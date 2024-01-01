Полина Путякова журналист От шока к адаптации Как развивалась экономика Пермского края в последние два года и чего можно ожидать в перспективе Поделиться Твитнуть

Экономисты оценивают санкционное давление, оказываемое на Россию с февраля 2022 года, как беспрецедентное: в истории нет примеров такого количества санкций в отношении какой-либо страны мира. Введённые ограничения затронули экспортные и импортные возможности РФ, а значит, и её промышленность, финансовую систему, потребительский сектор, доступ к современным технологиям. Однако экономические процессы в стране и её регионах, в том числе в Пермском крае, пошли не совсем так, как ожидалось. Период явного спада оказался не таким длительным, экономика достаточно эффективно приспосабливалась к новым условиям и к концу 2023 года стабилизировалась. Эксперты не видят факторов для принципиального изменения экономической ситуации в этом году, прогнозируя, что экономика и бизнес продолжат адаптироваться к сложившейся реальности, хотя, возможно, будут сталкиваться и с новыми вызовами.

Период шока

По мнению экспертов, наиболее сложным для экономики страны и региона периодом были весна и лето 2022 года — не последнюю роль здесь играла геополитическая неопределённость.

Президент Пермской торгово-промышленной палаты Вячеслав Белов поясняет, что это было время, когда нужно было срочно искать новые цепочки поставок ряда товаров, сырья и запчастей на предприятия и в торговлю и, соответственно, поставок своей продукции заказчикам, а также отрабатывать абсолютно новую систему прохождения платежей.

«Главными темами обращений бизнеса в Пермскую ТПП в 2022 году были консультации по вопросам транспортной логистики, прохождения платежей, заключений о форс-мажоре или о наличии существенных оснований для внесения изменений в контракты», — вспоминает он.

К концу лета 2022 года самые острые проблемы бизнеса в новых условиях в основном были решены, говорит Белов. Правда, не обошлось без потерь: необходимость перестройки логистики и других процессов привела к значительному росту временных затрат бизнеса, удорожанию продукции, падению доходности предприятий.

Руководитель департамента экономики и финансов НИУ ВШЭ в Перми Татьяна Букина отмечает, что все регионы на сложившуюся реальность реагировали по-разному. В субъектах со специализацией на ВПК рост промышленности резко ускорился. Сложнее пришлось регионам, которые интенсивно взаимодействовали с Европой и зависели от импортной техники.

Если говорить конкретно о Пермском крае, то санкции негативно сказались прежде всего на экспортно ориентированных отраслях экономики региона, в первую очередь химической промышленности: производство минеральных удобрений упало на 31%, химической продукции — на 17,2%.

«В 2022 году этой отрасли пришлось переориентироваться на азиатское и тихоокеанское направления — и здесь до сих пор продолжается выстраивание новых логистических маршрутов. Кроме того, сейчас восточный железнодорожный полигон работает с максимальной загрузкой, и это тоже вынуждает отдельные компании сокращать производство», — говорит Татьяна Букина.

При этом эксперт напоминает, что химическая промышленность занимает значительную долю в экономике Прикамья и на неё приходится 60% экспорта из края.

Декан экономического факультета ПГНИУ Татьяна Миролюбова обращает внимание, что также оказались сорванными поставки импортного оборудования и сырья для пермских предприятий из европейских стран и США. Кроме того, в первые месяцы после начала СВО заметное влияние на экономику оказало удорожание кредитов и займов, которое сдерживало развитие бизнеса.

Лучше прогнозов

Во второй половине 2022 года, по словам опрошенных «Новым компаньоном» экспертов, началась стабилизация экономики страны и региона после весеннего шока, давшая надежды на возобновление роста в 2023-м. Итоги 2022 года оказались лучше, чем можно было предположить весной того же года. В частности, индекс физического объёма ВВП РФ снизился на 2,1% по сравнению с 2021 годом, а не на 6,4—7,8%, как прогнозировал Центробанк.

