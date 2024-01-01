Екатерина Артёмова Цветы подросли в цене Несмотря на удорожание букетов, в Перми продолжают расти их продажи Поделиться Твитнуть

В преддверии 8 марта и ожидаемого роста спроса на букеты «Новый компаньон» выяснил, как сейчас обстоит ситуация на цветочном рынке. И крупные онлайн-магазины, и локальные ретейлеры сообщают, что по сравнению с прошлым годом цены на композиции из свежих цветов ощутимо увеличились — по разным оценкам, рост составил от 11,9 до 25%. Также на фоне сохраняющихся сложностей с поставками сырья из-за границы продавцы ищут альтернативные варианты у российских поставщиков, в том числе пермских. Однако они прогнозируют, что доля зарубежных цветов на отечественном рынке будет оставаться высокой, так как местные производители пока могут импортозаместить далеко не все позиции.

Длинный путь и локальные проблемы

По данным маркетплейса цветов и подарков Flowwow, средняя стоимость букета цветов на платформе в январе 2024 года в Перми увеличилась на 11,9% по сравнению с январём 2023-го и составила 2986 руб.

Средняя цена монобукетов составила 2914 руб. (+10,63% год к году). Например, композиция из семи французских роз стоила 2740 руб. (+11,84%), монобукет из голубых хризантем — 1780 руб. (+11,95%), из диантусов — 1630 руб. (+10,14%).

Авторские букеты в январе этого года подоро­жали на 18% относительно января 2023-го и стоили в среднем 3186 руб. При этом один из самых популярных авторских букетов в Перми, состоящий из альстромерий, рускусов, танацетума и кустовой хризантемы, подорожал всего на 1% по сравнению с предыдущим годом, и его средняя стоимость составила 2940 руб.

Роста цен перед 14 февраля в компании Flowwow не зафиксировали — средняя стоимость букета в Перми осталась на уровне января текущего года.

Локальные продавцы также сообщают об удорожании букетов. По словам руководителя цветочной мастерской «Настин сад» Анастасии Беловой, цены в начале этого года увеличились на 10—15% относительно аналогичного периода 2023-го. Основательница цветочной мастерской «На Расцвете» и одноимённого онлайн-магазина Алёна Денисенко оценивает рост в 20—25%.

Алёна Денисенко объясняет такую динамику цен несколькими факторами. Во-первых, сказалось падение рубля — всё-таки большинство цветов, продаваемых в России, везут с голландских аукционов, так что зависимость от курса тут прямая. Во-вторых, подорожала логистика. Если раньше фуры с цветами ехали в РФ напрямую из Голландии, то теперь приходится искать обходные пути, например, через Казахстан. Удлинение маршрута и увеличение сроков транспортировки закономерно влечёт за собой удорожание цветка. В-третьих, играют роль локальные проблемы в странах, где выращивают цветы. Например, засуха в Кении привела к большому количеству отбракованных цветов и в результате — к снижению объёмов поставок и повышению стоимости.

Основательница «На Расцвете» обращает внимание, что рост цен коснулся и упаковочных материалов: плёнки и ленты в основном закупаются в Китае, поэтому курс валюты тоже напрямую влияет на их стоимость.

Перед такими праздниками, как 14 февраля и 8 марта, цветы всё же всегда несколько доро­жают, отмечает Алёна Денисенко.

«Причина тому — совсем не алчность флористов. У нас тоже порой округляются глаза при изучении прайсов поставщиков. Просто День святого Валентина — это праздник международный, и 14 февраля люди покупают цветы по всему миру. А это значит, что спрос на голландских аукционах становится чрезвычайно высоким. В этом году по датам ещё добавился Китайский Новый год. Для российского покупателя эта взаимосвязь с ценами на цветы абсолютно не очевидна, но это лишь потому, что он не знает, какое количество цветов закупается в это время на мировых аукционах для праздничного украшения домов. Вот мы и получаем малоприятный рост стоимости», — объясняет она.

Букет для настроения

Рост цены не снизил спрос на цветы. В Flowwow, наоборот, отметили существенное увеличение продаж букетов в Перми в январе — на целых 76,5% год к году. Букеты, состоящие из одного сорта цветов, стали покупать в два раза чаще, чем в январе 2023 года, авторские — в полтора раза.

Алёна Денисенко подтверждает, что, несмотря на инфляцию и общую экономическую нестабильность, у многих продавцов продажи не снижаются, а только растут.

«Это абсолютно объяснимо. В период эмоциональных и финансовых потрясений человек всегда ищет способ компенсировать чем-то стресс, получить или подарить позитивные эмоции, и цветы с этим прекрасно справляются», — говорит она.

Анастасия Белова отмечает, что спрос на цветы действительно остаётся стабильно хорошим.

