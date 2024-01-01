Полина Путякова журналист Юанизация страны Валюта Китая постепенно вытесняет доллар и евро из России Поделиться Твитнуть

За последние два года китайская валюта заняла в России совсем другое место, чем раньше. По итогам 2023 года доля торгов юанем на Московской бирже достигла почти 42%, вытеснив с первого места доллар США. Объём торгов юанем вырос втрое, до 34,2 трлн руб. Этот результат на 4% превысил показатель предшествующего года и говорит о сохранении стабильного интереса к китайской валюте. Такие данные приводит аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова.

Причины интереса к юаню напрямую связаны с введёнными против России санкциями и торговыми ограничениями, а также с разделением валют на дружественные и недружественные и угрозой санкций в отношении последних, считает Альберт Короев, начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

По мнению Александра Потавина, аналитика ФГ «Финам», китайская валюта стала главным бенефициаром сохраняющегося конфликта между Россией и Западом. К концу 2023 года около 83% российского экспорта в Китай и почти 100% импорта товаров из Китая оплачивалось в юанях. Это и стало одной из причин роста объё­мов торгов юанем на Московской бирже.

«Кроме того, западные товары за последние почти два года были быстро заменены на китайские. Поэтому ещё в прошлом году биржевые обороты юаня в России обошли по объёмам торгов евро и доллары. Юань также используется для интервенций Центробанка на нашем внутреннем валютном рынке», — говорит эксперт.

Варианты вложений

Варианты юаневых инвестиций для граждан — это непосредственно покупка валюты в банке или на бирже, юаневый банковский вклад, юаневые облигации или фьючерсы на китайскую валюту, говорит Елена Кожухова.

Интерес населения к юаню стабилен: он составляет 17% в структуре депозитов по сравнению с 12% годом ранее, говорит Александр Потавин. По мнению эксперта, в текущий момент наш валютный рынок находится в фазе равновесия между так называемыми дружественными и недружественными валютами.

Что касается юаневых облигаций, сейчас на Московской бирже торгуются 23 таких выпуска, говорит Александр Потавин.

«Этому сектору примерно полтора года, и уже можно говорить, что он сформировался. Пожалуй, не хватает только суверенных облигационных выпусков в юанях. Биржевая ликвидность этого рынка оставляет желать лучшего. Достаточную ликвидность имеют всего полдюжины выпусков: бонды «Полюса», «Роснефти» и некоторые выпуски «Русала», — отмечает эксперт.

По словам Потавина, наиболее активные эмитенты юаневых облигаций — компании «Русал» и «Металлоинвест». В связи с ними отсутствуют инфраструктурные риски и при этом у инвестора в отличие от «чистой» покупки юаня есть возможность заработать и на облигационном купоне. Наиболее интересны бонды «Полюса», считают в «Финам».

У юаневых облигаций доходность ниже, чем у рублёвых, но вложения в них дают возможность диверсифицировать инвестиции и некоторую защиту от девальвации рубля, отмечает Альберт Короев.

С февраля 2022 года вкладчики начали поиск альтернативы долларовым депозитам. Директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская отмечает, что вклады в валюте Поднебесной банки предлагали и до 2022 года. Но работали с ними кредитные организации с «пропиской» в Дальневосточном федеральном округе, а также те, кто обслуживал потоки экспортёров и импортёров. «Однако уже в феврале 2024 года вклады в юанях предлагает 61 банк, а общее число сберегательных продуктов выросло до 117. В 2022-м мартовский онлайн-спрос вкладчиков стал рекордным. Он так и не был превзойдён за минувшие два года. Затем интерес людей к этой валюте для сбережений стал расти более сбалансированными темпами», — рассказывает Ирина Андриевская.

По итогам 2023 года количество запросов потребителей по вкладам в юанях оказалось на четверть больше, чем годом ранее. Вкладчики использовали этот инструмент для диверсификации сбережений и получения дополнительного дохода за счёт курсовой разницы из-за падения курса рубля.