Экономические итоги Пермского края находились в тех же пределах. По словам Татьяны Букиной, индекс промышленного производства по итогам 2022 года составил 98% относительно 2021-го. Хотя, конечно, разные отрасли показали разные результаты: например, выпуск минеральных удобрений просел на 31%, производство машин и оборудования — на 19%, химической продукции — на 17%, металлургии — на 8%, пищевой продукции — на 5%. В то же время был зафиксирован рост бумажной промышленности почти на 10%, а также увеличение объёмов добычи нефти, производства готовых металлических изделий, кирпича, лесоматериалов, одежды, текстиля, напитков, лекарств, сыров, творога, молока и другой продукции.

Татьяна Миролюбова отмечает, что 2022 год стал началом структурной перестройки региональной экономики — одни отрасли из-за санкций начали проседать, другие, благодаря импульсу импортозамещения, начали расти.

Принципиальное отличие ситуации 2022 года от кризиса 2020-го, по мнению старшего преподавателя кафедры экономики и финансов ПНИПУ Юлии Стародумовой, состоит в том, что в 2022 году наблюдался скорее некоторый дефицит, в то время как двумя годами ранее ограничение активности и доходов привело к снижению спроса. Также кризис 2022 года можно охарактеризовать подъёмом промышленного производства, в том числе импортозамещающего.

«К концу 2022 года — неожиданно, но факт — региональная экономика в целом адаптировалась и стабилизировалась. Начиная со времён ковида Пермский край сохраняет лидирующие позиции среди других регионов по количеству мер государственной поддержки в ситуа­ции кризиса. Как в 2020 году, когда началась пандемия, так и в 2022 году, с закрытием границ и введением санкций, все кризисные ситуации вызывали в нашем регио­не одну реакцию — расширение мер государственной поддержки. Все эти меры и приводят к тому, что экономическая ситуация в регионе достаточно быстро стабилизируется, а предприятия чувствуют себя неплохо», — отмечает Юлия Стародумова.

Довольно быструю стабилизацию экономики она связывает также с тем, что в 2022 году в Прикамье было зарегистрировано наибольшее количество новых субъектов малого и среднего предпринимательства среди всех регионов Приволжского федерального округа, а в России Пермский край стал шестым по этому показателю. Кроме того, в 2022 году действовал развёрнутый план поддержки субъектов МСП. Поддержал экономику и спрос: турбулентность стимулировала население использовать накоп­ления, что подстегнуло и улучшило показатели торговли.

Татьяна Букина среди факторов, оказавших поддержку экономике, называет возросший спрос со стороны госсектора, а также реализацию инфраструктурных проектов, приуроченных к 300-летию Перми.

Дары санкционного давления

В 2023 году экономическая активность бизнеса начала расти, хотя и неравномерно по разным отраслям. В частности, вырос индекс промышленного производства в Пермском крае: по итогам января—ноября он составил 104,7% к аналогичному периоду предыдущего года. Прежде всего ситуация улучшалась в сфере машиностроения и металло­обработки.

«Лидерами роста стали предприятия в сфере обрабатывающих производств, причём индекс промышленного производства в регионе выше среднего по России», — уточняет Татьяна Букина.

Кроме того, нетипично для кризисных периодов в Пермском крае вырос объём инвестиций в основной капитал: на 24% за январь—сентябрь к тому же периоду прошлого года (более свежие данные пока отсутствуют). С одной стороны, это произошло благодаря мерам господдержки, а не рыночным механизмам. С другой — необходимость оперативного импортозамещения тоже повлияла на этот процесс.

Ещё один позитивный фактор — снижение безработицы. Перевод многих производств на государственный оборонный заказ позволил расширить число рабочих мест и трудоустроить достаточный процент безработного населения, отмечает Юлия Стародумова.

Среди экономических проблем 2023 года эксперты называют ускорение инфляции и значительное повышение ключевой ставки ЦБ, которые тормозят рост экономики.

