Оксана Кайгородова директор филиала МТС в Пермском крае Не доверяй и проверяй Как защитить себя от действий мошенников Поделиться Твитнуть

«Алло, здравствуйте! Вас беспокоит Иван Петрович, Центральный банк. С вашего номера только что поступил запрос на перевод очень крупной суммы. Для подтверждения операции вам необходимо сообщить свои данные и пароль из СМС». Такими звонками сегодня уже никого не удивишь, но злоумышленники на этом не останавливаются и придумывают всё новые уловки.

Лично я с ними столкнулась совсем недавно. Мне позвонил якобы сотрудник МТС и попросил подтвердить свои паспортные данные. Если я этого не сделаю, то, по его словам, мой номер будет заблокирован прямо сейчас. Я продолжила разговор. Дальше мне нужно было выбрать, где удобнее подтвердить свои данные — на портале «Госуслуги» или в салоне МТС. Выбираю салон, но для обслуживания таким способом необходимо сделать заявку, чтобы обслужить меня в салоне. Для этого я должна назвать данные, которые придут с «Госуслуг». В тот момент, когда я уже не сомневаюсь, что имею дело с мошенниками, мне приходит push-уведомление из приложения «Госуслуги». Я в полном ступоре. Всё выглядит максимально правдоподобно. Но, зная, что оператор не может заблокировать номер абонента сиюминутно, никогда не запрашивает данные по телефону, и понимая, что единственное, что нужно псевдосотруднику, — получить доступ к моим «Госуслугам», я кладу трубку и спасаюсь от мошенников.

К сожалению, полной защиты от мошенников пока не придумали, но есть несколько способов, как обезопасить себя от нежелательных звонков. Могут помочь знания психологии: сбрасывайте все звонки, во время которых вас о чём-то настойчиво просят, ограничивают время на принятие решения или запугивают. Однозначно помогут знания технологий и возможностей своего смартфона. Так, в мессенджерах установите настройки, чтобы звонить могли только известные вам контакты. Не забывайте использовать определитель номера и помните об антиспам-сервисах. Так, пермякам стало доступно приложение «Защитник» от МТС. С его помощью можно определить, кто звонит пользователю, даже если номера нет в телефонной книге, а также оперативно пожаловаться на спам-звонки. Приложением могут воспользоваться абоненты любых российских мобильных операторов.

По данным аналитиков, Пермь вошла в десятку городов, где жителям чаще всего звонили спамеры. В целом количество зафиксированных звонков с признаками спама и несанкционированной рекламы в 2023 году выросло на 36%. Но, соблюдая несложные правила предосторожности, вы сможете не попасться на уловки мошенников и сохранить свои средства и данные.

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