Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Юбилей помог преодолеть границы регионов» Руководитель экспозиционно-выставочного отдела музея Бориса Ельцина Марина Соколовская — о сходстве и различиях в культурной жизни Перми и Екатеринбурга Поделиться Твитнуть

Марина Соколовская, руководитель экспозиционно-выставочного отдела музея Бориса Ельцина

Марина Соколовская, руководитель экспозиционно-выставочного отдела Музея первого президента России Бориса Ельцина в Ельцин-центре прибыла в Пермь в связи с открытием выставки Анастасии Крохалевой «Снежная пыль искрится на солнце» (12+), с которой начинается деятельность только что открытого камерного зала в Музее современного искусства PERMM.

— Марина, расскажите о выставке, ради которой вы прибыли в Пермь.

— Это камерная выставка, лирическая, если понимать лирическое как переживание какой-то утраты. Мы все хотим жить в мире стабильном, повторяющемся, уютном, но в этот уют и красоту врывается ход времени, который превращает всё вокруг в хрупкое и преходящее.

Анастасия Крохалева давно работает как художник, но многие годы выступала в паре с Денисом Переваловым, а сольную карьеру начала не так давно. Она начинала со световых объектов, сейчас создаёт кинетические объекты, которые она называет «шуршанки», потому что они издают звуки, шуршат. Изначально её произведения включали растения, которые характеризовали места, где были найдены. Мы с ней работали над выставкой, посвящённой архитектору Моисею Рейшеру, советскому классику, автору проекта знаменитой Белой башни в Екатеринбурге. Он также спроектировал в Екатеринбурге дендропарк, очень увлекался садоводством, в своём саду выращивал разные сорта сирени. Анастасия для этой выставки создала «шуршанки» из растений, найденных в дендропарке.

Сейчас её произведения включают в себя не только растения, но и керамику. Кроме того, у неё есть «тихие» — беззвучные — кинетические световые объекты. На выставке «Снежная пыль искрится на солнце» будут оба типа объектов — «шуршанки» и «тихие» — в новом камерном зале №5 музея PERMM.

— Вы ведь не впервые работаете в Перми?

— Да, я делала несколько выставок в Музее советского наива, в Центре городской культуры и в PERMM. Среди них были и совместные проекты с Ельцин-центром, которые были показаны на двух площадках — в Екатеринбурге и в Перми.

— Вы работаете в обоих городах; как вы думаете, что общего и каковы различия в развитии музейного дела в Перми и Екатеринбурге? Ведь много нового произошло и там и здесь в последние годы?

— У музеев в обоих городах очень яркий образ. В России, когда звучат «Пермь» и «Екатеринбург», многие вспоминают именно музеи. Человек, хоть слегка наблюдающий за художественной и выставочной жизнью в стране, точно знает, что жизнь в этих городах есть! Во многих городах России происходит что-то любопытное, но на российском уровне это не очень видно, а вот за судьбой Пермской художественной галереи вся страна наблюдает. Я как-то в своём блоге в соцсетях разместила фотографию мамонта из Музея пермских древностей, и тут же мне френды пишут: «О, ты в Перми?»

Я из Екатеринбурга с завистью смотрю на ваш Центр городской культуры, а пермяки, надеюсь, с тем же чувством — на Ельцин-центр. В Перми есть музей современного искусства с собственной очень богатой коллекцией. В этом смысле Перми очень повезло: площадки могут меняться, меняется контекст, но коллекция — это то, что остаётся от нас нашим потомкам. В Екатеринбурге государственной коллекции современного искусства нет, но есть несколько очень хороших частных коллекций, представленных публично. Получается, что в каждом из двух городов есть такой тип институции, какого нет в другом городе. Таким образом, институционально Пермь и Екатеринбург дополняют друг друга, предоставляют любителям искусства разные возможности.

— В прежние годы пермские любители современного искусства завидовали Екатеринбургу по поводу ещё двух институций — Уральского филиала Государственного центра современного искусства и Уральской индустриальной биеннале. Оба проекта связаны с именем Алисы Прудниковой. Как складывается их судьба после того, как Алиса уехала из Екатеринбурга?

— Филиал ГЦСИ сейчас работает как Уральский филиал Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, но по-прежнему специализируется на современном искусстве. Выставка Анастасии Крохалевой, которую мы открываем в PERMM, изначально выставлялась в этом музее. Осенью в Уральский филиал ГМИИ пришла новая команда, музей собирается переезжать в новое пространство, все эти годы они работают как интересная выставочная площадка, хотя своей коллекции у них нет.