«По данным пермской статистики, уровень годовой инфляции в 2023 году составил около 8%, но многие с этой цифрой не согласятся, так как реальный рост цен ощутимо выше. Рост инфляции был вызван как высоким спросом, так и некоторым дефицитом из-за всё ещё не полностью налаженных логистических цепочек. Свою роль сыграли увеличение транспортных затрат, рост цен на энергоносители, снижение курса рубля по отношению к доллару и евро — все эти факторы переложили на нас выросшие издержки производителей и поставщиков», — рассуждает Юлия Стародумова.

Татьяна Миролюбова оценивает 2023 год как период турбулентности и продолжающейся структурной перестройки региональной экономики.

Вячеслав Белов называет 2023-й годом экономического роста и окончательного выхода из ковидных ограничений. Первые трудности бизнеса, связанные с санкциями, преодолены, что прослеживается по изменению вопросов, с которыми компании обращались в Торгово-промышленную палату. По словам президента Пермской ТПП, сейчас это в основном поиск партнёров и контрагентов — как в России, так и за рубежом, переводы, включая сложные технические, с китайского, турецкого и других языков. Также компании обращаются за помощью в получении выписок о контрагентах из зарубежных реестров, в подготовке документов о действующих на конкретную дату санкциях и ограничениях, за справками о мировых ценах, сертификатами происхождения товаров для экспорта, оценочными услугами и самыми различными экспертизами.

Ожидания от нового года

У экспертов нет единого мнения относительно того, можно ли считать завершившейся адаптацию экономики Пермского края к новым условиям.

Татьяна Букина считает, что этот период ещё не закончился: процесс продолжается, возникают всё новые и новые вызовы, связанные с внешними или внутренними событиями, которые, в свою очередь, порождают новые проблемы.

В то же время Вячеслав Белов, опираясь на опыт взаимодействия с бизнесом, говорит, что адаптация компаний к новым условиям практически завершена.

«Часть санкций только начинает работать, какие-то вводятся дополнительно, и речи об их отмене пока не идёт, но вывод однозначен: адаптация экономики и бизнеса Пермского края к текущим санкциям произошла. Пермский край силён оборонной промышленностью, а также очень востребованной химической и нефтехимической продукцией, что однозначно приведёт к росту занятости и доходов населения и консолидированного бюджета Пермского края», — уверен Вячеслав Белов.

В наступившем году продолжатся тенденции 2023-го, считает Татьяна Миролюбова: «Нас ждёт турбулентность, постепенная адаптация бизнеса к новым условиям, продолжающаяся структурная перестройка региональной экономики». При этом одним из ключевых факторов, определяющих экономическую реальность в регионе, по её словам, будет высокая учётная ставка ЦБ, способствующая торможению экономического роста. Кроме того, разнонаправленно влиять на работу разных отраслей будут внешнеполитические факторы и экономические санкции. Внутренним фактором региональной экономики остаётся наличие в её структуре сектора машиностроения и металлообработки, которые продолжат свой рост. Положительное влияние также будет оказывать государственная поддержка.

Не видит факторов для принципиальных изменений экономической ситуации по сравнению с 2023 годом и Юлия Стародумова. Она также полагает, что даже в случае усиления политических рисков или санкционного давления снижение экономических показателей хотя и произойдёт, но будет не критичным.

В то же время, напоминает эксперт, экономика такого крупного промышленного региона, как Пермский край, весьма инертна и имеет высокий запас прочности — это две стороны одной медали.

«Меры санкционного давления отражаются на ней спустя какое-то время. Не исключено, что в экономике возникнет отложенный эффект. Возможно, что на протяжении 2024 года мы увидим последствия, связанные с тем, что начнёт выходить из строя импортная техника, закончатся запасы каких-то расходных материалов и так далее», — предупреждает Юлия Стародумова.

Однако она добавляет, что переориентирование и импортозамещение во многих отраслях экономики движется семимильными шагами.

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