Наиболее привлекательные ставки банки предлагают по рублёвым вкладам, доходность которых в зависимости от сроков и выполнения дополнительных условий может достигать 17,5%, отмечает главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич. А средняя ставка по вкладам в юанях на конец января составляла порядка 2,5%, самое лучшее предложение соответствовало ставке 4,5%. На третьем месте по доходности средние ставки по вкладам в долларах и евро, их величина не превышает 0,5%.

Однако сравнивать доходность валютного депозита нужно не только по ставкам. Ведь главный плюс этого продукта — возможность заработать на курсовой разнице, продолжает Ирина Андриевская. Так, за минувший год курс рубля снизился к доллару, евро и юаню почти на 40%. Получается, что вкладчики к скромным 1—3% от банка получили курсовой доход. Таким образом, доход от валютных депозитов оказался выше, чем по рублёвым вкладам или вложениям в ценные бумаги.

Все за и против

По мнению Альберта Короева, китайская валюта уже в заметной степени заменила доллар и евро для граждан, бизнеса и государства. Более того, юань имеет шансы стать альтернативой основным резервным валютам в мировом масштабе, хотя это и не быстрый процесс.

Коллегу поддерживает и Елена Кожухова: «Гео­политические риски и желание многих стран уйти от доминирования доллара в международной валютной системе также способствуют переходу к расчётам в альтернативных валютах. По последним данным SWIFT за ноябрь 2023 года, юань вышел на четвёртое место в международных расчётах среди мировых валют, потеснив йену, а его доля выросла с 3,6 до 4,61%».

Безусловно, объёмы торговли с расчётами в китайских юанях пока несопоставимы с расчётами в долларах США, но тенденция к отказу от американской и европейской валюты, в том числе в качестве резервных, в ближайшие годы, вероятно, будет лишь усиливаться после беспрецедентной конфискации золотовалютных резервов РФ западными странами, считает эксперт.

Однако у этого процесса и всех его участников есть риски.

В первую очередь при вложениях в юани стоит обращать внимание на стандартные факторы, такие как валютные риски, связанные с потенциальными колебаниями курса валюты, говорит Елена Кожухова. Причём эти риски связаны в том числе с состоянием экономики Китая. В последние месяцы темпы роста экономики КНР оказались разочаровывающими, что оказало серьёзное нисходящее давление на юань против доллара. В то же время по отношению к рублю в течение 2023-го юань в основном рос и в целом по итогам года его курс укрепился.

Кроме тенденции к постепенному охлаждению второй экономики мира, есть и другие риски. Александр Потавин отмечает, что у некоторых российских компаний есть проблемы с платежами в китайских банках — задержки и возвраты операций — даже при оплате товаров и услуг в юанях. Китайские банки, специализирующиеся на платежах в страны Европы, США или Японию, сейчас не рекомендуют клиентам получать средства из России на счёт в их банке. В середине января стало известно, что два государственных банка Китая начали пересматривать финансовые отношения с клиентами из России, которые участвуют в российской оборонной отрасли, и намерены проверять конечных бенефициаров клиентов из РФ из-за опасений вторичных западных санкций.

Несмотря на то, что пока взаимная динамика курсов юаня и рубля повышает привлекательность инвестиций в юаневые инструменты, падение курса юаня к рублю за время срока инвестиций остаётся основным риском, считает Ирина Андриевская.

Причина в том, что никто не может прогнозировать со стопроцентной уверенностью динамику на год вперёд, особенно с учётом того, что экономика Китая сейчас переживает далеко не лучшие времена.

«Обвал китайских акций, продолжающееся обесценивание юаня, дефляция во многих сферах, в том числе и в потребительских ценах, банкротство крупных застройщиков, «медвежьи» ожидания экспертов относительно дальнейшего роста, медленные темпы восстановления после жёстких ограничений пандемии — далеко не полный перечень проблем, которые говорят о негативной спирали в экономике Поднебесной. Все эти факторы, по сути, и есть риски вкладчиков, и они ничем не отличаются от обычных инвестиционных рисков», — считает эксперт.

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