Индустриальная биеннале современного искусства должна была пройти в прошлом году, но её не было и в ближайшем будущем не будет. Команда биеннале занимается архивом, систематизирует фото- и видеоматериалы, провела серию интервью с участниками прошедших биеннале, пытаясь понять, что сделано и куда двигаться. Ряд новых проектов команда биеннале реализовала в Челябинской области, в частности в посёлке Сокол, где во время последней проведённой биеннале — шестой, прошедшей в 2021 году, — была выставка Павла Отдельнова «Звенящий след»: в полузаброшенном, но эксплуатируемом здании, где проходят разного рода квесты, Павел сделал выставку, посвящённую советскому ядерному проекту — художественному переживанию катастрофы на предприятии «Маяк» и в целом ядерного прошлого Советского Союза. Эту выставку решили оставить, сделать постоянной экспозицией. Конечно, картины невозможно хранить в неотапливаемом помещении, и Павел создал копии в виде печати на холсте, а остальные элементы экспозиции — рисунки на стенах, объекты — остались в том виде, в каком они были на биеннале. Там проходят экскурсии, а в прошлом году в этом пространстве был поставлен спектакль.

Однако большое международное событие в сфере современного искусства, связанное с индустриальным наследием Урала, какими были Уральские индустриальные биеннале, в современной ситуации трудно себе представить. Заводы закрыты для художников, их скептического взгляда.

— Выставочно-музейно-фестивальные связи Перми и Екатеринбурга весьма многообразны. Так, в юбилейном для обоих городов 2023 году директор Музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева была куратором свердловского фестиваля паблик-арта «ЧӦ»...

— На этом фестивале кроме прочих была представлена работа пермского художника Петра Стабровского. Я не все работы фестиваля видела, но была на экскурсии, специально созданной, чтобы полностью посмотреть проект Петра, и для меня это был очень важный опыт. Мне очень понравился его подход к среде. Он в чём-то перекликается с тем, о чём говорит Настя Крохалева, — что есть какие-то переживания здесь, сейчас, которые тебя захватывают. На первый взгляд, в них нет какого-то социального измерения, нет события, это просто дуновение ветра, шорох листвы, игра световых бликов — что-то такое; но, когда ты осознаёшь эту хрупкость и мимолётность, возникает уже социальное переживание — переживание утраты мгновений твоей жизни.

Пётр Стабровский осмыслил свет, который рекламные конструкции испускают в городском пространстве: свет отражается и преломляется в окнах, на стенах зданий; художник продумал маршрут по району вокруг одного большого медиаэкрана. В общем-то, каждый день ты ходишь по улицам как житель города и это всё видишь, но произведение Петра и его маршрут в телеграм-боте предложили познавательную модель. Теперь ты ходишь и осознаёшь многообразие связей и состояний городской среды. Мне это очень понравилось.

— Кстати, о наших городских юбилеях. Пермяки своим в целом довольны — и событийной программой, и инфраструктурными новинками: отремонтированным Большим залом филармонии, новой сценой ТЮЗа и т. д. А как свой юбилей оценивает Екатеринбург?

— Я не знаю, как оценивают юбилей власти, но екатеринбуржцы, скорее, недовольны. Нам было обещано, что отреставрируют некоторые исторические здания, но реставрация так и не началась, а некоторые старые здания, наоборот, снесли. Нам подарили трамвайную ветку в новый район, но проблемы в общественном транспорте, которые активно обсуждаются, — старые вагоны, нехватка кадров — остались и не стали менее острыми. Неблагодарные мы жители! Кажется, что от юбилея не осталось почти ничего — не появилось каких-то по-настоящему новых инфраструктурных единиц, не было сделано ничего ни в плане сохранения наследия, — а этого ждёшь, когда речь идёт о какой-то вековой истории, — ни в плане интеллектуальных открытий.

Пермь и Екатеринбург дополняют друг друга, предоставляют любителям искусства разные возможности

Если рассматривать юбилейные события в художественно-выставочной жизни, то обменные выставки с Пермью были, пожалуй, самыми яркими из них. Ельцин-центр показал выставку в PERMM, а PERMM — в Ельцин-центре, и эта выставка очень понравилась зрителям. Там была своя критика, потому что куратор Пётр Белый на выставке пермских художников показал художников, которые родились в Перми, но живут не там, а в Санкт-Петербурге, и это довольно странно, но пластически выставка была сделана очень интересно и захватывала тебя. И, конечно, идёт мощный обмен выставками между художественными музеями — Пермской галереей и Екатеринбургским музеем изобразительного искусства. Выставка пермской деревянной скульптуры в Екатеринбурге очень понравилась зрителям, и о «Пермском посольстве» много говорят, в том числе люди, далёкие от музеев.

Юбилей помог преодолеть границы регионов и даже федеральных округов и показал, что у наших городов общая история.

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