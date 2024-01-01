Сказка — ложь, да в ней намёк В Пермской опере прозвучал «Золотой петушок» (6+) Римского-Корсакова Поделиться Твитнуть

Надежда Павлова как будто приобрела новый голос

Андрей Чунтомов

Концертное исполнение «Золотого петушка» Римского-Корсакова в Пермском театре оперы и балета — событие, которое вызывает обильные рефлексии и заставляет задуматься о прошлом, настоящем и будущем, причём не только музыкальном. Озорное либретто оперы начала ХХ века переосмысляло сказку Александра Сергеевича Пушкина, написанную за сто лет до того, а музыка Римского-Корсакова — гармоническое наследие предшественников и современников, от Глинки до Бородина; сегодня же творческая интерпретация современного дирижёра тоже является переосмыслением музыкального наследия — на сей раз уже самого Римского-Корсакова. Можно сказать, что событие XXI века становится пост­модернистской вариацией модернистского музыкального проекта.

Фёдор Леднёв, которого ведущие музыкальные издания России по итогам 2023 года признали «дирижёром года», не впервые сотрудничает с Пермской оперой. Его квалификация специалиста по музыке ХХ века особенно ярко проявилась в постановке оперы Белы Бартока «Замок герцога Синяя Борода», которая привела театр в списки номинантов «Золотой маски». Выступая в качестве музыкального руководителя концертного исполнения «Золотого петушка», Леднёв ещё раз подтвердил это реноме: в его руках музыка Римского-Корсакова стала в полной мере принадлежностью эпохи модерна.

Дирижёр внятно подчеркнул и выделил в музыкальном «теле» оперы две составляющие, которые, казалось бы, противоречат друг другу, но в модернистском дискурсе скорее друг друга дополняют: с одной стороны, многочисленные цитаты как из собственных сочинений («Садко», «Шехеразада»), так и из сочинений других авторов («Руслан и Людмила» Глинки, «Князь Игорь» — было очень понятно, что Римский-Корсаков имеет непосредственное отношение к этой музыке, ведь он редактировал незавершённую оперу Бородина); с другой стороны, всевозможные музыкальные новации, авангардные для времени написания «Золотого петушка» (1907 год), — оркестр под управлением Леднёва исполнил так смело и с некоторой даже лихостью, что возникало ощущение, что имеешь дело с композитором-новатором уровня Стравинского.

В музыкальном отношении «Золотой петушок» — это проявление духа, стиля и инструментария ар-нуво, и пермское исполнение было сосредоточено именно на этих его качествах — ориентальности и орнаментальности, стильности и «украшенности». Перед зрительскими глазами наверняка невольно появлялись «восточные» эскизы костюмов Бакста и Бенуа, картины Васнецова и Рериха.

Эту музыкальную специфику отлично почувствовала и передала Надежда Павлова в роли Шемаханской царицы. Она как будто приобрела новый голос — никогда прежде не слышно было у неё этой тембральной окраски с лёгким уходом в фальцет, ни на секунду не приобретающий неприятной пронзительности. «Восточные» колоратуры этой партии прозвучали воистину пленительно — голос извивался, как женщина-змея.

Всё второе действие оперы — это дуэт царя Додона и Шемаханской царицы, и в этом обольщении-поединке Надежда Павлова и приглашённый из Екатеринбурга баритон Валерий Гордеев выступали контрастно: некоторая «деревянность» певца в этой роли выгодно оттеняла гибкость и плавность Надежды Павловой — не только в голосе, но и в движениях.

В целом кастинг достоин отдельных похвал: в каждой, даже самой маленькой роли были внятность, музыкальность и артистизм. При всей лаконичности сценического действия в нём чувствовалась режиссёрская рука. В выступлении тенора Антона Бочкарёва из московской «Новой оперы» в роли Звездочёта эксцентрика и сатира были очевидными и в то же время не нарочитыми и проявлялись не в мимике и действиях, а в пении. Режиссёр Фёдор Федотов показал себя не просто профессионалом, а профессионалом оперным — режиссёром, который понимает, что в этом жанре голос — главное выразительное средство артиста.

Исполнение сопровождалось онлайн-трансляцией, которая, как всегда у студии Ultralive, была безупречной. У зрителей трансляции были такие весомые бонусы, как возможность внимательно рассмотреть музыкантов оркестра, что всегда увлекательно, а также видеть крупные планы солистов и лицо дирижёра. Фёдор Леднёв — из тех эмоциональных дирижёров, следить за которыми — всё равно что смотреть моноспектакль.

Конечно, живое исполнение — это всегда приключение, и никто не оспаривает достоинств присутствия зрителя в театре, но Пермская опера даёт возможность получить двойной зрительский опыт: посмотреть выступление вживую, а на следующий день увидеть оперу ещё раз, уже в записи, с нового ракурса, поскольку доступ к записи действует ещё сутки после окончания представления.

Концертное исполнение «Золотого петушка» в Перми стало событием, сравнимым с большой театральной премьерой. Социальные сети и живые разговоры наполнились диалогами о том, как актуально звучит в наши дни эта вещь, как реальный контекст наполняет её смыслами. Между тем это ведь не вполне постановка, и все трактовки здесь касались исключительно музыки. Именно музыкальная интерпретация придала опере более чем столетней давности свежее и актуальное звучание, побуждающее к размышлениям.

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