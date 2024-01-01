Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Забавно, грустно и стильно В Москве выходит книга Михаила Шаламова Поделиться Твитнуть

В жизни пермского писателя Михаила Шаламова было много иронических поворотов, иногда смешных, иногда грустных. Финальный и самый многозначительный — история публикации большого сборника его фантастических повестей в московском издательстве «Престиж Бук».

Книга начала готовиться давно и должна была выйти ещё в 2019 году. Руководитель издательства «Престиж бук» Артур Артенян обнаружил, что в Перми существует целая когорта выдающихся писателей-фантастов, можно даже сказать, литературная школа фантастики, пришёл в восторг и решил издавать всех представителей этого литературного кружка. Проза Шаламова была в ближайших планах издательства, как и сборники произведений Евгения Филенко, планировалось также издание романа Вячеслава Запольских «Любовь к ошибкам». Запольских боролся с раком в терминальной стадии, и его друзья-писатели обратились к Артеняну с просьбой отложить выход их сборников, чтобы пропустить книгу Запольских вперёд. Так и было сделано… Запольских неделю не дожил до появления тиража своего главного романа, но он видел и утвердил его вёрстку.

А потом… То одно, то другое. То ковид, то издательские проблемы… На протяжении нескольких месяцев работа издательства «Престиж Бук» была парализована судебным разбирательством с недобросовестным, но очень настырным конкурентом. Выход сборника произведений Михаила Шаламова задержался, и эта книга тоже стала, увы, посмертной: писатель скоропостижно скончался в последний день мая 2023 года.

Но «Престиж Бук» выполняет свои обязательства. Сборник «Форт в лазури» (16+), включающий почти все крупные произведения безвременно ушедшего писателя, подписан в печать, и тираж его будет получен буквально на днях.

В этой книге — весь Миша Шаламов, всё его обаяние, юмор, фантазия, эрудиция. Он был очень талантливым человеком, но слишком скромным, чтобы добиваться широкой известности. Филолог по призванию и образованию, он был влюблён в книги и долго работал в издательском бизнесе, став инициатором появления многих интереснейших книжных проектов, в том числе знаменитого «пермского Майн Рида». Он писал непростительно мало, но всегда блестяще: все составляющие его произведений, от сюжета до стиля, доставят истинное удовольствие любителям хороших литературных текстов.

В сборнике шесть повестей, не похожих одна на другую. «Строгий заяц при дороге» — одно из первых опубликованных Шаламовым произведений — повесть, где фантастика произрастает из реальности, из быта, где каждый абзац, каждое описание погружают читателя в атмосферу 1980-х годов, переданную очень тепло; у тех, кто помнит это время, повесть вызывает непрошенную ностальгию. Уже в этой ранней повести видны начитанность Михаила Шаламова и его блестящее умение работать со стилями: в нарочито житейскую историю вплетены фрагменты из несуществующего литературного произведения — якобы перевода с английского, но на самом деле сочинённого тем же Шаламовым и написанного абсолютно иначе, чем основной текст.

В полной мере это умение создавать тексты, словно пришедшие из иной реальности, пригодилось писателю в «Саге о скальде конунга», где викинги на своём драккаре приплывают прямо в ХХ век, а также в серии рассказов, написанных по мотивам русского фольклора и тоже опубликованных в сборнике.

Повести Шаламова, конечно же, не научная фантастика. Хотя космическая тема в них кое-где и присутствует, но творчество писателя гораздо ближе к фэнтези — не той фэнтези, где действие происходит в сказочных мирах с эльфами и драконами, а той, где чудеса и загадочные события появляются посреди самой что ни на есть повседневной повседневности. Шаламов — гуманитарий во всех смыслах этого слова: он не только человек гуманитарно мыслящий и образованный в этой сфере, но ещё и гуманист — в его произведениях персонажи, самые обычные люди, гораздо важнее научных открытий; вот почему при всём буйстве писательской фантазии его проза очень правдива, очень человечна и достоверна в каком-то высшем смысле.

А ещё — это очень добрая литература, созданная с огромным тактом по отношению к читателю и к людям вообще. Это прекрасное и редкое качество вообще часто встречается у пермских фантастов: вспомним хотя бы Владимира Соколовского, автора эпохального «Уникума Потеряева», изданного тем же «Престиж Буком», или соликамца Алексея Лукьянова.

Книга издана в серии «Ретро-библиотека приключений и научной фантастики» в красивом серийном оформлении, с интересными иллюстрациями. Огромное достоинство издания — большое предисловие литературоведа, соавтора Шаламова по повести «Форт в лазури» Александра Лукашина, посвящённое «пермской фантастической волне», которая, несомненно, стала одним из самых выдающихся явлений фантастической литературы позднего Советского Союза и эпохи перестройки.

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