«Однако сейчас покупка цветов всё меньше становится какой-то повседневной историей — чаще цветы дарят по праздникам или другим особым поводам. Хотя, безусловно, остаётся и категория покупателей, которые приобретают букеты просто так, для себя, чтобы украсить интерьер, создать приятную атмосферу дома и поднять себе настроение. Это уже некая культура. Она начала формироваться несколько лет назад и сегодня никуда не исчезла. Но всё-таки заметно, что потребление стало более разумным и люди осознаннее подходят к выбору и покупке букета», — рассказывает руководитель мастерской «Настин сад».

Если говорить о трендах во флористике, то, по информации Flowwow, одним из самых популярных букетов в Перми по итогам прошлого года стала композиция из французских роз с эвкалиптом.

Сегодня, по наблюдениям Анастасии Беловой, активнее берут монобукеты.

«Авторские тоже хорошо продаются, но на букеты из цветов одного вида, по ощущениям, спрос выше. Наверное, потому, что это более классический вариант, который почти гарантированно понравится получателю, в то время как авторские букеты иногда понимают в меньшей степени», — поясняет она.

В поисках аленького цветочка

Вместе с тем предложение на российском цветочном рынке в данный момент сильно ограничено.

«Пожалуй, сегодня это наша основная проблема. Объёмы поставок цветов в Россию сократились, и то, что приходит, в первую очередь распределяется между столичными магазинами, а в регионы часто идёт по остаточному принципу. Например, к 14 февраля мы не получили несколько основных позиций и не смогли реализовать букеты, которые планировали собрать изначально перед этим праздником, — поделилась Анастасия Белова. — Теперь перед 8 марта вопрос с тюльпанами. Разговаривали с поставщиками — они не могут с уверенностью сказать, что вырастят необходимое количество, так как могут возникнуть сложности из-за погодных условий, нехватки удобрений и других факторов».

Ведущий менеджер по привлечению партнёров и аккаунтингу Flowwow Алексей Белкин отмечает, что с весны 2022 года введены ограничения на ввоз горшечных растений, клубней, посадочного материала и зелени из Европы. Поэтому на текущий момент поставки осуществляются в основном из тех стран, которые не вводили санкции. Так, стало больше поставщиков цветов из Колумбии, Эквадора и Африки.

«За эти два года мы также наблюдали временные проблемы с поставками редких цветов. Например, в 2022 году исчезала гортензия из Аргентины, но спустя некоторое время ситуация стабилизировалась и цветок снова появился на рынке России», — говорит Алексей Белкин.

Чтобы поддерживать разнообразие ассортимента, продавцы стали в большем объёме закупать цветы у российских производителей.

По данным цветочной мастерской «На Расцвете»

«Если ранее можно было говорить о том, что доля местных производителей составляла около 10%, то сейчас соотношение российских цветов к импортным составляет примерно 20% к 80%. Отечественные садовники культивируют новые сорта и виды растений, появляются новые тренды, к ним растёт интерес профессионалов, занимающихся цветочным бизнесом», — заметил ведущий менеджер по привлечению партнёров и аккаунтингу Flowwow.

По словам Алёны Денисенко, далеко не все позиции пока можно импортозаместить без потери качества цветка.

«Например, в большинстве своём российские теплицы ещё не научились производить розы хорошего качества, и это не моя субъективная оценка. Когда цветы увядают в витринном холодильнике, не простояв в нём даже сутки, пропадает всякое желание закупать российские розы. Чтобы избежать списания товара и претензий от клиентов, мы покупаем российские розы только в случае ситуативного дефицита эквадорских или кенийских. Или, к примеру, к эустоме из Краснодарского края визуально претензий нет, но стоит она в вазе два-три дня, а израильская при должном уходе может простоять две-три недели», — объясняет она.

В то же время Алёна Денисенко отмечает, что в отечественных теплицах выращивают хорошие ирисы, лилии и герберы.

«Но лучше всего удаются, конечно, тюльпаны. Даже в Пермском крае есть несколько производителей, которые переняли голландские технологии, завезли голландские луковицы и который год производят сотни тысяч отличных стеблей», — говорит основательница мастерской «На Расцвете».

В мастерской «Настин сад» сообщают, что стали чаще сотрудничать с российскими производителями, в том числе региональными.

«Прошлым летом мы впервые поработали с пермскими фермерами. Они сами вышли на нас и предложили очень качественную продукцию по хорошей цене. Но сотрудничать с ними возможно только летом, так как отапливаемых теплиц у небольших производителей нет и зимой они ничего не выращивают. В Прикамье есть и более крупные предприниматели, у которых отапливаемые теплицы. Но и они выращивают круглогодично очень ограниченный ассортимент — в основном это тюльпаны и хризантемы. Производство свежих цветов — это большие затраты и сложное оборудование. Думаю, пока наши производители с точки зрения технического оснащения не готовы полностью закрыть потребность рынка, так что доля иностранных цветов в магазинах в ближайшее время будет оставаться высокой», — прогнозирует Анастасия Белова.

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