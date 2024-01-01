Цифровизация госуслуг В Пермском крае в течение трёх лет планируется перевести в электронный вид 75 государственных услуг Поделиться Твитнуть

Министерство информационного развития и связи Пермского края

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и министр информационного развития и связи региона Пётр Шиловских провели встречу по итогам отрасли за 2023 год, в ходе которой также обсудили планы на текущий период. Глава региона напомнил, что президент России Владимир Путин поставил задачу до 2030 года перевести в электронный вид 95% массовых социально значимых услуг.

«Знаю, что Пермский край опережающими темпами занимается данным вопросом. Кадровая обеспеченность ИТ-отрасли также должна быть в приоритете. Обсуждали в формате "вопрос-ответ" это на тематической встрече, в рамках которой представители ИТ-компаний Прикамья подняли тему подготовки молодых специалистов из числа выпускников», — добавил губернатор.

Современные технологии стали жизненно необходимыми для каждого человека. Они помогают поддерживать связь с близкими, учиться, узнавать новости, получать госуслуги. Дмитрий Махонин отметил, что краевые власти уделяют особое внимание подключению сотовой связи и интернета во всех населённых пунктах и региональных дорогах и трассах. Цифровизация автомобильных дорог прежде всего важна для обеспечения безопасности дорожного движения.

Развитие сотовой связи и интернета

Как рассказал Пётр Шиловских, за прошлый год сотовой связью и мобильным интернетом были обеспечены 152 малых населённых пункта, где проживает более 50 тыс. человек. Таким образом, Пермский край один из первых в России покрыл связью все деревни и сёла с населением от 500 человек.

В этом году интернет и связь появятся ещё в 56 территориях. Из них 51 населённый пункт, выбранный самими жителями в ходе голосования на портале Госуслуг, будет обеспечен в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

В прошлом году зона покрытия сотовой связи была расширена вдоль дороги «Пермь — Березники», в 2024-м установят ещё семь базовых станций на трассах «Кунгур — Соликамск», «Барда — Куеда» и «Голдыри — Орда — Октябрьский».

«Сегодня на более 96% краевых дорог имеется возможность вызова экстренных служб 112. Мы близки к тому, что станем первым регионом, который закроет вопрос «белых пятен» на региональных автодорогах», — рассказал министр.

Повышение доступности государственных услуг

По информации регионального МИРС, Пермский край является одним из лидеров среди всех российских регионов по эффективности работы центров «Мои Документы» (МФЦ). Сейчас МФЦ предоставляет более 1 тыс. услуг, в том числе 56 новых. В целом за 2023 год в региональных филиалах было оказано 3,2 млн услуг.

Благодаря государственно-частному партнёрству в прошлом году в Перми начали работать два новых офиса МФЦ: на ш. Космонавтов и ул. Докучаева. Помещения для них были предоставлены собственниками бесплатно. На данный год запланирован текущий ремонт в 12 филиалах и переезд ещё четырёх в Барде, Кудымкаре, Кочёво и Частых.

По поручению Дмитрия Махонина в отделениях МФЦ развиваются секторы пользовательского сопровождения (СПС). В них жители, у которых нет доступа к интернету, могут воспользоваться порталом Госуслуг. Такие зоны открылись в 54 филиалах и четырёх территориальных подразделениях в 2023 году, в этом планируется открыть ещё 20.

Как подтверждают данные за прошлый год, такой формат оказался удобным — 82% всех оказанных услуг были предоставлены электронно. Активными пользователями портала оказались 1,6 млн жителей региона.

«За прошлый год дополнительно были оцифрованы 22 региональные услуги. В период с 2024 по 2026 годы в электронный вид мы планируем оцифровать ещё 75 услуг. Уже с начала 2024 года жителям Прикамья на портале Госуслуги стали доступны пять новых, среди которых — предоставление единовременного пособия семьям при рождении сразу двух или более детей», — сообщил Пётр Шиловских.

Также губернатор поставил задачу открыть региональный центр по оптимизации сроков предоставления услуг и количества необходимых документов. Это позволило сократить длительность процессов, например, выдача разрешений на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних срок предоставления услуги сократился с 26 до 14 дней.

Информационная безопасность

Для защиты информации Центра обработки данных правительства Пермского края используются только отечественные средства, переход осуществляется и на рабочих местах пользователей информационных систем. Специалистам Миниформразвития в 2023 году удалось успешно отразить крупную кибератаку.

Руководитель ведомства добавил, что на региональные серверы периодически совершаются DDOS-атаки, все угрозы успешно отражены. На данный момент обеспечена бесперебойная работа всех государственных сервисов.

Подготовка и развитие кадров в IT-отрасли

Пётр Шиловских рассказал, что в регионе реализуются все федеральные меры поддержки IT-отрасли, которые включают в себя гранты, налоговые преференции, льготную ипотеку, отсрочку от призыва в армию. Ипотекой со сниженной ставкой воспользовались 954 специалиста в Пермском крае. За последние полгода их число увеличилось в три раза. Общая сумма таких кредитов составила 6 млрд руб.

В этом году по поручению губернатора в регионе создадут межрегиональную лигу робототехники. В неё войдут битва роботов и соревнования по спортивному программированию и дрон-рейсингу. Предполагается, что лига станет логическим продолжением международного чемпионата по битве роботов. В октябре 2023 года один из его этапов собрал рекордное число команд для российской роботехнической лиги — в Пермь приехали 34 команды из России, Китая и Индии.

Ещё одной крупной площадкой для подготовки кадров стал Пермский Сетевой IT-Университет (СИТУ). Здесь за пять лет бесплатно обучили более 6 тыс. человек, из них в прошлом году — 1 326. В планах на этот год стоит обучение не менее 1 155 жителей края, реализация свыше 77 программ повышения квалификации. IT-компании в отзывах отмечают актуальные знания и компетенции, полученные по итогам обучения.

Задачи на 2024 год

В завершении встречи Дмитрий Махонин поручил краевому МИРС до конца 2024 года оцифровать не менее 12 государственных и муниципальных услуг. Он также обратил внимание на необходимость повышать доступность их предоставления с помощью новых форматов. А именно, проработать возможность установки специализированных постаматов в торговых центрах, где будут выдаваться готовые документы. Это позволяет экономить личное время, поскольку нет необходимости ожидать в очереди. Такой формат был протестирован в пермском филиале «Центральный-2» (ул. Куйбышева, 9).

Кроме того, в рамках рабочего визита губернатор посетил филиал «Дзержинский» на втором этаже ТЦ «Гипервиват» (ш. Космонавтов, 65). Здесь на одной площадке заявители могут получить услуги и сотрудников МФЦ, и специалистов Центра занятости населения Пермского края. Глава региона ознакомился с работой окон для приёма заявителей и социальных услуг, СПС и пообщался с посетителями.

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