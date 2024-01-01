Алёна Морозова Больше соцподдержки Дмитрий Махонин предложил изменения в региональный бюджет на 2024—2026 годы Поделиться Твитнуть

Фото: Департамент информационной политики администрации губернатора Пермского края

В Законодательном собрании Пермского края 13 февраля состоялась встреча губернатора Дмитрия Махонина с членами фракции партии «Единая Россия». Глава региона поблаго­дарил коллег за совместную плодотворную работу и отметил, что Прикамье занимает лидирующие позиции во многих сферах.

Так, по объёмам промышленного производства регион занимает 13-е место в России, по вводу жилья — 15-е. По количеству исполненных договоров по догазификации домовладений среди тех регионов, где программа реализуется при участии ПАО «Газпром», Пермский край оказался на втором месте.

«Сегодня краевое правительство и фракция являются надёжными партнёрами. Важно, что вы участвуете как в подготовке и принятии законотворческих решений, так и в контроле за их исполнением. Благодаря слаженной работе, вашему высокому уровню профессионализма и ответственности членов фракции регион получает качественную законодательную базу и реальные возможности для развития», — подчеркнул Дмитрий Махонин.

По его словам, поддержка федерального правительства, средства нацпроектов и инфраструктурных кредитов позволили достичь региону высоких результатов. На это повлияла также инвестиционная деятельность, в результате которой Пермскому краю были списаны федеральные бюджетные кредиты.

«Эти инструменты в том числе позволяют нам направлять дополнительные средства на проекты, которые необходимы жителям региона», — отметил губернатор.

В ходе встречи глава региона представил предложения по изменениям в бюджет Прикамья на 2024—2026 годы. Увеличить расходы предлагается прежде всего на реализацию социально значимых проектов.

Дополнительное финансирование будет направлено на несколько ключевых сфер.

В этом году на здравоохранение запланировано увеличение расходов на 3,9 млрд руб., в том числе 1,6 млрд — на комплексные ремонты 16 медицинских учреждений: инфекционного отделения больницы в Соликамске, больниц в Кудымкаре, Карагае и Чайковском. За четыре года в регионе было построено 21 новое медучреждение и 160 ФАПов. Губернатор подчеркнул, что важно не только строить новые объекты, но и обновлять и снабжать современным оборудованием существующие здания больниц и поликлиник. В прошлом году на капремонт 12 объектов было выделено дополнительно 1,3 млрд руб.

Ещё 300 млн руб. предлагается выделить на благоустройство территорий четырёх больниц. Помимо этого, около 2 млрд руб. дополнительно пойдёт на борьбу с онкологическими заболеваниями и оказание качественной медпомощи онкобольным.

На развитие сферы образования планируется дополнительно выделить 2 млрд руб., 1,5 млрд из которых направят на возведение новых объектов. В частности, новые школы построят на улицах Ветлужской и Веденеева в Перми, в Нытве и Сиве, новый детский сад — в деревне Большая Мось в Пермском городском округе, где проживают многодетные семьи, а также в посёлке Сергеевском Гайнского муниципального округа будет построена школа, совмещённая с детским садом.

В течение ближайших трёх лет Прикамье примет участие в федеральной программе по проведению капитального ремонта школ, в рамках которой будут обновлены 44 здания общеобразовательных учреждений. Предлагае­мые поправки к бюджету предусматривают 511 млн руб. на ремонт ещё 10 школ.

«Наша задача — максимально привлечь профессиональные кадры в систему образования, сделать так, чтобы ребятам было комфортно учиться и в школах, и в средних специальных учебных заведениях, и в вузах Пермского края. Мы понимаем, что это комплексная задача, которую мы решаем очень серьёзными финансовыми вливаниями. Ключевое направление — строительство и капитальный ремонт учреждений, очень важно повышение заработной платы педагогическим работникам. Я считаю, что это будет дополнительный мотивационный аспект», — прокомментировал председатель комитета краевого парламента по социальной политике Сергей Ветошкин.

Президент РФ Владимир Путин объявил 2024 год Годом семьи, поэтому особое внимание планируется уделить поддержке семей с детьми, в том числе многодетных и молодых. Как рассказал Дмитрий Махонин, на сегодняшний день в Пермском крае живёт более 300 тыс. семей с детьми, 140 тыс. из них получают поддержку государства. Из федерального и регионального бюджетов на эти цели выделено более 33 млрд руб.

По указу президента многодетные семьи смогут получать меры социальной поддержки до достижения старшим ребёнком 18 или 23 лет, если он получает очное образование. Из бюджета Прикамья на это планируется дополнительно направить более 360 млн руб. Свыше 237 млн руб. выделят на обеспечение льготного проезда детей из многодетных семей.

Также планируется повысить размер выплаты по региональной программе «Молодая семья» с 10 до 15%. На это решено выделить ещё 128 млн руб. А программу по выдаче сертификатов на приобретение жилья детям-сиротам предлагают дофинансировать на 280 млн руб. Это позволит ускорить процесс получения квартир и ликвидировать очередь.

Кроме того, поправками предусмотрены меры поддержки муниципалитетов. Дополнительное финансирование предлагается направить на благоустройство общественных пространств, обновление систем теплоснабжения, снос аварийного жилья, капитальный ремонт многоквартирных домов и ликвидацию несанкционированных свалок.

«Всё это будет осуществлено за счёт средств краевого бюджета. Таким образом, на социальную поддержку губернатор анонсировал увеличение расходов на сумму более 8 млрд руб. И мы ставим перед собой цель использовать полученные средства максимально эффективно, чтобы жителям Пермского края стало более комфортно здесь жить», — отметил Сергей Ветошкин.

Председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих поддержал предложения губернатора. Он также добавил, что изменения отражают приоритетные направления региональной политики и ключевые запросы жителей.

«Ремонт больниц, строительство школ и детских садов, поддержка семей с детьми — это то, чего ждут жители Прикамья уже сейчас. Поддерживаю взвешенный подход губернатора Дмитрия Махонина и регионального правительства при формировании бюджетных поправок. Депутатский корпус готов к продолжению продуктивного сотрудничества на благо жителей Пермского края», — подчеркнул спикер.

Проект поправок к бюджету Прикамья на 2024—2026 годы планируется внести в Законодательное собрание на следующей неделе. Депутаты рассмотрят его на пленарном заседании в марте.

3,9 млрд руб. предлагается дополнительно направить на сферу здравоохранения в этом году.

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