГНИУ в образовательной, научно-инновационной и информационной сферах. Раньше в этой работе были задействованы только три факультета: химический, экономический и юридический. В прошлом году, благодаря проведению Летней школы на территории КУБа в рамках программы «Приоритет 2030», в работу были включены социологи, политологи, географы, экологи, историки, геологи, биологи и молодые управленцы.

«Считаю, что такие успешные практики взаимодействия вуза с промышленными предприятиями необходимо развивать и тиражировать, что поможет совместными усилиями найти решение проблемы нехватки высококвалифицированных кадров, а также будет способствовать интеграции новейших разработок учёных в экономику региона. Рассчитываем, что университет будет и в дальнейшем принимать активное участие в федеральных проектах и программах, нацеленных на решение этих вопросов», — рассказал Армен Гарслян.

«На заседании Наблюдательного совета была рассмотрена концепция стратегии развития ПГНИУ. Дальше планируется работа уже над самой стратегией в контурах этой концепции. В целом векторы развития обозначены верно. Коллеги предложили усилить некоторые моменты и работать дальше над самой стратегией. Для этого важна совместная, командная работа университетского сообщества. Думаю, что вместе мы сможем доработать стратегию так, что в ней будут учтены все важные моменты», — поделилась декан экономического факультета ПГНИУ Татьяна Миролюбова.

В ходе заседания члены Набсовета также рекомендовали Минобрнауки РФ кандидатуру Игоря Германова для назначения на должность ректора университета. Далее вопрос об утверждении будет рассмотрен федеральным ведомством. К исполнению обязанностей руководителя учреждения Игорь Германов приступил в феврале 2023 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.