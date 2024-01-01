На пути улучшений В компании «Метафракс Кемикалс» подвели итоги проекта по внедрению бережливой производственной системы Поделиться Твитнуть

В компании «Метафракс Кемикалс» 25 января состоялась внутренняя конференция по бережливому производству с участием руководителей предприятия, главных специалистов, начальников структурных подразделений, представителей проектных групп и супервайзеров.

Участники конференции подвели итоги проекта по внедрению бережливой производственной системы (БПС), обсудили результаты работы, познакомились с опытом внедрения бережливого производства на других предприятиях.

По мнению депутата Законодательного собрания Пермского края, первого заместителя секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Армена Гарсляна, внедрение БПС позволяет повысить устойчивость и конкурентоспособность бизнеса.

— В рамках национального проекта «Производительность труда», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина, создана инфраструктура, которая помогает внедрять бережливое производство, совершенствовать управление, логистику и сбыт продукции. Задача предприятий — максимально использовать имеющиеся возможности, активно перенимать и масштабировать успешные практики в этой сфере, широко приобщать к работе сотрудников, которые видят «узкие места» и готовы предложить оптимальные решения локальных вопросов. «Метафракс Кемикалс» последовательно идёт по этому пути. Мы видим положительные результаты и дальнейшие перспективы реализации проекта, — подчеркнул Армен Гарслян.

В докладе на конференции директор по ремонтам АО «Метафракс Кемикалс», руководитель проекта по внедрению БПС Александр Еске отметил, что в рамках проекта определены 3 направления деятельности: развитие технологий, повышение автоматизации, цифровизации производства; повышение операционной эффективности и производительности труда; сохранение и развитие кадрового потенциала.

Начальник отдела операционной эффективности «Метафракс Кемикалс» Оксана Панченкова напомнила, что первый опыт бережливого производства «Метафраксом» был получен в 2019 году, когда компания включилась в реализацию мероприятий нацпроекта. Наработанные тогда практики легли в основу следующего проекта предприятия по внедрению бережливой производственной системы, стартовавшего в феврале 2023 года.

— Мы создали методическую базу, оргструктуру управления проектом, приступили к сбору предложений по улучшениям и в декабре подвели первые итоги полученного экономического эффекта. Сегодня в рамках развития производственной системы уже реализованы банк идей, институт супервайзеров, разработана нормативная документация, — сообщила Оксана Панченкова.

В 2023 году участники проекта повышали свои компетенции в области операционной эффективности. В рамках Школы управления обучение прошли 22 руководителя, 79 линейных руководителей осваивали бережливое производство в Школе мастеров. В ходе обучения участники разработали 11 проектов, из которых 7 приняты к реализации, остальные — в стадии доработки. Общий ожидаемый экономический эффект от внедрения проектов — более 55 млн руб. Программы и инструменты бережливого производства в течение года постигали представители проектных и рабочих групп, аудиторы и 22 супервайзера. Команда по внедрению БПС посетила несколько предприятий Пермского края для обмена опытом.

Подано 425 предложений, из которых одобрено 235. Затраты на реализацию одобренных предложений — 79 тыс. руб., экономический эффект — 1,2 млн руб. Авторами ППУ стали 142 сотрудника компании. Часть предложений переходит в рационализаторство и инвестпроекты. В 2023 году отмечен рост рацпредложений, их было подано 16, одобрено 11, из них в рамках проекта — 7.

Успешным опытом внедрения БПС на конференции также поделился заместитель начальника отдела развития системы непрерывных улучшений ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» Олег Ожгибесов.

Реализацией нацпроекта «Производительность труда» в Пермском крае занимается Региональный центр компетенций (РЦК). Руководитель проектов РЦК Владимир Жвакин рассказал о ходе реализации нацпроекта.

— Два главных фактора для успешного применения инструментов бережливого производства: идти от проблемы (действовать для её решения) и личная вовлечённость первого лица компании. Оба этих фактора есть у коллег из АО «Метафракс Кемикалс». За предыдущий год они значительно продвинулись вперёд, и далее смогут развивать бережливую производственную систему ещё более быстрыми темпами, — заявил Владимир Жвакин.

На панельной дискуссии выступили заместитель генерального директора — директор по финансам и экономике «Метафракс Кемикалс» Артём Ксенофонтов, директор завода АКМ Андрей Еремеев, замдиректора по техническому обеспечению «Метадинеа» Николай Путилин и гости — Олег Ожгибесов и Владимир Жвакин. Итогом работы конференции станет скорректированная программа по развитию БПС на 2024 год. Перед участниками проекта стоит ряд задач: разработка и внедрение показателей эффективности системы и единой методики по бережливому производству, продолжение обучения участников БПС, автоматизация процесса работы с предложениями и создание Фабрики процессов на базе УХТК.





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